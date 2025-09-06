Monza vuelve a rugir: este domingo 7 de septiembre, la Fórmula 1 disputa la 16ª cita del Mundial en el Autódromo Nazionale, con 53 vueltas y 306,72 km en la catedral de la velocidad de Milán, donde los mejores pilotos del planeta llevarán sus monoplazas al límite en uno de los templos históricos del calendario. A continuación, te contamos cuáles son los horarios por país para ver la carrera completa del Gran Premio de Italia 2025.

En España, Italia, Alemania y Francia, el también denominado “GP de Monza” enciende los motores a las 15:00 horas CEST, mientras que en el Reino Unido e Irlanda será a las 14:00 BST.

Si se está en Estados Unidos, se sugiere ver la carrera del GP de Italia a las 9 am ET (8 am CT / 6 am PT), mientras que en países como Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Chile, Cuba, Venezuela y Bolivia se verá a las 09:00 horas.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, la carrera de Fórmula 1 empieza a las 10:00 horas.

A las 08:00, el Gran Premio de Italia inicia para Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

En tanto, los aficionados de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala tendrán que madrugar, ya que el GP de Monza se corre desde las 07:00 horas.

¿A qué hora empieza la carrera del GP de Italia 2025? Horario país por país

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 9 am / 8 am CT / 6 am PT ESPN Plus, ESPN Deportes y F1 TV Pro México 07:00 FOX Sports Premium y F1 TV Pro Costa Rica 07:00 ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro El Salvador 07:00 ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro Guatemala 07:00 ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro Honduras 07:00 ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro Nicaragua 07:00 ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro Colombia 08:00 ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro Ecuador 08:00 ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro Panamá 08:00 ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro Perú 08:00 ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro Bolivia 09:00 ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro Canadá 09:00 TSN, RSD/RS2 y F1 TV Pro Chile 09:00 ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro Cuba 09:00 Tele Rebelde Rep. Dominicana 09:00 ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro Puerto Rico 09:00 ESPN Plus, ESPN Deportes y F1 TV Pro Venezuela 09:00 ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro Argentina 10:00 FOX Sports, ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro Brasil 10:00 F1 TV Pro Paraguay 10:00 ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro Uruguay 10:00 ESPN, Disney Plus Premium y F1 TV Pro Reino Unido 14:00 Sky Sports F1, Channel 4 F1 TV Pro Alemania 15:00 SKy Deutschland, RTL y F1 TV Pro España 15:00 Movistar F1, DAZN F1 y F1 TV Pro Francia 15:00 Canal+ y F1 TV Pro Italia 15:00 Sky Italia (Sky Sport F1) y F1 TV Pro

Ranking actual de la temporada 2025 de F1 — Pilotos y Constructores

Pilotos

1. Oscar Piastri (McLaren) — 309 pts

2. Lando Norris (McLaren) — 275 pts

3. Max Verstappen (Red Bull) — 205 pts

4. George Russell (Mercedes) — 184 pts

5. Charles Leclerc (Ferrari) — 151 pts

6. Lewis Hamilton (Ferrari) — 109 pts

7. Kimi Antonelli (Mercedes) — 64 pts

8. Alexander Albon (Williams) — 64 pts

9. Nico Hülkenberg (Sauber/Stake) — 37 pts

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls/Red Bull family) — 37 pts

11. Fernando Alonso (Aston Martin) — 32 pts

12. Lance Stroll (Aston Martin) — 30 pts

13. Kevin Magnussen/N. Hülkenberg — 28 pts

14. Esteban Ocon (Haas) — 20 pts

15. Liam Lawson (Racing Bulls) — 20 pts

16. Oliver Bearman (Haas) — 6–16 pts

17. Logan Sargeant/Franco Colapinto transición Williams/Alpine — 16 pts

18. Zhou/Stake (Sauber) — 14 pts

19. Sergio Pérez reemplazo/segundo Red Bull — 12 pts

20. Pierre Gasly (Alpine) — 0–11 pts

Constructores

1. McLaren — 584 pts

2. Ferrari — 260 pts

3. Mercedes — 248 pts

4. Red Bull — 214 pts

5. Williams — 80 pts

6. Aston Martin — 62 pts

7. Racing Bulls — 60 pts

8. Sauber/Stake — 51 pts

9. Haas — 44 pts

10. Alpine — 20 pts