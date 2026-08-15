Islam Makhachev, defenderá su título este fin de semana en UFC 330 ante Machado Garry. Conoce los horarios por país para ver la pelea este sábado 15 de agosto desde Filadelfia. (Foto: UFC)
Islam Makhachev, defenderá su título este fin de semana en UFC 330 ante Machado Garry. Conoce los horarios por país para ver la pelea este sábado 15 de agosto desde Filadelfia. (Foto: UFC)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El campeón de peso wélter, Islam Makhachev, defenderá su título este fin de semana en UFC 330 cuando se enfrente a Ian Machado Garry. Esta será la primera defensa del título de Makhachev desde que ganó el cinturón en UFC 322 en noviembre de 2025. El evento se llevará a cabo en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia el sábado 15 de agosto, donde las preliminares tempranas comienzan a las 5 p. m. ET, las preliminares a las 7 p. m. ET y la cartelera principal a las 9 p. m. ET.

¿A qué hora pelea Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 EN VIVO?

UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry se disputa este sábado 15 de agosto en la Xfinity Mobile Arena de Filadelfia. La programación comienza por la tarde con los preliminares iniciales y cierra con la cartelera principal desde las 20:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 22:00 en Argentina y Chile.

SegmentoPerú / Colombia / EcuadorMéxico (CDMX)Este de EE. UU.Argentina / ChileEspaña peninsularDía
Preliminares iniciales16:0015:0017:0018:0023:00Sábado 15
Preliminares18:0017:0019:0020:0001:00Sábado 15 / domingo 16 en España
Cartelera principal20:0019:0021:0022:0003:00Sábado 15 / domingo 16 en España
Makhachev vs. Machado Garry*22:30–23:00 aprox.21:30 aprox.23:30 aprox.00:30 aprox.05:30 aprox.Domingo 16 en Argentina y España

Para el público de Perú, la transmisión completa arranca a las 16:00 con las peleas preliminares iniciales. Los preliminares regulares comienzan a las 18:00, mientras que la cartelera principal —donde se incluyen los combates más relevantes de la función— inicia a las 20:00.

En México, considerando el horario del centro del país, la actividad comienza a las 15:00, los preliminares regulares van desde las 17:00 y la cartelera principal se pone en marcha a las 19:00. Quienes solo quieran ver a Makhachev ante Machado Garry deberían conectarse, como mínimo, alrededor de las 21:15, pues el combate está proyectado para las 21:30 aproximadamente.

El evento se realizará en Filadelfia y la señal indicada para Estados Unidos es Paramount+. La disponibilidad y el operador de transmisión pueden cambiar según el país, por lo que conviene revisar la plataforma o proveedor local antes de comenzar la cartelera.

Cartelera UFC 330: Makhachev vs. Garry

Cartelera completa de UFC 330

Cartelera principal:

  • (C) Islam Makhachev vs. #1 Ian Machado Garry — welterweight title bout
  • (C) Mackenzie Dern vs. #5 Gillian Roberts – women’s strawweight title bout
  • Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus — middleweight
  • Edson Barboza vs. Esteban Ribovics – lightweight

Preliminares:

  • Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez — welterweight
  • Jalin Turner vs. Kauě Fernandes — lightweight
  • Donte Johnson vs. Eric McConico — middleweight
  • Vicente Luque vs. Tresean Gore — middleweight

Primeras preliminares:

  • Rafael Tobias vs. Lucas Fernando — light heavyweight
  • Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj — welterweight
  • Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai — welterweight
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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