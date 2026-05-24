Todo listo para la reanudación del Mundial de la Fórmula 1 y tendremos, este domingo 24 de mayo, el circuito del GP de Canadá 2026 desde Gilles Villeneuve. La carrera se podrá ver desde México, Estados Unidos, España y diferentes partes del mundo, por lo que aquí te dejaré con los horarios para que puedas seguir el minuto a minuto. Cabe mencionar que el liderato en estas 4 primeras carreras lo lleva Mercedes, con Antonelli y Russell a la cabeza con 3 y 1 victorias, respectivamente.

Sigue la transmisión en vivo del GP de Canadá 2026 hoy 24 de mayo y no te pierdas la largada de esta prueba del Campeonato Mundial de Fórmula Uno con los horarios locales y las señales de TV disponibles. | Crédito: f1.com / Composición Gestión Mix

¿A qué hora ver el GP de Canadá 2026 desde USA?

Esta carrera del GP de Canadá 2026 generará alto interés en Estados Unidos, por lo que aquí te contaré cuáles son las 3 zonas horarias para seguirlo en dicho territorio.

Estado Hora de inicio Florida (ET - Miami, Orlando, Tampa) 4:00 p.m. (domingo 24 de mayo) Texas (CT - Houston, Dallas, San Antonio) 3:00 p.m. (domingo 24 de mayo) California (PT - Los Ángeles, San Francisco, San Diego) 1:00 p.m. (domingo 24 de mayo)

¿A qué hora ver el GP de Canadá 2026 desde México?

La transmisión del GP de Canadá 2026 desde México iniciará a partir de las 2:00 p.m. hora Centro de México. Recuerda que si vives en Baja California empezará a partir de las 1:00 p.m. Estos son los horarios para que puedas seguir el minuto a minuto desde el Circuito de Gilles Villeneuve.

¿A qué hora ver el GP de Canadá 2026 desde España?

Mira la retransmisión de la carrera del GP de Australia 2026 desde España este domingo 24 de mayo, a partir de las 11:00 p.m. hora Madrid. Este es el horario para que puedas ver el arranque de la temporada de la Formula 1 desde España, país que cuenta con los pilotos Carlos Sainz y Fernando Alonso.