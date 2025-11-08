La batalla por el Mundial de Fórmula 1 2025 llega a un punto decisivo con el Gran Premio de Brasil , que se disputa hoy domingo 9 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace . Interlagos vuelve a presentar un escenario impredecible donde el clima puede cambiar la estrategia de cada equipo en cuestión de minutos.

El reciente triunfo de Lando Norris en México dejó el campeonato más apretado que nunca: apenas un punto lo separa de Oscar Piastri, mientras Max Verstappen sigue en contienda a 36 unidades. Con solo cuatro carreras por delante, la fecha del 9 de noviembre se convierte en una oportunidad crucial para definir quién tomará la ventaja rumbo al título más disputado en más de una década.

Interlagos, con su mítica curva Senna S y una Sprint que otorga puntos adicionales, obliga a las escuderías a ajustar sus planes desde el sábado. Las posibilidades de lluvia, el desgaste de neumáticos y la importancia de la salida anticipan un fin de semana donde cada detalle contará para inclinar la balanza del campeonato. A continuación, conoce los horarios y canales para ver el GP de Brasil 2025 EN VIVO según tu país.

¿A qué hora se ve EN VIVO el GP de Brasil 2025 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la carrera del GP de Brasil se verá por la tarde, lo que facilita el seguimiento para el público norteamericano. La transmisión estará a cargo de ESPN y ESPN Deportes, cadenas que ofrecerán la cobertura completa desde Interlagos, incluida la previa y el análisis posterior. El público podrá seguir la acción también mediante la plataforma digital de ESPN.

Hora en USA (ET): 18:00

18:00 TV: ESPN / ESPN Deportes

ESPN / ESPN Deportes Streaming: ESPN App

¿Qué canal transmite el GP de Brasil 2025 en México?

En México, la carrera se verá una hora antes que en la Costa Este estadounidense. La señal principal estará dividida entre TUDN, Canal 5 y ESPN, lo que permite acceso tanto en televisión abierta como en TV de paga. La opción online estará disponible mediante ViX y la app de ESPN.

Hora en CDMX: 17:00

17:00 TV: TUDN, Canal 5, ESPN

TUDN, Canal 5, ESPN Streaming: ViX / ESPN App

¿Dónde ver el GP de Brasil 2025 desde España?

En España, el GP de Brasil se emitirá pasada la medianoche debido a la diferencia horaria. La transmisión oficial será responsabilidad de DAZN F1 y Movistar+, plataformas que cubren toda la temporada de la Fórmula 1 con narraciones y análisis especializados.

Hora en España: 00:00 (10 de noviembre)

00:00 (10 de noviembre) TV: DAZN F1, Movistar+

DAZN F1, Movistar+ Streaming: DAZN

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Brasil 2025, vigésima primera jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 71 vueltas en el Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, de 4.309km de longitud, el domingo 9 de noviembre. | Crédito: GEC

¿A qué hora se corre el GP de Brasil 2025 en Sudamérica y qué canales lo transmiten?

A continuación, los horarios para los principales países de Sudamérica y la señal encargada de llevar la carrera en vivo. ESPN será la cadena oficial en toda la región, mientras que las plataformas digitales ofrecerán acceso para quienes prefieran seguir la competencia online.

País Hora Canal Argentina 20:00 ESPN Chile 20:00 ESPN Uruguay 20:00 ESPN Perú 18:00 ESPN Colombia 18:00 ESPN Ecuador 18:00 ESPN