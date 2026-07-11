Este sábado 11 de julio, mira la transmisión del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 EN VIVO y EN DIRECTO, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, desde México, España y Estados Unidos, por lo que aquí te dejaré con los horarios para seguir la cartelera de inicio a fin . Recordemos que McGregor y Holloway ya se enfrentaron en una ocasión y fue en un UFC Fight Night del año 2013, que concluyó con victoria del irlandés en aquella oportunidad.

¿A qué hora es la pelea McGregor vs. Holloway 2 por UFC 329 en México, España y Estados Unidos?

Esta es la hora de inicio para ver el evento UFC 329 desde México, España y Estados Unidos, este sábado 11 de julio, para poder seguir la pelea estelar de McGregor vs. Holloway.

País / Zona Primeras preliminares Preliminares Cartelera estelar Hora estimada McGregor vs. Holloway 2 México (CDMX) 3:00 p. m. 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:30 - 9:45 p. m. Estados Unidos (Hora Este - ET) 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. 11:30 - 11:45 p. m. Estados Unidos (Hora Centro - CT) 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. 10:30 - 10:45 p. m. Estados Unidos (Hora Montaña - MT) 3:00 p. m. 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:30 - 9:45 p. m. Estados Unidos (Hora Pacífico - PT) 2:00 p. m. 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:30 - 8:45 p. m. España (Madrid) 11:00 p. m. 1:00 a. m. (domingo) 3:00 a. m. (domingo) 5:30 - 5:45 a. m. (domingo)

Cartelera del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

Cartelera estelar

Conor McGregor vs. Max Holloway 2 (peso wélter) – Evento principal

Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett (peso ligero)

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista (peso gallo)

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh (peso mosca)

King Green vs. Terrance McKinney (peso ligero)

Preliminares

Nikita Krylov vs. Robert Whittaker (peso semipesado)

Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez (peso gallo)

Gable Steveson vs. Elisha Ellison (peso pesado)

Luke Riley vs. Yizha (peso pluma)

Primeras preliminares

Wang Cong vs. Bruna Brasil (peso mosca femenino)

Alessandro Costa vs. Jimmy Flick (peso mosca)

Farid Basharat vs. Vinicius Oliveira (peso gallo)

Ryan Gandra vs. Zachary Reese (peso mediano)