Revisa esta nota para que descubras a qué hora es la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 EN VIVO hoy en Estados Unidos, México y España. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP y Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que descubras a qué hora es la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 EN VIVO hoy en Estados Unidos, México y España. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP y Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

La inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué lo digo? Porque se desarrollará este jueves 11 de junio en el Estadio Banorte de Ciudad de México. Como es un evento importante, tienes que saber a qué hora comenzará EN VIVO y EN DIRECTO, así que lee esta nota por completo.

Antes de brindarte la información prometida es importante que sepas que la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, que tendrá una duración de 90 minutos, se realizará antes del partido entre México y Sudáfrica por la Fecha 1 del Grupo A del certamen. Por lo tanto, se viene una jornada larga y muy especial.

El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
/ FABRICE COFFRINI

¿A qué hora es la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 11 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 1:30 pm
  • Estados Unidos (CT): 12:30 pm
  • Estados Unidos (MT): 11:30 am
  • Estados Unidos (PT): 10:30 am
  • México (CDMX): 11:30 am
  • España: 6:30 pm
  • Puerto Rico: 1:30 pm
  • República Dominicana: 1:30 pm
  • Panamá: 12:30 pm
  • Costa Rica: 11:30 am
  • El Salvador: 11:30 am
  • Guatemala: 11:30 am
  • Honduras: 11:30 am
  • Nicaragua: 11:30 am
  • Argentina: 2:30 pm
  • Brasil (Brasilia): 2:30 pm
  • Uruguay: 2:30 pm
  • Chile (Santiago): 1:30 pm
  • Paraguay: 2:30 pm
  • Bolivia: 1:30 pm
  • Venezuela: 1:30 pm
  • Ecuador: 12:30 pm
  • Perú: 12:30 pm
  • Colombia: 12:30 pm

¿Quiénes tocarán en la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México?

  • Maná
  • Alejandro Fernández
  • Belinda
  • Los Ángeles Azules
  • Lila Downs
  • Danny Ocean
  • J Balbin
  • Tyla
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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