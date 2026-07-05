Jornada histórica en la Fórmula 1. Hoy domingo 5 de julio se realizará el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, la novena parada del campeonato mundial. Silverstone es un circuito que pondrá a prueba a las escuderías. Incluso, los pilotos ya advirtieron que será una carrera complicada, donde la estrategia tomará un rol clave.

Además, competir en Silvertone es importante para la F1. Junto a Italia, son los dos únicos grandes premios que estuvieron activos en el calendario desde 1950. Además, en Londres la Fórmula 1 realizó su primera carrera con puntaje.

El italiano Kimi Antonelli se robó los aplausos y se llevó el sprint del GP de Gran Bretaña. El de Mercedes tendrá que competir contra los dos pilotos de Ferrari en la parrilla de salida. Leclerc tomará la segunda casilla y Hamilton partirá del tercer lugar.

14/06/2026.- Cobertura oficial de ESPN (Disney Plus) EN VIVO ONLINE para ver la carrera f1 del Gran Premio de Barcelona-Cataluña por la Ronda 7 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno. FOTO DE GABRIELD BOUYS PARA AFP / GABRIEL BOUYS

El ‘Checo’ Pérez se disculpó con Alonso por el choque y reconoció que aún tiene problemas en la configuración del Cadillac. Los sectores rápidos de Silvertone jugaron en contra al auto del mexicano.

Fórmula 1: Horarios del GP de Gran Bretaña 2026 en México y España

El Gran Premio de Gran Bretaña 2026 empezará a las 8:00 a.m. en México. ‘Checo’ Pérez buscará recortar distancias y tomar podio en el Circuito de Silverstone. Sigue la carrera por streaming vía Disney Plus.

En España, la carrera de GP de Gran Bretaña 2026 iniciará a las 4:00 p.m. (horario peninsular) y 3:00 p.m. en Islas Canarias. La transmisión estará a cargo de DAZN F1.

¿A qué hora empieza el GP de Gran Bretaña 2026 en Estados Unidos?

Zona horaria y ciudad Hora Tiempo del Este (ET) (Nueva York, Miami) 10:00 a.m. Tiempo del Centro (CT) (Chicago, Houston) 9:00 a.m. Tiempo de la Montaña (MT) (Denver, Phoenix) 8:00 a.m. Tiempo del Pacífico (PT) (Los Ángeles, Las Vegas) 7:00 a.m.