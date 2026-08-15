El campeón de peso wélter, Islam Makhachev, defenderá su título este fin de semana en UFC 330 cuando se enfrente a Ian Machado Garry. Esta será la primera defensa del título de Makhachev desde que ganó el cinturón en UFC 322 en noviembre de 2025. El evento se llevará a cabo en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia el sábado 15 de agosto, donde las preliminares tempranas comienzan a las 5 p. m. ET, las preliminares a las 7 p. m. ET y la cartelera principal a las 9 p. m. ET.
¿A qué hora pelea Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 EN VIVO?
UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry se disputa este sábado 15 de agosto en la Xfinity Mobile Arena de Filadelfia. La programación comienza por la tarde con los preliminares iniciales y cierra con la cartelera principal desde las 20:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 22:00 en Argentina y Chile.
|Segmento
|Perú / Colombia / Ecuador
|México (CDMX)
|Este de EE. UU.
|Argentina / Chile
|España peninsular
|Día
|Preliminares iniciales
|16:00
|15:00
|17:00
|18:00
|23:00
|Sábado 15
|Preliminares
|18:00
|17:00
|19:00
|20:00
|01:00
|Sábado 15 / domingo 16 en España
|Cartelera principal
|20:00
|19:00
|21:00
|22:00
|03:00
|Sábado 15 / domingo 16 en España
|Makhachev vs. Machado Garry*
|22:30–23:00 aprox.
|21:30 aprox.
|23:30 aprox.
|00:30 aprox.
|05:30 aprox.
|Domingo 16 en Argentina y España
Para el público de Perú, la transmisión completa arranca a las 16:00 con las peleas preliminares iniciales. Los preliminares regulares comienzan a las 18:00, mientras que la cartelera principal —donde se incluyen los combates más relevantes de la función— inicia a las 20:00.
En México, considerando el horario del centro del país, la actividad comienza a las 15:00, los preliminares regulares van desde las 17:00 y la cartelera principal se pone en marcha a las 19:00. Quienes solo quieran ver a Makhachev ante Machado Garry deberían conectarse, como mínimo, alrededor de las 21:15, pues el combate está proyectado para las 21:30 aproximadamente.
El evento se realizará en Filadelfia y la señal indicada para Estados Unidos es Paramount+. La disponibilidad y el operador de transmisión pueden cambiar según el país, por lo que conviene revisar la plataforma o proveedor local antes de comenzar la cartelera.
Cartelera UFC 330: Makhachev vs. Garry
Cartelera completa de UFC 330
Cartelera principal:
- (C) Islam Makhachev vs. #1 Ian Machado Garry — welterweight title bout
- (C) Mackenzie Dern vs. #5 Gillian Roberts – women’s strawweight title bout
- Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus — middleweight
- Edson Barboza vs. Esteban Ribovics – lightweight
Preliminares:
- Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez — welterweight
- Jalin Turner vs. Kauě Fernandes — lightweight
- Donte Johnson vs. Eric McConico — middleweight
- Vicente Luque vs. Tresean Gore — middleweight
Primeras preliminares:
- Rafael Tobias vs. Lucas Fernando — light heavyweight
- Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj — welterweight
- Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai — welterweight