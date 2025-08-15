El título de peso medio de la UFC está en juego. Este sábado 16 de agosto se vivirá el UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev, desde el United Center de Chicago. El evento tendrá como pelea estelar a este esperado combate entre Dricus Du Plessis vs. Khamzat Chimaev, donde el primero en mención es el actual campeón y quiere seguir demostrando su poderío dentro del octágono, ante un rival de temer. Aquí te dejo con los horarios para seguir el combate desde México, USA o España .

¿A qué hora inicia UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev desde Estados Unidos?

No te pierdas la transmisión del evento UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev EN VIVO desde los Estados Unidos a partir de las 10:00 p.m. Tiempo del Este, en lo que será el inicio de la cartelera estelar desde Chicago. Aquí te dejo con más horarios para seguir la transmisión desde EE.UU.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 10:00 p.m. ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:00 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 8:00 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora ver UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev desde México?

Si te encuentras en México, la transmisión de la pelea de UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev iniciará a partir de las 8:00 p.m. (hora Centro de México), en lo que será el inicio de la cartelera estelar de este importante evento, con la pelea central por el título de peso medio.

¿A qué hora ver UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev desde España?

La transmisión desde España del UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev, será el domingo 17 de agosto a partir de las 5:00 a.m. horario peninsular. Deberás levantarte bastante temprano para ver la pelea por el título de peso medio de la UFC.

UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 16 de agosto de 2025

sábado 16 de agosto de 2025 Lugar: United Center de Chicago

United Center de Chicago Hora: 8:00 p.m. México / 9:00 p.m. Perú / 10:00 p.m. ET

8:00 p.m. México / 9:00 p.m. Perú / 10:00 p.m. ET Canal TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney Plus