Saúl Canelo Álvarez buscará recuperar la cima de los supermedianos cuando enfrente a Christian Mbilli este sábado 31 de octubre en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, por el cinturón del CMB que ostenta el boxeador francés. El reto exige máxima concentración para el púgil mexicano. El campeón francés destaca por su ritmo ofensivo constante y gran resistencia física; no recurre a combinaciones técnicas complejas, sino a la presión incesante para desgastar a sus oponentes con el paso de los asaltos.

Ante ese estilo frontal, Canelo necesitará manejar los tiempos y contragolpear con precisión. El escenario le resulta familiar, ya que allí derrotó a William Scull el año pasado. Ahora, la meta de Álvarez es imponer su experiencia, frenar el empuje de Mbilli y dejar atrás el recuerdo de su última caída ante Terence Crawford.

¿A qué hora es la pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en España?

En España, el inicio de la cartelera empezará a las 17:00 horas, por lo que Canelo Álvarez y Christian Mbilli subirán al ring aproximadamente a las 21:00 horas.

¿A qué hora es la pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en México?

En México, la cartelera empezará a las 11:00 a.m. La pelea de Canelo Álvarez y Christian Mbilli estaría empezando, aproximadamente, a las 3:00 p.m.

¿A qué hora es la pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en Estados Unidos?

Zona horaria Horario de inicio de la cartelera preliminar Hora de incio de la pelea estelar (aprox.) Hora del Este (ET) 13:00 p. m. 4:00 p. m. Hora del Centro (CT) 12:00 p.m. 3:00 p.m. Hora de la Montaña (MT) 11:00 a.m. 2:00 p.m. Hora del Pacífico (PT) 10:00 a.m. 1:00 p.m.

Horarios de la pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli

Te compartimos la hora en que empezará la cartelera y el horario aproximado de la pelea estelar Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli.

PAÍSES HORA DE INICIO DE LA CARTELERA PELEA ESTELAR Australia 3:00 a. m. del domingo 1 de noviembre 7:00 a. m. del domingo 1 de noviembre Canadá 12:00 p. m. ET 4:00 p. m. ET Reino Unido 4:00 p. m. 8:00 p. m. Irlanda 4:00 p. m. 8:00 p. m. España 5:00 p. m. 9:00 p. m. Italia 5:00 p. m. 9:00 p. m. Nueva Zelanda 5:00 a. m. del domingo 1 de noviembre 9:00 a. m. del domingo 1 de noviembre Alemania 5:00 p. m. 9:00 p. m. Francia 5:00 p. m. 9:00 p. m. Perú 11:00 a. m. 3:00 p. m. Colombia 11:00 a. m. 3:00 p. m. Ecuador 11:00 a. m. 3:00 p. m. Chile 1:00 p. m. 5:00 p. m. Argentina 1:00 p. m. 5:00 p. m.