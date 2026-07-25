El calendario mundial de la Fórmula 1 nos indica que este domingo 26 de julio las emociones se trasladan a Hungaroring. El Gran Premio de Hungría 2026, histórica parada en la F1, nos promete emociones y retos que pondrán a prueba las habilidades de los pilotos. La disputa por el título está al rojo vivo. Andrea Kimi Antonelli es líder en la clasificación, pero Lewis Hamilton y George Russell buscan recortar la distancia.

En el GP de Bélgica, Antonelli realizó una gran carrera y se llevó el triunfo, sumando 25 puntos. Charles Leclerc quedó en el segundo lugar y Max Verstappen completó el podio. El de Red Bull se impuso y logró sacar ventaja a Lewis Hamilton, quien quedó cuarto.

Para la carrera en Hungaroring, Ferrari se entusiasma con lograr podio. El director de equipo de la escudería italiana, Fred Vasseur, indicó que las mejoras graduales que realizaron en el chasis y la actualización de la unidad de potencia les permitieron mejorar con relación a sus rivales.

¿Quieres ver la carrera del GP de Hungría 2026 en vivo y en directo? Te comparto la lista de horarios por país para seguir la cobertura desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

La carrera del GP de Hungría 2026 se realizará en el Hungaroring. (Foto: Martin KEEP / AFP) / MARTIN KEEP

¿A qué hora empieza el GP de Hungría 2026 EN VIVO este domingo 26 de julio?

La carrera del Gran Premio de Hungría se realizará este domingo 26 de julio arranca a las 15:00 en España, 14:00 en Portugal, 10:00 en Argentina, 09:00 en Chile y Estados Unidos, 08:00 en Colombia y Perú, y 07:00 en México.

País / región Hora de carrera España 15:00 Portugal 14:00 Argentina 10:00 Chile 09:00 Estados Unidos 09:00 Colombia 08:00 Perú 08:00 México 07:00

En España se transmite por DAZN F1.En Colombia y Perú, la cobertura indicada es por ESPN / Disney Plus Premium; en México, por FOX Sports México; en Chile, por FOX Sports Chile; en Argentina, por ESPN y FOX Argentina; y en Estados Unidos, por ESPN.