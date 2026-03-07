Todo listo para el arranque de una nueva temporada de la Fórmula 1. Este sábado 7 de marzo (o domingo 8 para España) mira la transmisión del GP de Australia 2026 EN VIVO y EN DIRECTO. Desde el Circuito de Albert Park, serán 22 pilotos los que se disputen este primer podio de la temporada, una en donde se ha sumado la escudería Cadillac con Valtteri Bottas y ‘Checo’ Pérez, siendo ahora 22 pilotos los que participan del campeonato. Aquí te cuento a qué hora inicia en España, México y Estados Unidos .

¿A qué hora ver el GP de Australia 2026 desde USA?

Esta carrera del GP de Australia 2026 generará alto interés en Estados Unidos, por lo que aquí te contaré cuáles son las 3 zonas horarias para seguirlo en dicho territorio.

Estado Hora de inicio Florida (ET - Miami, Orlando, Tampa) 11:00 p.m. (sábado 7 de marzo) Texas (CT - Houston, Dallas, San Antonio) 10:00 p.m. (sábado 7 de marzo) California (PT - Los Ángeles, San Francisco, San Diego) 08:00 p.m. (sábado 7 de marzo)

El Gran Premio de Australia 2026 tendrá una duración de 58 vueltas, cubriendo un total de 306.124 km en la pista de Albert Park, una de las más espectaculares del calendario de la F1.

¿A qué hora ver el GP de Australia 2026 desde México?

La transmisión del GP de Australia 2026 desde México iniciará a partir de las 10:00 p.m. hora Centro de México. Recuerda que si vives en Baja California empezará a partir de las 8:00 p.m. Estos son los horarios para que puedas seguir el minuto a minuto desde el Circuito de Albert Park.

¿A qué hora ver el GP de Australia 2026 desde España?

Mira la retransmisión de la carrera del GP de Australia 2026 desde España este domingo 8 de marzo, a partir de las 5:00 a.m. hora Madrid. Este es el horario para que puedas ver el arranque de la temporada de la Formula 1 desde España, país que cuenta con los pilotos Carlos Sainz y Fernando Alonso.