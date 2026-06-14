Llegó uno de los eventos más esperados de las MMA: UFC Freedom 250 se realizará este domingo 14 de junio desde las 20:00 horas en los jardines de la Casa Blanca en Washington . Un escenario histórico que añade todavía más narrativa al primer gran examen de Ilia Topuria como campeón ante un Justin Gaethje experto en arruinar noches soñadas. ¿Quieres ver todas las peleas de la cartelera? A continuación, te comparto los horarios por país y dónde seguir la cobertura completa desde el lugar que te encuentres.

Si estás en España, la main card arranca a las 02:00 del lunes 15 de junio (hora peninsular), con el combate Topuria vs. Gaethje proyectado en torno a las 04:30, como último duelo de la velada. En México y Latinoamérica, el estelar se verá en prime time: la cartelera principal empieza a las 19:00 en Perú y 18:00 en Ciudad de México , con el duelo por el cinturón desarrollándose aproximadamente dos horas y media después, siempre sujeto a la duración de las peleas previas.

Cobertura de artes marciales mixtas por internet para la pelea estelar de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje. Conozca cómo sintonizar la señal en vivo gratis desde su dispositivo móvil con Paramount Plus. | Crédito: @ufc / Instagram / Composición Mag

¿A qué hora ver UFC Freedom 250 EN VIVO por país?

Conoce los horarios por país para ver la cartelera de UFC Freedom 250 en vivo este domingo 14 de junio.

Región / País Hora cartelera principal (14 junio) España (peninsular) 02:00 (lunes 15) EE.UU. – Costa Este (ET, Nueva York, Washington) 20:00 EE.UU. – Centro (CT, Texas) 19:00 EE.UU. – Montaña (MT, Denver) 18:00 EE.UU. – Pacífico (PT, Los Ángeles) 17:00 México – CDMX (zona centro) 18:00 México – zona sureste 19:00 México – zona pacífico 17:00 Perú 19:00 Colombia 19:00 Ecuador 17:00–19:00 (según tabla oficial) Argentina 21:00 Chile 20:00 Uruguay 21:00 Venezuela 20:00 Paraguay 21:00

La hora concreta de Topuria vs. Gaethje se sitúa, de forma estimada, en las 04:30 de la madrugada en España, sobre las 21:30 en Perú y 20:30 en Ciudad de México, dependiendo del ritmo de nocauts o decisiones en la cartelera. En cualquier caso, si te conectas desde la apertura de la main card, tendrás margen para disfrutar del resto de la histórica noche de Freedom 250 sin perder detalle.

¿Dónde ver UFC 250 EN VIVO por TV y Online en España, México y EE. UU.?

En España, UFC Freedom 250 se emitirá en directo en HBO Max, con una cobertura especial previa desde una hora antes y el combate Topuria vs. Gaethje como cierre de emisión. Esto garantiza señal en alta definición y la posibilidad de seguir el evento tanto en televisión conectada como en dispositivos móviles mediante la app oficial.

Para México y el resto de Latinoamérica, la transmisión estará a cargo de Paramount, que posee los derechos de esta velada histórica según la información publicada por DAZN y medios regionales. En Estados Unidos, el evento se integra dentro de la oferta habitual de UFC en plataformas de streaming y televisión de pago, con el inicio fijado a las 20:00 ET según el calendario oficial de UFC y el Fightcenter de ESPN.