La Fórmula 1 vuelve a la acción con el Gran Premio de Miami, tras un parón que dejó al campeonato en pausa y a los equipos trabajando intensamente en sus fábricas de Woking, Milton Keynes y Maranello. Con el Mundial más apretado y una gira norteamericana que promete cambios en la pelea por la punta, la categoría aterriza en Estados Unidos este domingo 3 de mayo a partir de las 15:00 horas ET / 12:00 horas PT en un momento clave de la temporada. ¿Quieres ver la carrera en vivo y en directo? Te comparto la lista de horarios por país para seguir la cobertura completa desde EE.UU., México, España, países de Centroamérica y Sudamérica.
Durante este receso, los ingenieros aprovecharon para afinar actualizaciones técnicas y los pilotos para recargar energías antes de un tramo del calendario que exigirá máxima consistencia. La cita en Miami no solo marca el regreso del espectáculo, sino también el inicio de una fase decisiva para las aspiraciones de los principales candidatos al título.
¿A qué hora ver el GP de Miami 2026 el 3 de mayo?
Los horarios oficiales de la carrera del GP de Miami 2026 del domingo 3 de mayo varían según país, pero están unificados por la FIA y F1; abajo te los dejo en tabla para LATAM, España y Portugal.
|País / región
|Hora carrera domingo 3 de mayo
|España (Madrid)
|22:00
|Portugal (Lisboa)
|21:00
|México (CDMX)
|14:00
|Costa Rica / Belice / El Salvador
|14:00
|Panamá / Colombia / Perú / Ecuador
|15:00
|Venezuela / Chile / Bolivia / R. Dominicana
|16:00
|Puerto Rico
|16:00
|Argentina
|17:00
|Uruguay / Paraguay
|17:00
|Estados Unidos – Costa Este (Miami, Nueva York)
|16:00
|Estados Unidos – Centro
|15:00
|Estados Unidos – Costa Oeste (Los Ángeles)
|13:00
Práctica libre
- México: viernes 1 de mayo - 10:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: viernes 1 de mayo - 10:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: viernes 1 de mayo - 11:00h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: viernes 1 de mayo - 12:00h
- Argentina: viernes 1 de mayo - 13:00h
- Uruguay/Paraguay: viernes 1 de mayo - 13:00h
Clasificación sprint
- México: viernes 1 de mayo - 14:30h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: viernes 1 de mayo - 14:30h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: viernes 1 de mayo - 15:30h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: viernes 1 de mayo - 16:30h
- Argentina: viernes 1 de mayo - 17:30h
- Uruguay/Paraguay: viernes 1 de mayo - 17:30h
Carrera Sprint
- México: sábado 2 de mayo - 10:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: sábado 2 de mayo - 01:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: sábado 2 de mayo - 11:00h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: sábado 2 de mayo - 12:00h
- Argentina: sábado 2 de mayo - 13:00h
- Uruguay/Paraguay: sábado 2 de mayo - 13:00h
Clasificación GP de Miami F1 2026
- México: sábado 2 de mayo - 14:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: sábado 2 de mayo - 14:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: sábado 2 de mayo - 15:00h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: sábado 2 de mayo - 16:00h
- Argentina: sábado 2 de mayo - 17:00h
- Uruguay/Paraguay: sábado 2 de mayo - 17:00h
Carrera GP de Miami de F1 2026
- México: domingo 3 de mayo - 14:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: domingo 3 de mayo - 14:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: domingo 3 de mayo - 15:00h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: domingo 3 de mayo - 16:00h
- Argentina: domingo 3 de mayo - 17:00h
- Uruguay/Paraguay: domingo 3 de mayo - 17:00h
¿Cómo ver F1 - GP de Miami 2026 EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.