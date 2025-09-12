La pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford marcará una de las noches más importantes para el boxeo mundial en 2025. El combate se disputará en Las Vegas y promete captar la atención de millones de aficionados que esperan ver al campeón mexicano medirse contra uno de los rivales más complicados de su carrera.

El evento no solo representa un reto deportivo, sino también un cambio en la forma de disfrutar el boxeo. Por primera vez, la función será transmitida en exclusiva por una plataforma de streaming, dejando fuera a las televisoras tradicionales en México.

Si te preguntas a qué hora podrás ver la pelea de Canelo vs. Crawford desde México, aquí te compartimos los horarios oficiales tanto en Ciudad de México como en Tijuana, además de la información sobre dónde seguir la cartelera completa.

La pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford definirá al campeón indiscutible, con transmisión en México a través de Netflix. (Foto: EFE)

¿A qué hora es la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en México?

El esperado enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford está previsto para la noche del sábado, aunque la hora exacta del inicio dependerá de la duración de los combates previos. Estos son los horarios estimados para México:

Ciudad Hora aproximada de la pelea estelar CDMX 22:30 horas Tijuana 20:30 horas

La cartelera dará inicio varias horas antes, por lo que se recomienda conectarse con antelación para no perder detalle de los combates preliminares.

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en México?

En territorio mexicano, la pelea principal se transmitirá únicamente por Netflix, en el marco de un acuerdo que la promotora de Canelo firmó con la plataforma para llevar sus próximas funciones a streaming.

Como antesala, los combates preliminares estarán disponibles sin costo en YouTube y en la página Tudum de Netflix, lo que permitirá a los aficionados disfrutar de la acción inicial.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan este sábado 13 de septiembre en Las Vegas, con horarios confirmados para CDMX y Tijuana. (Fotos: Getty Images / Terence Crawford)

Para acceder al evento estelar, los fanáticos deberán contar con una suscripción activa a Netflix, cuyo precio en México parte de los 119 pesos mensuales. Los usuarios con planes vigentes podrán ver la función sin cargos adicionales.

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC