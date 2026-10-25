La Fórmula 1 vuelve a Austin este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas (COTA) . La cita en Texas abre una gira de tres carreras consecutivas por el continente americano, con los grandes premios de México y Brasil como próximas paradas del calendario. ¿Quieres ver la carrera de Fórmula Uno EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios en México, España y EE.UU. para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

¿A qué hora es la carrera de F1 GP de Estados Unidos 2026 EN VIVO HOY 25 de octubre?

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 se disputará el domingo 25 de octubre de 2026 y comenzará a las 15:00 en Perú, la misma hora de Austin, sede del Circuito de las Américas. La programación oficial de la F1 confirma ese horario para la salida de la carrera.

País o territorio Hora de inicio del domingo 25 de octubre Perú 15:00 Colombia 15:00 Ecuador continental 15:00 México — Ciudad de México 14:00 Guatemala 14:00 El Salvador 14:00 Honduras 14:00 Nicaragua 14:00 Costa Rica 14:00 Panamá 15:00 Venezuela 16:00 Bolivia 16:00 República Dominicana 16:00 Puerto Rico 16:00 Argentina 17:00 Uruguay 17:00 Paraguay 17:00 Chile — Santiago 17:00 Brasil — Brasilia y São Paulo 17:00 Estados Unidos — Austin 15:00 Estados Unidos — Nueva York y Miami 16:00 Estados Unidos — Los Ángeles 13:00 España — península 21:00 España — Canarias 20:00

¿Dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de F1 en vivo?

Puedes ver el Gran Premio de Estados Unidos 2026 en vivo por F1 TV Pro, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1 , siempre que el servicio esté disponible en tu país. La suscripción permite seguir todas las sesiones del fin de semana, desde los entrenamientos libres y la clasificación hasta la carrera, con transmisión sin anuncios, cámaras a bordo, radios de los equipos y datos en directo para entender cómo se desarrolla la acción en pista.

Para una experiencia más completa, F1 TV Premium añade imagen en 4K Ultra HD/HDR, reproducción en hasta seis dispositivos simultáneamente y la función Multiview en equipos compatibles. Esta opción permite combinar en una misma pantalla la señal principal, las cámaras de los pilotos y los tiempos en vivo: una forma de seguir tanto la lucha por el liderato como las estrategias y las batallas que no siempre aparecen en la transmisión principal. La disponibilidad de los planes y sus funciones depende del país y del dispositivo utilizado.

Puedes acceder a F1 TV desde su web y mediante aplicaciones para dispositivos compatibles, como Apple TV, Google TV, Amazon Fire TV y Roku. Antes de suscribirte para ver el GP de Estados Unidos 2026 online, comprueba qué plan ofrece cobertura en directo en tu ubicación y qué funciones admite tu equipo.