El Etihad Arena de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, se vestirá de gala este sábado 24 de octubre para albergar UFC 333, una velada estelar que pondrá en juego dos coronas mundiales. En la coestelar, Petr Yan expondrá el cinturón del peso gallo frente a Merab Dvalishvili, mientras que el plato fuerte enfrentará al monarca del peso pluma, el australiano Alexander Volkanovski, ante el peligroso contendiente ruso Movsar Evloev.

Con una foja de 28 victorias y solo 4 caídas, Volkanovski llega a este reto tras haber reconquistado la cima de las 145 libras y salir con el brazo en alto en sus dos compromisos más recientes contra Diego Lopes. El australiano es un maestro en la gestión de peleas de campeonato a 25 minutos, reconocido en el octágono por su capacidad de lectura estratégica para ajustar el libreto en tiempo real, respaldado por un ágil juego de piernas, reflejos veloces y un volumen de golpeo milimétrico.

Por su parte, Evloev se presenta a la contienda como una amenaza implacable con un invicto perfecto de 20-0. El retador ruso ha forjado su ascenso mediante una lucha demoledora, un control posicional asfixiante sobre la lona y un desgaste físico constante que ha neutralizado a la élite de la división, presentándose a la jaula con la única meta de consagrarse como nuevo campeón mundial de la UFC.

¿A qué hora empieza UFC 333?

País Primeras preliminares Preliminares Estelar Estados Unidos (ET) 10:00 a.m. 12:00 p.m. 2:00 p.m. Estados Unidos (CT) 9:00 a.m. 11:00 a.m. 1:00 p.m. Estados Unidos (MT) 8:00 a.m. 10:00 a.m. 12:00 p.m. Estados Unidos (PT) 7:00 a.m. 9:00 a.m. 11:00 a.m. México 8:00 a.m. 10:00 a.m. 12:00 p.m. Guatemala 8:00 a.m. 10:00 a.m. 12:00 p.m. Honduras 8:00 a.m. 10:00 a.m. 12:00 p.m. Nicaragua 8:00 a.m. 10:00 a.m. 12:00 p.m. Costa Rica 8:00 a.m. 10:00 a.m. 12:00 p.m. Perú 9:00 a.m. 11:00 a.m. 1:00 p.m. Panamá 9:00 a.m. 11:00 a.m. 1:00 p.m. Colombia 9:00 a.m. 11:00 a.m. 1:00 p.m. Ecuador 9:00 a.m. 11:00 a.m. 1:00 p.m. Chile 10:00 a.m. 12:00 p.m. 2:00 p.m. Venezuela 10:00 a.m. 12:00 p.m. 2:00 p.m. Puerto Rico 10:00 a.m. 12:00 p.m. 2:00 p.m. República Dominicana 10:00 a.m. 12:00 p.m. 2:00 p.m. Argentina 11:00 a.m. 1:00 p.m. 3:00 p.m. Chile 11:00 a.m. 1:00 p.m. 3:00 p.m. Paraguay 11:00 a.m. 1:00 p.m. 3:00 p.m. Uruguay 11:00 a.m. 1:00 p.m. 3:00 p.m. Brasil 11:00 a.m. 1:00 p.m. 3:00 p.m. España 11:00 a.m. 1:00 p.m. 3:00 p.m.

¿A qué hora es UFC 333 en México?

UFC 333 tiene estos horarios en México. Las primeras preliminares serán a las 8:00 a.m., las preliminares 10:00 a.m. y las estelares empezarán a las 12:00 p.m.

¿A qué hora es UFC 333 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, UFC 333 empezará a las 10:00 a.m. (ET) con las primeras preliminares, 12:00 p.m. serán las preliminares y las estelares iniciarán a las 2:00 p.m.

ISLA DE YAS, ABU DABI (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS), 24/10/2026. Horarios y canales de TV para ver EN VIVO UFC 333, que tendrá como pelea estelar Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev. FOTO: UFC.com

¿A qué hora pelea Islam Makhachev vs. Ian Machado por el UFC 333?

La pelea principal del UFC 333: Volkanovski vs. Evloev está prevista para iniciar aproximadamente en los siguientes horarios:

País / Región Hora aproximada México 1:30 p.m. Estados Unidos (ET) 3:30 p.m. Estados Unidos (CT) 2:30 p.m. Estados Unidos (MT) 1:30 p.m. Estados Unidos (PT) 12:30 p.m. Colombia 2:30 p.m. Perú 2:30 p.m. Ecuador 2:30 p.m. Chile 4:30 p.m. Argentina 4:30 p.m. Uruguay 4:30 p.m. Paraguay 4:30 p.m. Brasil 4:30 p.m. España 9:30 p.m.

Los horarios pueden modificarse dependiendo de la duración de los combates anteriores.