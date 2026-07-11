Consulta la hora de inicio de McGregor vs. Holloway 2 por el UFC 329 este sábado 11 de julio, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, para que sigas la transmisión desde España, Estados Unidos y México. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Consulta la hora de inicio de McGregor vs. Holloway 2 por el UFC 329 este sábado 11 de julio, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, para que sigas la transmisión desde España, Estados Unidos y México. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Este sábado 11 de julio, mira la transmisión del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 EN VIVO y EN DIRECTO, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, desde México, España y Estados Unidos, por lo que aquí te dejaré con los horarios para seguir la cartelera de inicio a fin. Recordemos que McGregor y Holloway ya se enfrentaron en una ocasión y fue en un UFC Fight Night del año 2013, que concluyó con victoria del irlandés en aquella oportunidad.

¿A qué hora es la pelea McGregor vs. Holloway 2 por UFC 329 en México, España y Estados Unidos?

Esta es la hora de inicio para ver el evento UFC 329 desde México, España y Estados Unidos, este sábado 11 de julio, para poder seguir la pelea estelar de McGregor vs. Holloway.

País / ZonaPrimeras preliminaresPreliminaresCartelera estelarHora estimada McGregor vs. Holloway 2
México (CDMX)3:00 p. m.5:00 p. m.7:00 p. m.9:30 - 9:45 p. m.
Estados Unidos (Hora Este - ET)5:00 p. m.7:00 p. m.9:00 p. m.11:30 - 11:45 p. m.
Estados Unidos (Hora Centro - CT)4:00 p. m.6:00 p. m.8:00 p. m.10:30 - 10:45 p. m.
Estados Unidos (Hora Montaña - MT)3:00 p. m.5:00 p. m.7:00 p. m.9:30 - 9:45 p. m.
Estados Unidos (Hora Pacífico - PT)2:00 p. m.4:00 p. m.6:00 p. m.8:30 - 8:45 p. m.
España (Madrid)11:00 p. m.1:00 a. m. (domingo)3:00 a. m. (domingo)5:30 - 5:45 a. m. (domingo)

Cartelera del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

Cartelera estelar

  • Conor McGregor vs. Max Holloway 2 (peso wélter) – Evento principal
  • Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett (peso ligero)
  • Cory Sandhagen vs. Mario Bautista (peso gallo)
  • Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh (peso mosca)
  • King Green vs. Terrance McKinney (peso ligero)

Preliminares

  • Nikita Krylov vs. Robert Whittaker (peso semipesado)
  • Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez (peso gallo)
  • Gable Steveson vs. Elisha Ellison (peso pesado)
  • Luke Riley vs. Yizha (peso pluma)

Primeras preliminares

  • Wang Cong vs. Bruna Brasil (peso mosca femenino)
  • Alessandro Costa vs. Jimmy Flick (peso mosca)
  • Farid Basharat vs. Vinicius Oliveira (peso gallo)
  • Ryan Gandra vs. Zachary Reese (peso mediano)
SOBRE EL AUTOR

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