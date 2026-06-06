El Mundial de Fórmula 1 llega a Mónaco, el trazado urbano con más solera del campeonato, para correr el sexto fin de semana del año. Una nueva oportunidad para comprobar si los Mercedes serán también dominantes en una pista tan específica o habrá espacio para posibles sorpresas. ¿Quieres ver la carrera en vivo y en directo? Te comparto la lista de horarios por país para seguir la cobertura desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

Kimi Antonelli lidera el Mundial de Fórmula 1 con 43 puntos de ventaja sobre su compañero George Russell, una brecha que equivale ya a casi dos grandes premios completos y que consolida al italiano como candidato real al título. En el garaje de Mercedes la presión es máxima: los dos pilotos se jugaron cada punto en Canadá, dejando mensajes de radio tensos y decisiones estratégicas que no convencieron a Toto Wolff, responsable último del proyecto de Brackley.

Con ese clima interno y un circuito tan estrecho y técnico como Mónaco en el horizonte, cada adelantamiento, toque con los muros o error en clasificación puede convertir la rivalidad deportiva entre Antonelli y Russell en un conflicto abierto que marque el rumbo del campeonato.

¿A qué hora empieza el GP de Mónaco 2026 EN VIVO este domingo 7 de junio?

La carrera del Gran Premio de Mónaco este domingo 7 de junio arranca a las 15:00 en España, 14:00 en Portugal, 10:00 en Argentina, 09:00 en Chile y Estados Unidos, 08:00 en Colombia y Perú, y 07:00 en México.

País / región Hora de carrera España 15:00 Portugal 14:00 Argentina 10:00 Chile 09:00 Estados Unidos 09:00 Colombia 08:00 Perú 08:00 México 07:00

En España se transmite por DAZN F1.En Colombia y Perú, la cobertura indicada es por ESPN; en México, por FOX Sports México; en Chile, por FOX Sports Chile; en Argentina, por ESPN y FOX Argentina; y en Estados Unidos, por ESPN.