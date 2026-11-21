El Gran Premio de Las Vegas 2026 se correrá la noche del sábado 21 de noviembre en Estados Unidos, como la ronda 21 y primera escala del triplete que cerrará la temporada de Formula 1. La carrera tendrá 50 vueltas sobre los 6.201 kilómetros del circuito callejero del Strip. Ambos campeonatos ya están definidos: Kimi Antonelli aseguró el título de pilotos y Mercedes conquistó el Mundial de Constructores tras la fecha de São Paulo. Sin embargo, ‘La Ciudad del Pecado’ será decisiva para el subcampeonato, donde Max Verstappen llega con 279 puntos, seguido por George Russell con 262 y Lewis Hamilton con 261. Charles Leclerc y Lando Norris también mantienen opciones matemáticas entre los puestos de honor, por lo que cada resultado tendrá impacto en la clasificación final.¿Quieres ver la carrera del GP de Las Vegas 2026 en vivo y en directo? Te comparto la lista de horarios por país para seguir la cobertura desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

La pelea entre constructores sigue abierta detrás de Mercedes, especialmente por el tercer puesto entre Red Bull Racing y McLaren. Red Bull llega con una ventaja de 17 puntos, pero el triunfo de Norris en Brasil confirmó que el monoplaza de Woking conserva velocidad para intervenir en la batalla. Ferrari, por su parte, intentará consolidar el segundo lugar después de un fin de semana complicado en Interlagos. El rendimiento bajo las luces de Nevada también permitirá medir la reacción de los principales equipos antes de las carreras de Qatar y Abu Dhabi.

El circuito de Las Vegas presenta largas rectas, 17 curvas y sectores de alta velocidad que atraviesan algunos de los puntos más reconocibles del Strip. Las bajas temperaturas nocturnas, previstas alrededor de los 10 a 14 grados Celsius, complicarán el calentamiento de los neumáticos y pueden reducir el agarre durante las primeras vueltas. La eficiencia energética y la velocidad punta serán igualmente determinantes bajo el reglamento técnico de 2026. Verstappen llega como ganador defensor tras imponerse en 2025, mientras Russell conquistó la edición de 2024 desde la pole position.

¿A qué hora es la carrera del GP de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1 empezará el sábado 21 de noviembre a partir de las 22:00 horas (Centro de México), 23:00 horas (Perú y Colombia); 01:00 horas (Argentina) y 05:00 horas (España) del día siguiente, en lo que será la vigésimo primera jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1. A continuación, te comparto los horarios para el resto de países de Latinoamérica:

Horarios México*, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica Perú, Ecuador**, Colombia y Panamá Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico Argentina, Brasil, Chile**, Paraguay y Uruguay España*** Estados Unidos Sábado 21/11: Carrera 22:00 23:00 00:00 del 22/11 01:00 del 22/11 05:00 del 22/11 23:00 ET / 20:00 PT

* En México es el horario de Zona Centro. una hora más en Zona Sureste, una menos en Zona Pacífico y dos menos en Zona Noroeste.

** En el caso de Ecuador debe considerarse una hora menos en las Islas Galápagos y dos horas menos en el Chile Insular

*** En España, es una hora menos en las Islas Canarias

En España se transmite por DAZN F1.En Colombia y Perú, la cobertura indicada es por ESPN / Disney Plus Premium; en México, por FOX Sports México; en Chile, por FOX Sports Chile; en Argentina, por ESPN y FOX Argentina; y en Estados Unidos, por ESPN.