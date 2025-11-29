El Gran Premio de Qatar 2025 marca la penúltima carrera de la temporada de Fórmula 1 y el último evento del año con formato Sprint. Con la dramática descalificación de McLaren en Las Vegas, la batalla por el título mundial de pilotos se ha reavivado: Lando Norris aún lidera con 390 puntos, pero solo aventaja por 24 puntos a sus rivales directos Oscar Piastri y Max Verstappen, quienes están empatados en el segundo lugar. El Circuito Internacional de Losail será clave, ya que reparte un máximo de 33 puntos este fin de semana, y Norris podría coronarse campeón si logra una ventaja de 26 o más puntos sobre sus rivales combinando la Sprint y el Gran Premio.

El formato del fin de semana está concentrado, iniciando con Prácticas Libres 1 (FP1) y la Clasificación Sprint el viernes 28 de noviembre. Las carreras importantes se llevarán a cabo el sábado 29 con el Sprint y la Clasificación para el Grand prix. La carrera principal, el GP de Qatar 2025, se disputará el domingo 30 de noviembre.

El Circuito de Losail, conocido previamente por albergar MotoGP, es famoso por sus largas rectas y sus curvas de alta velocidad que generan hasta 6G de fuerzas laterales, siendo uno de los trazados más exigentes del calendario. Las condiciones serán un factor determinante: se esperan temperaturas máximas de 29°C con una humedad alta (alrededor del 48%), lo que incrementa los desafíos de calor y stress para los pilotos y los monoplazas.

Las enormes mejoras del Circuito Internacional de Catar fueron necesarias debido al renovado compromiso a largo plazo de Qatar con la Fórmula 1, que garantiza un contrato adicional de 10 años a partir de 2023.

¿A qué hora es la carrera del GP de Qatar 2025 en USA?

La transmisión del Gran Premio de Qatar por la vigésimo tercera jornada del Mundial de Fórmula 1 empezará desde las 7:00 p.m. hora local (UTC+3) desde el Circuito Internacional de Losail en Losail, Doha. Estos son los horarios por país para ver la definición por el título del Mundial de Pilotos entre los monoplazas de McLaren con Lando Norris a la cabeza y el tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull) después que el neerlandés igualara en puntos al australiano Oscar Piastri, el más cercano perseguidor del británico del Team Papaya y pusiera al rojo vivo la definición por el título.

PAÍS VIERNES 28 DE NOVIEMBRE SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE Estados Unidos - Costa Este (ET) Libres 1: 8:30 am, Clasificación Sprint: 12:30 pm Sprint: 9:00 am, Clasificación: 1:00 pm Carrera: 11:00 am Estados Unidos - Centro (CT) Libres 1: 7:30 am, Clasificación Sprint: 11:30 am Sprint: 8:00 am, Clasificación: 12:00 pm Carrera: 10:00 am Estados Unidos - Montaña (MT) Libres 1: 6:30 am, Clasificación Sprint: 10:30 am Sprint: 7:00 am, Clasificación: 11:00 am Carrera: 9:00 am Estados Unidos - Costa Oeste (PT) Libres 1: 5:30 am, Clasificación Sprint: 9:30 am Sprint: 6:00 am, Clasificación: 10:00 am Carrera: 8:00 am

¿A qué hora es la carrera del GP de Qatar 2025 en México y Centroamérica?

PAÍS VIERNES 17 DE OCTUBRE SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras Libres 1: 7:30 am, Clasificación Sprint: 11:30 Am Sprint: 8:00 am, Clasificación: 12:00 pm Carrera: 10:00 am

¿A qué hora es la carrera del GP de Qatar 2025 en España y Europa?

PAÍS VIERNES 17 DE OCTUBRE SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE España (-1 Canarias), Italia y Francia Libres 1: 2:30 pm, Clasificación Sprint: 6:30 pm Sprint: 3:00 pm, Clasificación: 7:00 pm Carrera: 5:00 pm Portugal y Reino Unido Libres 1: 1:30 pm, Clasificación Sprint: 5:30 pm Sprint: 2:00 pm, Clasificación: 6:00 pm Carrera: 4:00 pm

¿A qué hora es la carrera del GP de Qatar 2025 en Latinoamérica?

PAÍS VIERNES 17 DE OCTUBRE SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE Colombia, Ecuador, Perú y Panamá Libres 1: 8:30 am, Clasificación Sprint: 12:30 pm Sprint: 9:00 am, Clasificación: 1:00 pm Carrera: 11:00 am Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba Libres 1: 9:30 am, Clasificación Sprint: 1:30 pm Sprint: 10:00 am, Clasificación: 2:00 pm Carrera: 12:00 pm Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil Libres 1: 10:30 am, Clasificación Sprint: 2:30 pm Sprint: 11:00 am, Clasificación: 3:00 pm Carrera: 1:00 pm

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Qatar 2025, vigésima tercera jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 57 vueltas en el Circuito Internacional de Losail, de 5.419km de longitud, el domingo 30 de noviembre.