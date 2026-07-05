SILVERSTONE, NORTHAMPTONSHIRE, INGLATERRA, 5/07/2026.- Horarios para ver la carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de Gran Bretaña 2026. Imagen creada por Gemini.
SILVERSTONE, NORTHAMPTONSHIRE, INGLATERRA, 5/07/2026.- Horarios para ver la carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de Gran Bretaña 2026. Imagen creada por Gemini.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Jornada histórica en la Fórmula 1. Hoy domingo 5 de julio se realizará el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, la novena parada del campeonato mundial. Silverstone es un circuito que pondrá a prueba a las escuderías. Incluso, los pilotos ya advirtieron que será una carrera complicada, donde la estrategia tomará un rol clave.

Además, competir en Silvertone es importante para la F1. Junto a Italia, son los dos únicos grandes premios que estuvieron activos en el calendario desde 1950. Además, en Londres la Fórmula 1 realizó su primera carrera con puntaje.

El italiano Kimi Antonelli se robó los aplausos y se llevó el sprint del GP de Gran Bretaña. El de Mercedes tendrá que competir contra los dos pilotos de Ferrari en la parrilla de salida. Leclerc tomará la segunda casilla y Hamilton partirá del tercer lugar.

14/06/2026.- Cobertura oficial de ESPN (Disney Plus) EN VIVO ONLINE para ver la carrera f1 del Gran Premio de Barcelona-Cataluña por la Ronda 7 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno. FOTO DE GABRIELD BOUYS PARA AFP
14/06/2026.- Cobertura oficial de ESPN (Disney Plus) EN VIVO ONLINE para ver la carrera f1 del Gran Premio de Barcelona-Cataluña por la Ronda 7 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno. FOTO DE GABRIELD BOUYS PARA AFP
/ GABRIEL BOUYS

El ‘Checo’ Pérez se disculpó con Alonso por el choque y reconoció que aún tiene problemas en la configuración del Cadillac. Los sectores rápidos de Silvertone jugaron en contra al auto del mexicano.

Fórmula 1: Horarios del GP de Gran Bretaña 2026 en México y España

El Gran Premio de Gran Bretaña 2026 empezará a las 8:00 a.m. en México. ‘Checo’ Pérez buscará recortar distancias y tomar podio en el Circuito de Silverstone. Sigue la carrera por streaming vía Disney Plus.

En España, la carrera de GP de Gran Bretaña 2026 iniciará a las 4:00 p.m. (horario peninsular) y 3:00 p.m. en Islas Canarias. La transmisión estará a cargo de DAZN F1.

¿A qué hora empieza el GP de Gran Bretaña 2026 en Estados Unidos?

Zona horaria y ciudadHora
Tiempo del Este (ET) (Nueva York, Miami)10:00 a.m.
Tiempo del Centro (CT) (Chicago, Houston)9:00 a.m.
Tiempo de la Montaña (MT) (Denver, Phoenix)8:00 a.m.
Tiempo del Pacífico (PT) (Los Ángeles, Las Vegas)7:00 a.m.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC