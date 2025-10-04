El Gran Premio de Singapur 2025 de Fórmula 1 se corre este domingo 5 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay, una de las carreras nocturnas más esperadas del calendario. La cita será clave en la lucha por el Mundial de F1, donde los favoritos llegan con la obligación de sumar puntos importantes en la recta final de la temporada.

La gran pregunta de los fanáticos es: ¿a qué hora empieza la carrera y en qué canal se podrá ver en USA, México y España? Aquí te dejamos todos los detalles.

Horarios del GP de Singapur 2025 por país

Singapur (hora local): 20:00 horas (SGT)

20:00 horas (SGT) Estados Unidos (ET): 7:55 a.m. – transmisión por ESPN

7:55 a.m. – transmisión por México (CDMX): 6:55 a.m. – transmisión por Fox Sports México / F1TV Pro

6:55 a.m. – transmisión por España (península): 13:55 horas – transmisión por DAZN F1

Canales y plataformas para ver EN VIVO

USA: ESPN y streaming en ESPN+ .

ESPN y streaming en . México: Fox Sports México y la app oficial F1TV Pro .

Fox Sports México y la app oficial . España: DAZN F1 en TV y streaming.

GP de Singapur: un clásico nocturno

La carrera de Singapur es especial porque se disputa en horario nocturno, bajo las luces del espectacular circuito urbano de Marina Bay. Desde su incorporación al calendario en 2008, se ha convertido en una de las citas más llamativas del Mundial, donde la estrategia, la gestión de neumáticos y la concentración son claves debido a las altas temperaturas y la complejidad del trazado.

Los pilotos llegan con la presión de sumar fuerte en una de las últimas paradas antes del cierre de la temporada 2025.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Singapur 2025, décimo octava jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 62 vueltas en el Circuito Urbano Marina Bay, de 4.927km de longitud, el domingo 5 de octubre. | Crédito: GEC