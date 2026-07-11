Este sábado 11 de julio, mira la transmisión del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 EN VIVO y EN DIRECTO, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, desde México, España y Estados Unidos, por lo que aquí te dejaré con los horarios para seguir la cartelera de inicio a fin. Recordemos que McGregor y Holloway ya se enfrentaron en una ocasión y fue en un UFC Fight Night del año 2013, que concluyó con victoria del irlandés en aquella oportunidad.
¿A qué hora es la pelea McGregor vs. Holloway 2 por UFC 329 en México, España y Estados Unidos?
Esta es la hora de inicio para ver el evento UFC 329 desde México, España y Estados Unidos, este sábado 11 de julio, para poder seguir la pelea estelar de McGregor vs. Holloway.
|País / Zona
|Primeras preliminares
|Preliminares
|Cartelera estelar
|Hora estimada McGregor vs. Holloway 2
|México (CDMX)
|3:00 p. m.
|5:00 p. m.
|7:00 p. m.
|9:30 - 9:45 p. m.
|Estados Unidos (Hora Este - ET)
|5:00 p. m.
|7:00 p. m.
|9:00 p. m.
|11:30 - 11:45 p. m.
|Estados Unidos (Hora Centro - CT)
|4:00 p. m.
|6:00 p. m.
|8:00 p. m.
|10:30 - 10:45 p. m.
|Estados Unidos (Hora Montaña - MT)
|3:00 p. m.
|5:00 p. m.
|7:00 p. m.
|9:30 - 9:45 p. m.
|Estados Unidos (Hora Pacífico - PT)
|2:00 p. m.
|4:00 p. m.
|6:00 p. m.
|8:30 - 8:45 p. m.
|España (Madrid)
|11:00 p. m.
|1:00 a. m. (domingo)
|3:00 a. m. (domingo)
|5:30 - 5:45 a. m. (domingo)
Cartelera del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2
Cartelera estelar
- Conor McGregor vs. Max Holloway 2 (peso wélter) – Evento principal
- Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett (peso ligero)
- Cory Sandhagen vs. Mario Bautista (peso gallo)
- Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh (peso mosca)
- King Green vs. Terrance McKinney (peso ligero)
Preliminares
- Nikita Krylov vs. Robert Whittaker (peso semipesado)
- Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez (peso gallo)
- Gable Steveson vs. Elisha Ellison (peso pesado)
- Luke Riley vs. Yizha (peso pluma)
Primeras preliminares
- Wang Cong vs. Bruna Brasil (peso mosca femenino)
- Alessandro Costa vs. Jimmy Flick (peso mosca)
- Farid Basharat vs. Vinicius Oliveira (peso gallo)
- Ryan Gandra vs. Zachary Reese (peso mediano)