MILÁN (ITALIA), 07/09/2025.- Estos son los horarios de diferentes países del mundo para seguir la carrera del Gran Premio de Italia 2025 en Monza. Foto de Philippe Lopez para AFP
Monza vuelve a rugir: este domingo 7 de septiembre, la Fórmula 1 disputa la 16ª cita del Mundial en el Autódromo Nazionale, con 53 vueltas y 306,72 km en la catedral de la velocidad de Milán, donde los mejores pilotos del planeta llevarán sus monoplazas al límite en uno de los templos históricos del calendario. A continuación, te contamos cuáles son los horarios por país para ver la carrera completa del Gran Premio de Italia 2025.

En España, Italia, Alemania y Francia, el también denominado “GP de Monza” enciende los motores a las 15:00 horas CEST, mientras que en el Reino Unido e Irlanda será a las 14:00 BST.

Si se está en Estados Unidos, se sugiere ver la carrera del GP de Italia a las 9 am ET (8 am CT / 6 am PT), mientras que en países como Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Chile, Cuba, Venezuela y Bolivia se verá a las 09:00 horas.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, la carrera de Fórmula 1 empieza a las 10:00 horas.

A las 08:00, el Gran Premio de Italia inicia para Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

En tanto, los aficionados de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala tendrán que madrugar, ya que el GP de Monza se corre desde las 07:00 horas.

¿A qué hora empieza la carrera del GP de Italia 2025? Horario país por país

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Estados Unidos9 am / 8 am CT / 6 am PTESPN Plus, ESPN Deportes y F1 TV Pro
México07:00FOX Sports Premium y F1 TV Pro
Costa Rica07:00ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
El Salvador07:00ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
Guatemala07:00ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
Honduras07:00ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
Nicaragua07:00ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
Colombia08:00ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
Ecuador08:00ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
Panamá08:00ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
Perú08:00ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
Bolivia09:00ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
Canadá09:00TSN, RSD/RS2 y F1 TV Pro
Chile09:00ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
Cuba09:00Tele Rebelde
Rep. Dominicana09:00ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
Puerto Rico09:00ESPN Plus, ESPN Deportes y F1 TV Pro
Venezuela09:00ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
Argentina10:00FOX Sports, ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
Brasil10:00F1 TV Pro
Paraguay10:00ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
Uruguay10:00ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
Reino Unido14:00Sky Sports F1, Channel 4 F1 TV Pro
Alemania15:00SKy Deutschland, RTL y F1 TV Pro
España15:00Movistar F1, DAZN F1 y F1 TV Pro
Francia15:00Canal+ y F1 TV Pro
Italia15:00Sky Italia (Sky Sport F1) y F1 TV Pro

Ranking actual de la temporada 2025 de F1 — Pilotos y Constructores

Pilotos

  • 1. Oscar Piastri (McLaren) — 309 pts
  • 2. Lando Norris (McLaren) — 275 pts
  • 3. Max Verstappen (Red Bull) — 205 pts
  • 4. George Russell (Mercedes) — 184 pts
  • 5. Charles Leclerc (Ferrari) — 151 pts
  • 6. Lewis Hamilton (Ferrari) — 109 pts
  • 7. Kimi Antonelli (Mercedes) — 64 pts
  • 8. Alexander Albon (Williams) — 64 pts
  • 9. Nico Hülkenberg (Sauber/Stake) — 37 pts
  • 10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls/Red Bull family) — 37 pts
  • 11. Fernando Alonso (Aston Martin) — 32 pts
  • 12. Lance Stroll (Aston Martin) — 30 pts
  • 13. Kevin Magnussen/N. Hülkenberg — 28 pts
  • 14. Esteban Ocon (Haas) — 20 pts
  • 15. Liam Lawson (Racing Bulls) — 20 pts
  • 16. Oliver Bearman (Haas) — 6–16 pts
  • 17. Logan Sargeant/Franco Colapinto transición Williams/Alpine — 16 pts
  • 18. Zhou/Stake (Sauber) — 14 pts
  • 19. Sergio Pérez reemplazo/segundo Red Bull — 12 pts
  • 20. Pierre Gasly (Alpine) — 0–11 pts

Constructores

  • 1. McLaren — 584 pts
  • 2. Ferrari — 260 pts
  • 3. Mercedes — 248 pts
  • 4. Red Bull — 214 pts
  • 5. Williams — 80 pts
  • 6. Aston Martin — 62 pts
  • 7. Racing Bulls — 60 pts
  • 8. Sauber/Stake — 51 pts
  • 9. Haas — 44 pts
  • 10. Alpine — 20 pts
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

