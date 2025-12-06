La temporada 2025 de la Fórmula 1 vivirá un final de infarto, con el Gran Premio de Abu Dabi definiendo al campeón por primera vez desde 2021. Tres pilotos —Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren)— llegan a la última cita con posibilidades matemáticas de llevarse el título, algo inédito desde 2010. La carrera decisiva está programada para el domingo 7 de diciembre en el Circuito de Yas Marina, con el banderazo de salida a las 8 a.m. ET (5 a.m. PT), cerrando un fin de semana lleno de prácticas y clasificaciones. A continuación, te compartimos los horarios del GP de Abu Dabi 2025 en USA, México y España.

Lando Norris lidera la clasificación con 408 puntos, manteniendo una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen (396 pts) y 16 puntos sobre Piastri (392 pts). El británico tiene la ventaja de depender de sí mismo: puede asegurar su primer campeonato mundial terminando en el tercer lugar, independientemente de lo que hagan sus rivales directos. Aunque McLaren tiene el coche más rápido, su estrategia ha sido cuestionada tras errores en Las Vegas y Qatar, lo que ha permitido a Verstappen ganar las dos últimas carreras.

Max Verstappen y Oscar Piastri necesitan ganar y esperar que Norris termine por debajo del cuarto puesto para tener opciones de coronarse. La pista de Yas Marina, que ha sido sede de la F1 desde 2009 y fue modificada en 2021, será el escenario de esta épica conclusión. El ganador de la carrera sumará 25 puntos, manteniendo vivo el sueño del campeonato hasta el último giro.

¿A qué hora es la carrera del GP de Abu Dabi 2025 en USA?

La transmisión del Gran Premio de Qatar por la vigésimo cuarta y última jornada del Mundial de Fórmula 1 empezará desde las 5:00 p.m. hora local (GMT+4) desde el Circuito Yas Marina en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Estos son los horarios por país para ver la definición por el título del Mundial de Pilotos entre los monoplazas de McLaren con Lando Norris a la cabeza y el tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull) después que el neerlandés sobrepasara en puntos al australiano Oscar Piastri y pasara a ser el más cercano perseguidor del británico del Team Papaya para poner al rojo vivo la definición por el título.

PAÍS VIERNES 28 DE NOVIEMBRE SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE Estados Unidos - Costa Este (ET) Libres 1: 4:30 am, Libres 2: 8:00 am Libres 3: 5:30 am, Clasificación: 9:00 am Carrera: 8:00 am Estados Unidos - Centro (CT) Libres 1: 3:30 am, Libres 2: 7:00 am Libres 3: 4:30 am, Clasificación: 8:00 am Carrera: 7:00 am Estados Unidos - Montaña (MT) Libres 1: 2:30 am, Libres 2: 6:00 am Libres 3: 3:30 am, Clasificación: 7:00 am Carrera: 6:00 am Estados Unidos - Costa Oeste (PT) Libres 1: 1:30 am, Libres 2: 5:00 am Libres 3: 2:30 am, Clasificación: 6:00 am Carrera: 5:00 am

¿A qué hora es la carrera del GP de Abu Dabi 2025 en México y Centroamérica?

PAÍS VIERNES 17 DE OCTUBRE SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras Libres 1: 3:30 am, Libres 2: 7:00 am Libres 3: 4:30 am, Clasificación: 8:00 am Carrera: 7:00 am

¿A qué hora es la carrera del GP de Abu Dabi 2025 en España y Europa?

PAÍS VIERNES 17 DE OCTUBRE SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE España (-1 Canarias), Italia y Francia Libres 1: 10:30 am, Libres 2: 2:00 pm Libres 3: 11:30 am, Clasificación: 3:00 pm Carrera: 2:00 pm Portugal y Reino Unido Libres 1: 9:30 am, Libres 2: 1:00 pm Libres 3: 10:30 am, Clasificación: 2:00 pm Carrera: 1:00 pm

¿A qué hora es la carrera del GP de Abu Dabi 2025 en Latinoamérica?

PAÍS VIERNES 17 DE OCTUBRE SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE Colombia, Ecuador, Perú y Panamá Libres 1: 4:30 am, Libres 2: 8:00 am Libres 3: 5:30 am, Clasificación: 9:00 am Carrera: 8:00 am Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba Libres 1: 5:30 am, Libres 2: 9:00 am Libres 3: 6:30 am, Clasificación: 10:00 am Carrera: 9:00 am Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil Libres 1: 6:30 am, Libres 2: 10:00 am Libres 3: 7:30 am, Clasificación: 11:00 am Carrera: 10:00 am

