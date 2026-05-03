La Fórmula 1 vuelve a la acción con el Gran Premio de Miami, tras un parón que dejó al campeonato en pausa y a los equipos trabajando intensamente en sus fábricas de Woking, Milton Keynes y Maranello. Con el Mundial más apretado y una gira norteamericana que promete cambios en la pelea por la punta, la categoría aterriza en Estados Unidos este domingo 3 de mayo a partir de las 15:00 horas ET / 12:00 horas PT en un momento clave de la temporada . ¿Quieres ver la carrera en vivo y en directo? Te comparto la lista de horarios por país para seguir la cobertura completa desde EE.UU., México, España, países de Centroamérica y Sudamérica.

Durante este receso, los ingenieros aprovecharon para afinar actualizaciones técnicas y los pilotos para recargar energías antes de un tramo del calendario que exigirá máxima consistencia. La cita en Miami no solo marca el regreso del espectáculo, sino también el inicio de una fase decisiva para las aspiraciones de los principales candidatos al título.

Conoce qué canales de TV y dónde ver la carrera GP de Miami 2026 este domingo 3 de mayo en España, Estados Unidos México y otras partes del mundo. (Foto: AFP)

¿A qué hora ver el GP de Miami 2026 el 3 de mayo?

Los horarios oficiales de la carrera del GP de Miami 2026 del domingo 3 de mayo varían según país, pero están unificados por la FIA y F1; abajo te los dejo en tabla para LATAM, España y Portugal.

País / región Hora carrera domingo 3 de mayo España (Madrid) 22:00 Portugal (Lisboa) 21:00 México (CDMX) 14:00 Costa Rica / Belice / El Salvador 14:00 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 15:00 Venezuela / Chile / Bolivia / R. Dominicana 16:00 Puerto Rico 16:00 Argentina 17:00 Uruguay / Paraguay 17:00 Estados Unidos – Costa Este (Miami, Nueva York) 16:00 Estados Unidos – Centro 15:00 Estados Unidos – Costa Oeste (Los Ángeles) 13:00

Práctica libre

México: viernes 1 de mayo - 10:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: viernes 1 de mayo - 10:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: viernes 1 de mayo - 11:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: viernes 1 de mayo - 12:00h

Argentina: viernes 1 de mayo - 13:00h

Uruguay/Paraguay: viernes 1 de mayo - 13:00h

Clasificación sprint

México: viernes 1 de mayo - 14:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: viernes 1 de mayo - 14:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: viernes 1 de mayo - 15:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: viernes 1 de mayo - 16:30h

Argentina: viernes 1 de mayo - 17:30h

Uruguay/Paraguay: viernes 1 de mayo - 17:30h

Carrera Sprint

México: sábado 2 de mayo - 10:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: sábado 2 de mayo - 01:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: sábado 2 de mayo - 11:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: sábado 2 de mayo - 12:00h

Argentina: sábado 2 de mayo - 13:00h

Uruguay/Paraguay: sábado 2 de mayo - 13:00h

Clasificación GP de Miami F1 2026

México: sábado 2 de mayo - 14:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: sábado 2 de mayo - 14:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: sábado 2 de mayo - 15:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: sábado 2 de mayo - 16:00h

Argentina: sábado 2 de mayo - 17:00h

Uruguay/Paraguay: sábado 2 de mayo - 17:00h

Carrera GP de Miami de F1 2026

México: domingo 3 de mayo - 14:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: domingo 3 de mayo - 14:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: domingo 3 de mayo - 15:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: domingo 3 de mayo - 16:00h

Argentina: domingo 3 de mayo - 17:00h

Uruguay/Paraguay: domingo 3 de mayo - 17:00h

¿Cómo ver F1 - GP de Miami 2026 EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.