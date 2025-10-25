La temporada 2025 de la Fórmula 1 entra en su fase final con solo cinco carreras restantes, y la lucha por el Mundial de Pilotos se encuentra en un punto álgido e incierto. La cima de la tabla está increíblemente ajustada entre el líder Oscar Piastri, su compañero de equipo Lando Norris y el resurgente Max Verstappen. Mientras los pilotos de McLaren persiguen su primer título mundial, el neerlandés, cuatro veces campeón, ha estado recortando su ventaja de puntos a un ritmo asombroso en las últimas cuatro carreras. Si resides en USA o España, aquí te detallo cuáles son los horarios para ver el GP de México 2025, carrera válida por la jornada 20 del Campeonato Mundial de F1, desde los mencionados países.

El reciente resurgimiento de Max Verstappen lo ha colocado nuevamente como un serio aspirante a conseguir su quinto título mundial consecutivo, ejerciendo una presión inmensa sobre los jóvenes pilotos de McLaren. Con las diferencias en puntos haciéndose cada vez más pequeñas con cada Gran Premio, cada unidad sumada es absolutamente crucial en las próximas carreras decisivas. El nivel de exigencia y la tensión competitiva están al máximo, prometiendo un final de temporada espectacular.

El paddock de la Fórmula 1 se dirige ahora a Ciudad de México con un pronóstico del tiempo que favorece la acción en pista. El clima se anticipa cálido y soleado durante el fin de semana del Gran Premio. Para el sábado, las temperaturas máximas se esperan alrededor de 26°C (79°F), con nubosidad parcial.

Tanto el viernes, día de prácticas, como el domingo, día de la carrera principal, presentarán temperaturas similares, garantizando condiciones de pista estables. Además, el riesgo de viento fuerte es bajo durante todo el evento. Este pronóstico despejado y cálido en el Autódromo Hermanos Rodríguez elimina el factor climático, centrando toda la estrategia y presión en el rendimiento de los equipos y la tensa lucha por el título.

La aventura de la Fórmula 1 en América continúa con una parada en el sur para el Gran Premio de la Ciudad de México, tan solo una semana después de la carrera de Austin. | Crédito: F1 / Facebook / Lars Baron

¿A qué hora es la carrera del GP de México 2025 en USA?

La transmisión del Gran Premio de México por la vigésima jornada del Mundial de Fórmula 1 empezará desde las 2:00 p.m. hora local (GMT-6) desde el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México, Estado de México. Estos son los horarios por país para ver la definición al rojo vivo por el título del Mundial de Pilotos entre los monoplazas de McLaren con Oscar Piastri a la cabeza y el tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull).

PAÍS VIERNES 17 DE OCTUBRE SÁBADO 18 DE OCTUBRE DOMINGO 19 DE OCTUBRE Estados Unidos - Costa Este (ET) Libres 1: 2:30 pm, Libres 2: 6:00 pm Libres 3: 1:30 pm, Clasificación: 5:00 pm Carrera: 4:00 pm Estados Unidos - Centro (CT) Libres 1: 1:30 pm, Libres 2: 5:00 pm Libres 3: 12:30 pm, Clasificación: 4:00 pm Carrera: 3:00 pm Estados Unidos - Montaña (MT) Libres 1: 12:30 pm, Libres 2: 4:00 pm Libres 3: 11:30 am, Clasificación: 3:00 pm Carrera: 2:00 pm Estados Unidos - Costa Oeste (PT) Libres 1: 11:30 am, Libres 2: 3:00 pm Libres 3: 10:30 am, Clasificación: 2:00 pm Carrera: 1:00 pm

¿A qué hora es la carrera del GP de México 2025 en México y Centroamérica?

PAÍS VIERNES 17 DE OCTUBRE SÁBADO 18 DE OCTUBRE DOMINGO 19 DE OCTUBRE México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras Libres 1: 12:30 pm, Libres 2: 4:00 pm Libres 3: 11:30 am, Clasificación: 3:00 pm Carrera: 2:00 pm

Como de costumbre, el ambiente en el Autódromo Hermanos Rodríguez será electrizante, impulsado por el entusiasmo de los aficionados que llenarán las tribunas del Foro Solo, uno de los puntos más fotogénicos del calendario. | Crédito: F1 / Facebook

¿A qué hora es la carrera del GP de México 2025 en España y Europa?

PAÍS VIERNES 17 DE OCTUBRE SÁBADO 18 DE OCTUBRE DOMINGO 19 DE OCTUBRE España (-1 Canarias), Italia y Francia Libres 1: 8:30 pm, Libres 2: 0:00 am (día siguiente) Libres 3: 7:30 pm, Clasificación: 11:00 pm Carrera: 9:00 pm Portugal y Reino Unido Libres 1: 7:30 pm, Libres 2: 11:00 pm Libres 3: 6:30 pm, Clasificación: 10:00 pm Carrera: 8:00 pm

¿A qué hora es la carrera del GP de México 2025 en Latinoamérica?

PAÍS VIERNES 17 DE OCTUBRE SÁBADO 18 DE OCTUBRE DOMINGO 19 DE OCTUBRE Colombia, Ecuador, Perú y Panamá Libres 1: 1:30 pm, Libres 2: 5:00 pm Libres 3: 12:30 pm, Clasificación: 4:00 pm Carrera: 3:00 pm Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba Libres 1: 2:30 pm, Libres 2: 6:00 pm Libres 3: 1:30 pm, Clasificación: 5:00 pm Carrera: 4:00 pm Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil Libres 1: 3:30 pm, Libres 2: 7:00 pm Libres 3: 2:30 pm, Clasificación: 6:00 pm Carrera: 5:00 pm

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de México 2025, vigésima jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de 4.304km de longitud, el domingo 26 de octubre. | Crédito: GEC