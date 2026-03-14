¡La adrenalina de la Fórmula 1 no se detiene y llega al Circuito Internacional de Shanghái! Si quieres saber a qué hora es el GP de China 2026 EN VIVO, prepárate para una madrugada épica este domingo 15 de marzo. Mercedes-AMG llega como el rival a batir tras un inicio de temporada aplastante en Australia con un histórico 1-2. George Russell buscará repetir su victoria tras dominar en Melbourne, pero la verdadera sensación es el joven novato Kimi Antonelli, quien sorprendió al mundo con un segundo puesto en su debut. Con las nuevas reglas técnicas de 2026, las “Flechas de Plata” parecen haber encontrado la fórmula perfecta entre aerodinámica y potencia híbrida. Sin embargo, el trazado chino de 5.4 km es sumamente exigente con los neumáticos delanteros, lo que podría nivelar el campo de juego para sus perseguidores más cercanos.

Ferrari llega con sed de gloria y un ritmo de carrera que promete poner en aprietos a los líderes. Charles Leclerc, quien viene de un sólido podio, y Lewis Hamilton, en su segundo año con la Scuderia, confían en que las mejoras estratégicas les permitan pelear por la victoria en Shanghái. Por otro lado, Max Verstappen y Red Bull Racing buscan redimirse tras una complicada clasificación en Australia que obligó al campeón a remontar hasta el sexto lugar. Si Red Bull logra solucionar su rendimiento a una sola vuelta, Verstappen será, sin duda, la mayor amenaza para el dominio de Mercedes este domingo.

La batalla en el mediocampo también está al rojo vivo con talentos como Gabriel Bortoleto para Audi y Oliver Bearman en Haas, quienes ya sumaron sus primeros puntos. McLaren, con Lando Norris, intentará dejar atrás los problemas de fiabilidad que afectaron a Oscar Piastri y meterse de lleno en la pelea por el podio. Esta segunda carrera del Mundial 2026 será clave para entender quién ha interpretado mejor el nuevo reglamento y quién tiene la resistencia necesaria para aguantar la presión. ¡Programa tu alarma y prepárate para vivir la pasión de la máxima categoría del automovilismo en tu idioma!

¿A qué hora es la carrera del GP de China 2026 en USA?

La transmisión del Gran Premio de China por la segunda jornada de la temporada 2026 del Mundial de Fórmula 1 empezará desde las 3:00 p.m. hora local (UTC+8) desde el Circuito Internacional de Shanghái en Sanghái, China. Estos son los horarios por país para ver la lucha por el título del Mundial de Pilotos que ostenta el vigente monarca Lando Norris y el del Campeonato de Constructores de McLaren, escudería que es la actual bicampeona y la favorita a vencer.

PAÍS JUEVES 12 DE MARZO VIERNES 13 DE MARZO SÁBADO 14 DE MARZO DOMINGO 15 DE MARZO Estados Unidos - Costa Este (ET) Libres 1: 11:30 pm Clasificación Sprint: 3:30 am, Sprint: 11:00 pm Clasificación: 3:00 am Carrera: 3:00 am Estados Unidos - Centro (CT) Libres 1: 10:30 pm Clasificación Sprint: 2:30 am, Sprint: 10:00 pm Clasificación: 2:00 am Carrera: 2:00 am Estados Unidos - Montaña (MT) Libres 1: 9:30 pm Clasificación Sprint: 1:30 am, Sprint: 9:00 pm Clasificación: 1:00 am Carrera: 1:00 am Estados Unidos - Costa Oeste (PT) Libres 1: 8:30 pm Clasificación Sprint: 0:30 am, Sprint: 8:00 pm Clasificación: 0:00 am Carrera: 0:00 am

¿A qué hora es la carrera del GP de China 2026 en México y Centroamérica?

PAÍS JUEVES 12 DE MARZO VIERNES 13 DE MARZO SÁBADO 14 DE MARZO DOMINGO 15 DE MARZO México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras Libres 1: 9:30 pm Clasificación Sprint: 1:30 am, Sprint: 8:00 am Clasificación: 1:00 am Carrera: 1:00 am

¿A qué hora es la carrera del GP de China 2026 en España y Europa?

PAÍS VIERNES 13 DE MARZO SÁBADO 14 DE MARZO DOMINGO 15 DE MARZO España (-1 Canarias), Italia y Francia Libres 1: 4:30 am, Clasificación Sprint: 8:30 am Sprint: 4:00 am, Clasificación: 8:00 am Carrera: 8:00 am Portugal y Reino Unido Libres 1: 3:30 am, Clasificación Sprint: 7:30 am Sprint: 3:00 pm, Clasificación: 7:00 am Carrera: 7:00 pm

¿A qué hora es la carrera del GP de China 2026 en Latinoamérica?

PAÍS JUEVES 12 DE MARZO VIERNES 13 DE MARZO SÁBADO 14 DE MARZO DOMINGO 15 DE MARZO Colombia, Ecuador, Perú y Panamá Libres 1: 10:30 pm Clasificación Sprint: 2:30 am, Sprint: 10:00 pm Clasificación: 2:00 am Carrera: 2:00 am Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba Libres 1: 11:30 pm Clasificación Sprint: 3:30 am, Sprint: 11:00 pm Clasificación: 3:00 am Carrera: 3:00 am Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil -- Libres 1: 1:30 am (, Clasificación Sprint: 5:30 am Sprint: 1:00 am, Clasificación: 5:00 am Carrera: 4:00 am