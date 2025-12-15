La gala de los Premios The Best FIFA Football Awards 2025 se celebra este martes 16 de diciembre en Doha, Qatar, y es uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico, reuniendo a estrellas y aficionados de todo el mundo. La ceremonia reconocerá a los mejores futbolistas, entrenadores y guardametas del periodo comprendido entre agosto de 2024 y agosto de 2025, incluyendo a figuras que brillaron en la Champions League y en la Eurocopa Femenina. Además de los premios principales al Mejor Jugador/a, también se entregará el codiciado Premio Puskás al mejor gol del año. Si quieres seguir EN VIVO la entrega de premios en las categorías clave del balompié global, toma nota de los horarios clave internacionales.

Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Vitinha son algunas de las estrellas que brillan en los Premios The Best FIFA 2025. Toda la emoción en directo, los ganadores, los favoritos y cómo ver la gala más esperada del fútbol mundial. | Crédito: fifa.com

¿A qué hora empieza la gala de los Premios The Best FIFA 2025?

La ceremonia iniciará a las 5:00 p.m. GMT (Hora Media de Greenwich) o a las 8:00 p.m. hora local de Doha, y se podrá ver en directo a través de la plataforma oficial de la FIFA.com. Para el resto de América Latina, el evento comenzará alrededor de las 12:00 p.m. (Colombia, Perú, Ecuador) o 2:00 p.m. (Argentina, Chile, Uruguay), consolidándose como la cita imperdible para conocer a los protagonistas de la temporada. A continuación, el horario en distintos países:

España: 18:00 horas

18:00 horas México (CDMX): 11:00 horas

11:00 horas Estados Unidos (ET – Miami, Nueva York): 12:00 horas

12:00 horas Estados Unidos (CT – Chicago, Houston): 11:00 horas

11:00 horas Estados Unidos (PT – Los Ángeles, San Francisco): 09:00 horas

09:00 horas Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

14:00 horas Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas

12:00 horas Bolivia y Venezuela: 13:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO la ceremonia de los Premios The Best FIFA 2025?

El The Best FIFA 2025 podrá verse única y exclusivamente a través del sitio web de la FIFA para todo el mundo.

Sigue los Premios The Best FIFA 2025 EN VIVO por televisión y online. Consulta qué canales y plataformas emiten la gala en España, México y Estados Unidos. | Crédito: fifa.com

¿Qué premios se entregarán este año en la gala de los Premios The Best?

En la ceremonia se premiará a las máximas figuras del fútbol en distintas categorías:

Premio The Best al Jugador de la FIFA masculino y femenino (mejores jugadores de la temporada 2024/25).

(mejores jugadores de la temporada 2024/25). Premio The Best al Guardameta masculino y femenino (mejores porteros/as).

(mejores porteros/as). Premio The Best al Entrenador masculino y femenino (mejores directores técnicos).

(mejores directores técnicos). Premio Puskás de la FIFA (mejor gol masculino).

(mejor gol masculino). Premio Marta de la FIFA (mejor gol femenino).

(mejor gol femenino). Premio The Best al Once masculino y femenino (mejores alineaciones).

(mejores alineaciones). Premio a la Afición .

. Premio Fair Play de la FIFA.

Cómo se eligen los ganadores del Premio The Best

El sistema de elección para los prestigiosos Premios The Best de la FIFA se basa en la participación masiva, con más de 16 millones de votos de aficionados que fueron clave para determinar a los ganadores de las principales categorías. Para galardones como el Mejor Jugador y Jugadora de la FIFA y el Mejor Entrenador (femenino y masculino), el sistema de votación otorga el mismo peso (25% cada uno) a cuatro grupos distintos: capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales, representantes de la prensa, y el voto de los propios aficionados.

Además de las categorías principales, los hinchas tuvieron un papel crucial en la selección de los equipos ideales, votando directamente para elegir al once Femenino de la FIFA y al once Masculino de la FIFA. En otras categorías, como el aclamado Premio Puskás de la FIFA al mejor gol y el Premio Marta de la FIFA, el voto de la afición se combinó con el criterio de un panel de FIFA Legends (leyendas del fútbol).

Es importante destacar que el Premio a la Afición de la FIFA fue la única distinción decidida en su totalidad por el voto popular, mientras que el Premio Fair Play de la FIFA recayó exclusivamente en la decisión de un panel de expertos. Este complejo, pero equitativo, sistema asegura que los premios reflejen tanto el reconocimiento profesional de la élite del fútbol como la pasión y la opinión de millones de seguidores en todo el mundo.