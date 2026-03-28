Varios pilotos de la Fórmula 1 tienen una cita con la historia este fin de semana. Y es que se realizará la carrera del GP de Japón 2026. Te estoy hablando de un evento deportivo imperdible. Por lo tanto, si quieres saber a qué es exactamente la carrera de F1 en Estados Unidos, CDMX y España, lee esta nota por completo.

Antes de informarte lo prometido, te comento que la carrera del GP de Japón 2026 se llevará a cabo en el Circuito de Suzuka, considerado uno de los trazados más icónicos de la Fórmula 1. Desde que se incorporó al calendario en 1987, ha sido testigo de momentos decisivos en la lucha por el campeonato.

La carrera del GP de Japón 2026 se realizará en el Circuito de Suzuka. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Horarios y cronograma completo del GP de Japón 2026

Prácticas libres 1: 10:30 pm (del jueves 26 de marzo) en Estados Unidos (ET), 8:30 pm (del jueves 26 de marzo) en CDMX y 3:30 am (del viernes 27 de marzo) en España

Prácticas libres 2: 2:00 am (del viernes 27 de marzo) en Estados Unidos (ET), 12:00 am (del viernes 27 de marzo) en CDMX y 7:00 am (del viernes 27 de marzo) en España

Prácticas libres 3: 10:30 pm (del viernes 27 de marzo) en Estados Unidos (ET), 8:30 pm (del viernes 27 de marzo) en CDMX y 3:30 am (del sábado 28 de marzo) en España

Clasificación: 2:00 am (del sábado 28 de marzo) en Estados Unidos (ET), 12:00 am (del sábado 28 de marzo) en CDMX y 7:00 am (del sábado 28 de marzo) en España

Carrera: 1:00 am (del domingo 29 de marzo) en Estados Unidos (ET), 11:00 pm (del sábado 28 de marzo) en CDMX y 7:00 am (del domingo 29 de marzo) en España