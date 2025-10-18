El paddock de la Fórmula 1 se dirige a Austin para el Gran Premio de Estados Unidos, marcando el inicio del último cuarto de la temporada 2025 y un doblete crucial en el continente americano. El Circuito de las Américas (COTA) acoge este evento de gran magnitud, que llega con la lucha por el Campeonato de Pilotos más apretada y múltiples equipos en contienda por la victoria. La reciente actuación de Max Verstappen en Singapur, donde superó a ambos McLaren para quedar segundo, confirmó que el neerlandés sigue siendo una amenaza real para el liderato de Oscar Piastri. Si vives en USA, México o España, aquí te detallo cuáles son los horarios para ver el GP de Estados Unidos 2025, carrera válida por la jornada 19 del Campeonato Mundial de F1, desde los mencionados países.

Aunque Verstappen logró recortar solo seis puntos a la ventaja de Oscar Piastri, su tendencia ha sido notable, recuperando 41 puntos en las últimas tres carreras. Pese a esto, la lucha principal sigue siendo interna en McLaren, donde Lando Norris se encuentra a solo 22 puntos de su compañero, a menos de una victoria. La tensión en el equipo británico fue evidente en Singapur con un ligero contacto en la primera vuelta, poniendo en el foco las reglas de compromiso. La llegada a Austin y Ciudad de México promete cambiar rápidamente el panorama del campeonato.

George Russell y Mercedes llegan a COTA con un impulso positivo tras el impresionante performance en Singapur, donde el británico consiguió la pole y controló la carrera para llevarse la victoria. Aunque el equipo advierte que no todos los circuitos ofrecerán resultados similares, el director de ingeniería Andrew Shovlin señala una “tendencia progresiva” hacia una mayor competitividad en diferentes condiciones. Esto podría abrir la puerta a más resultados importantes para Russell, cuya ya confirmada renovación de contrato con Kimi Antonelli para 2026 será el tema de conversación del fin de semana en el paddock.

El GP de Estados Unidos será el primero con el paddock ya enterado de la alineación de Cadillac para 2026, que incluirá a Valtteri Bottas y Sergio Pérez como pilotos. La próxima temporada trae consigo un cambio drástico en las regulaciones técnicas y de unidades de potencia, lo que intensifica el enfoque en el futuro. Además de Cadillac, Ford también está en la fase final de su preparación para su regreso a la F1 en asociación con Red Bull, prestando su experiencia en el desarrollo del powertrain.

Este fin de semana en COTA es también una ronda Sprint, lo que significa que el calendario incluye una carrera corta el sábado y un solo entrenamiento libre el viernes. Esto añade un nivel de riesgo estratégico, ya que llegar con una puesta a punto base sólida es crucial para sumar puntos en ambas carreras. El hecho de que tres de las últimas seis rondas sean Sprint (Austin, Brasil y Qatar) significa que más de un cuarto de los puntos totales de la temporada aún están en juego, aumentando la emoción de esta recta final.

El Gran Premio de Estados Unidos se ha consolidado como uno de los mayores eventos del calendario de la Fórmula 1 desde su inclusión en 2012, atrayendo regularmente a más de 400,000 espectadores. Este año, se espera batir un nuevo récord de asistencia. Los fans acuden a Austin para disfrutar de un ambiente único y presenciar la acción en un circuito que es considerado un clásico moderno.

El Circuito de las Américas es un favorito de muchos pilotos gracias a su espectacular diseño, que combina un sector inicial de alta velocidad con largas rectas y zonas de frenada que fomentan los adelantamientos. La icónica Curva 1, con su pendiente ascendente antes de la horquilla, es uno de los puntos más reconocibles y emocionantes de la temporada. Con la lucha por el campeonato en su punto álgido y el futuro de la F1 en el horizonte, Austin promete un fin de semana lleno de adrenalina y espectáculo.

La Fórmula 1 se dirige a Austin para la ronda 19 de la temporada, el Gran Premio de Estados Unidos

¿A qué hora es la carrera del GP de Estados Unidos 2025 en USA?

La transmisión del Gran Premio de Estados Unidos por la décimo novena jornada del Mundial de Fórmula 1 empezará desde las 2:00 p.m. hora local (GMT-5) desde el Circuito de las Américas (COTA) en Austin, Texas. Estos son los horarios por país para ver la definición por el título del Mundial de Pilotos entre los monoplazas de McLaren con Oscar Piastri a la cabeza y el tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull) después que la escudería británica con sede en Woking, Inglaterra, ganara por segunda vez consecutiva el Campeonato de Constructores.

PAÍS VIERNES 17 DE OCTUBRE SÁBADO 18 DE OCTUBRE DOMINGO 19 DE OCTUBRE Estados Unidos - Costa Este (ET) Libres 1: 1:30 pm, Clasificación Sprint: 5:00 pm Sprint: 1:00 pm, Clasificación: 5:00 pm Carrera: 3:00 pm Estados Unidos - Centro (CT) Libres 1: 12:30 pm, Clasificación Sprint: 4:00 pm Sprint: 12:00 pm, Clasificación: 4:00 pm Carrera: 2:00 pm Estados Unidos - Montaña (MT) Libres 1: 11:30 am, Clasificación Sprint: 3:00 pm Sprint: 11:00 am, Clasificación: 3:00 pm Carrera: 1:00 pm Estados Unidos - Costa Oeste (PT) Libres 1: 10:30 am, Clasificación Sprint: 2:00 pm Sprint: 10:00 am, Clasificación: 2:00 pm Carrera: 12:00 pm

¿A qué hora es la carrera del GP de Estados Unidos 2025 en México y Centroamérica?

PAÍS VIERNES 17 DE OCTUBRE SÁBADO 18 DE OCTUBRE DOMINGO 19 DE OCTUBRE México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras Libres 1: 11:30 am, Clasificación Sprint: 3:30 pm Sprint: 11:00 am, Clasificación: 3:00 pm Carrera: 1:00 pm

El Circuito de las Américas no solo es uno de los circuitos más queridos del calendario de F1, sino que también es uno de los eventos más importantes del año

¿A qué hora es la carrera del GP de Estados Unidos 2025 en España y Europa?

PAÍS VIERNES 17 DE OCTUBRE SÁBADO 18 DE OCTUBRE DOMINGO 19 DE OCTUBRE España (-1 Canarias), Italia y Francia Libres 1: 7:30 pm, Clasificación Sprint: 11:30 pm Sprint: 7:00 pm, Clasificación: 11:00 pm Carrera: 9:00 pm Portugal y Reino Unido Libres 1: 6:30 pm, Clasificación Sprint: 10:30 pm Sprint: 6:00 pm, Clasificación: 10:00 pm Carrera: 10:00 pm

¿A qué hora es la carrera del GP de Estados Unidos 2025 en Latinoamérica?

PAÍS VIERNES 17 DE OCTUBRE SÁBADO 18 DE OCTUBRE DOMINGO 19 DE OCTUBRE Colombia, Ecuador, Perú y Panamá Libres 1: 12:30 pm, Clasificación Sprint: 4:00 pm Sprint: 12:00 pm, Clasificación: 4:00 pm Carrera: 2:00 pm Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba Libres 1: 1:30 pm, Clasificación Sprint: 5:30 pm Sprint: 1:00 pm, Clasificación: 5:00 pm Carrera: 3:00 pm Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil Libres 1: 2:30 pm, Clasificación Sprint: 6:30 pm Sprint: 2:00 pm, Clasificación: 6:00 pm Carrera: 4:00 pm

Gran Premio de Estados Unidos 2025, décimo novena jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 56 vueltas en el Circuito de las Américas, de 5.513km de longitud, el domingo 19 de octubre.