Las Vegas ofrece una experiencia única donde los neumáticos fríos, las largas rectas y las frenadas bruscas convierten cada vuelta en una jugada de alto riesgo. Es una carrera nocturna de sábado en el fresco aire del desierto. Los autos alcanzan velocidades superiores a los 320 km/h entre hoteles. Este año, la carrera comienza antes. Está programada para este sábado 22 de noviembre a partir de las 23:00 ET, o las 20:00 hora local , lo que refleja la estrategia de transmisión de la F1 para atraer a más espectadores estadounidenses sin perder el espectáculo nocturno que hace que el Strip parezca surrealista ante las cámaras.

Las Vegas es la tercera y última carrera de F1 en Estados Unidos. No afectará la clasificación de constructores, pero podría definir el desenlace de la lucha por el campeonato de pilotos. Vueltas de alto riesgo. Neumáticos fríos. Ánimos caldeados. En Las Vegas, hay que arriesgarlo todo. La estrategia exige saber cuándo levantar el pie del acelerador. El Strip Circuit es donde chocan los instintos.

¿A qué hora es la carrera F1 GP de Las Vegas 2025?

Según la información oficial, la carrera está programada para el sábado 22 de noviembre de 2025 a las 20:00 horas (8:00 PM), hora local de Las Vegas (Zona Horaria del Pacífico, GMT-8).A qué hora empieza la carrera de Fórmula Uno - GP de Las Vegas 2025.

País / Ciudad (Zona Horaria) Hora de Inicio (Carrera) Día de Inicio Las Vegas (NV), EE. UU.

(PST, GMT-8) 20:00

(8:00 PM) Sábado 22 de Nov. Los Ángeles (CA), EE. UU.

(PST, GMT-8) 20:00

(8:00 PM) Sábado 22 de Nov. Denver (CO), EE. UU.

(MST, GMT-7) 21:00

(9:00 PM) Sábado 22 de Nov. Chicago (IL), EE. UU.

(CST, GMT-6) 22:00

(10:00 PM) Sábado 22 de Nov. Nueva York (NY), EE. UU.

(EST, GMT-5) 23:00

(11:00 PM) Sábado 22 de Nov. Ciudad de México, México

(CST, GMT-6) 22:00

(10:00 PM) Sábado 22 de Nov. San José, Costa Rica

(CST, GMT-6) 22:00

(10:00 PM) Sábado 22 de Nov. Bogotá, Colombia

(COT, GMT-5) 23:00

(11:00 PM) Sábado 22 de Nov. Lima, Perú

(PET, GMT-5) 23:00

(11:00 PM) Sábado 22 de Nov. Quito, Ecuador

(ECT, GMT-5) 23:00

(11:00 PM) Sábado 22 de Nov. Caracas, Venezuela

(VET, GMT-4) 00:00

(12:00 AM) Domingo 23 de Nov. La Paz, Bolivia

(BOT, GMT-4) 00:00

(12:00 AM) Domingo 23 de Nov. Santiago, Chile

(CLST, GMT-3) 01:00

(1:00 AM) Domingo 23 de Nov. Buenos Aires, Argentina

(ART, GMT-3) 01:00

(1:00 AM) Domingo 23 de Nov. Montevideo, Uruguay

(UYT, GMT-3) 01:00

(1:00 AM) Domingo 23 de Nov. São Paulo, Brasil

(BRST, GMT-2) 02:00

(2:00 AM) Domingo 23 de Nov. Madrid, España

(CET, GMT+1) 05:00

(5:00 AM) Domingo 23 de Nov. Londres, Reino Unido

(GMT, GMT+0) 04:00

(4:00 AM) Domingo 23 de Nov. Berlín, Alemania

(CET, GMT+1) 05:00

(5:00 AM) Domingo 23 de Nov. París, Francia

(CET, GMT+1) 05:00

(5:00 AM) Domingo 23 de Nov.

El circuito en sí es un teatro construido para tal fin. Durante una milla a lo largo del Strip, los autos alcanzan los 215 y, por unos segundos, parecen haber desafiado la gravedad, el dinero y el juicio ajeno. Se abren paso a través de un túnel de colores cegadores y aire de casino expulsado por mil salidas de aire, todo freón y suerte de segunda mano.

Con 6,1 kilómetros, 17 curvas y dos zonas DRS que dan acceso a la recta principal, es uno de los pocos circuitos urbanos modernos donde los adelantamientos son legítimos. Las fuertes frenadas al final de la recta y en la entrada al óvalo convierten las frenadas tardías en espectaculares o bloqueos de ruedas a cámara lenta. Quien calcule mal la frenada se encuentra con un adelantamiento fácil.