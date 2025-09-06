Monza vuelve a rugir: este domingo 7 de septiembre, la Fórmula 1 disputa la 16ª cita del Mundial en el Autódromo Nazionale, con 53 vueltas y 306,72 km en la catedral de la velocidad de Milán, donde los mejores pilotos del planeta llevarán sus monoplazas al límite en uno de los templos históricos del calendario. A continuación, te contamos cuáles son los horarios por país para ver la carrera completa del Gran Premio de Italia 2025.
En España, Italia, Alemania y Francia, el también denominado “GP de Monza” enciende los motores a las 15:00 horas CEST, mientras que en el Reino Unido e Irlanda será a las 14:00 BST.
Si se está en Estados Unidos, se sugiere ver la carrera del GP de Italia a las 9 am ET (8 am CT / 6 am PT), mientras que en países como Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Chile, Cuba, Venezuela y Bolivia se verá a las 09:00 horas.
En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, la carrera de Fórmula 1 empieza a las 10:00 horas.
A las 08:00, el Gran Premio de Italia inicia para Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.
En tanto, los aficionados de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala tendrán que madrugar, ya que el GP de Monza se corre desde las 07:00 horas.
¿A qué hora empieza la carrera del GP de Italia 2025? Horario país por país
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|9 am / 8 am CT / 6 am PT
|ESPN Plus, ESPN Deportes y F1 TV Pro
|México
|07:00
|FOX Sports Premium y F1 TV Pro
|Costa Rica
|07:00
|ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|El Salvador
|07:00
|ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|Guatemala
|07:00
|ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|Honduras
|07:00
|ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|Nicaragua
|07:00
|ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|Colombia
|08:00
|ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|Ecuador
|08:00
|ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|Panamá
|08:00
|ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|Perú
|08:00
|ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|Bolivia
|09:00
|ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|Canadá
|09:00
|TSN, RSD/RS2 y F1 TV Pro
|Chile
|09:00
|ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|Cuba
|09:00
|Tele Rebelde
|Rep. Dominicana
|09:00
|ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|Puerto Rico
|09:00
|ESPN Plus, ESPN Deportes y F1 TV Pro
|Venezuela
|09:00
|ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|Argentina
|10:00
|FOX Sports, ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|Brasil
|10:00
|F1 TV Pro
|Paraguay
|10:00
|ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|Uruguay
|10:00
|ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro
|Reino Unido
|14:00
|Sky Sports F1, Channel 4 F1 TV Pro
|Alemania
|15:00
|SKy Deutschland, RTL y F1 TV Pro
|España
|15:00
|Movistar F1, DAZN F1 y F1 TV Pro
|Francia
|15:00
|Canal+ y F1 TV Pro
|Italia
|15:00
|Sky Italia (Sky Sport F1) y F1 TV Pro
Ranking actual de la temporada 2025 de F1 — Pilotos y Constructores
Pilotos
- 1. Oscar Piastri (McLaren) — 309 pts
- 2. Lando Norris (McLaren) — 275 pts
- 3. Max Verstappen (Red Bull) — 205 pts
- 4. George Russell (Mercedes) — 184 pts
- 5. Charles Leclerc (Ferrari) — 151 pts
- 6. Lewis Hamilton (Ferrari) — 109 pts
- 7. Kimi Antonelli (Mercedes) — 64 pts
- 8. Alexander Albon (Williams) — 64 pts
- 9. Nico Hülkenberg (Sauber/Stake) — 37 pts
- 10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls/Red Bull family) — 37 pts
- 11. Fernando Alonso (Aston Martin) — 32 pts
- 12. Lance Stroll (Aston Martin) — 30 pts
- 13. Kevin Magnussen/N. Hülkenberg — 28 pts
- 14. Esteban Ocon (Haas) — 20 pts
- 15. Liam Lawson (Racing Bulls) — 20 pts
- 16. Oliver Bearman (Haas) — 6–16 pts
- 17. Logan Sargeant/Franco Colapinto transición Williams/Alpine — 16 pts
- 18. Zhou/Stake (Sauber) — 14 pts
- 19. Sergio Pérez reemplazo/segundo Red Bull — 12 pts
- 20. Pierre Gasly (Alpine) — 0–11 pts
Constructores
- 1. McLaren — 584 pts
- 2. Ferrari — 260 pts
- 3. Mercedes — 248 pts
- 4. Red Bull — 214 pts
- 5. Williams — 80 pts
- 6. Aston Martin — 62 pts
- 7. Racing Bulls — 60 pts
- 8. Sauber/Stake — 51 pts
- 9. Haas — 44 pts
- 10. Alpine — 20 pts