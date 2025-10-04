El Gran Premio de Singapur 2025 de Fórmula 1 se corre este domingo 5 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay, una de las carreras nocturnas más esperadas del calendario. La cita será clave en la lucha por el Mundial de F1, donde los favoritos llegan con la obligación de sumar puntos importantes en la recta final de la temporada.
La gran pregunta de los fanáticos es: ¿a qué hora empieza la carrera y en qué canal se podrá ver en USA, México y España? Aquí te dejamos todos los detalles.
Horarios del GP de Singapur 2025 por país
- Singapur (hora local): 20:00 horas (SGT)
- Estados Unidos (ET): 7:55 a.m. – transmisión por ESPN
- México (CDMX): 6:55 a.m. – transmisión por Fox Sports México / F1TV Pro
- España (península): 13:55 horas – transmisión por DAZN F1
Canales y plataformas para ver EN VIVO
- USA: ESPN y streaming en ESPN+.
- México: Fox Sports México y la app oficial F1TV Pro.
- España: DAZN F1 en TV y streaming.
GP de Singapur: un clásico nocturno
La carrera de Singapur es especial porque se disputa en horario nocturno, bajo las luces del espectacular circuito urbano de Marina Bay. Desde su incorporación al calendario en 2008, se ha convertido en una de las citas más llamativas del Mundial, donde la estrategia, la gestión de neumáticos y la concentración son claves debido a las altas temperaturas y la complejidad del trazado.
Los pilotos llegan con la presión de sumar fuerte en una de las últimas paradas antes del cierre de la temporada 2025.