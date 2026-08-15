El campeón de peso wélter, Islam Makhachev, defenderá su título este fin de semana en UFC 330 cuando se enfrente a Ian Machado Garry. Esta será la primera defensa del título de Makhachev desde que ganó el cinturón en UFC 322 en noviembre de 2025. El evento se llevará a cabo en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia el sábado 15 de agosto, donde las preliminares tempranas comienzan a las 5 p. m. ET, las preliminares a las 7 p. m. ET y la cartelera principal a las 9 p. m. ET .

¿A qué hora pelea Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 EN VIVO?

UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry se disputa este sábado 15 de agosto en la Xfinity Mobile Arena de Filadelfia. La programación comienza por la tarde con los preliminares iniciales y cierra con la cartelera principal desde las 20:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 22:00 en Argentina y Chile.

Segmento Perú / Colombia / Ecuador México (CDMX) Este de EE. UU. Argentina / Chile España peninsular Día Preliminares iniciales 16:00 15:00 17:00 18:00 23:00 Sábado 15 Preliminares 18:00 17:00 19:00 20:00 01:00 Sábado 15 / domingo 16 en España Cartelera principal 20:00 19:00 21:00 22:00 03:00 Sábado 15 / domingo 16 en España Makhachev vs. Machado Garry* 22:30–23:00 aprox. 21:30 aprox. 23:30 aprox. 00:30 aprox. 05:30 aprox. Domingo 16 en Argentina y España

Para el público de Perú, la transmisión completa arranca a las 16:00 con las peleas preliminares iniciales. Los preliminares regulares comienzan a las 18:00, mientras que la cartelera principal —donde se incluyen los combates más relevantes de la función— inicia a las 20:00.

En México, considerando el horario del centro del país, la actividad comienza a las 15:00, los preliminares regulares van desde las 17:00 y la cartelera principal se pone en marcha a las 19:00. Quienes solo quieran ver a Makhachev ante Machado Garry deberían conectarse, como mínimo, alrededor de las 21:15 , pues el combate está proyectado para las 21:30 aproximadamente.

El evento se realizará en Filadelfia y la señal indicada para Estados Unidos es Paramount+. La disponibilidad y el operador de transmisión pueden cambiar según el país, por lo que conviene revisar la plataforma o proveedor local antes de comenzar la cartelera.

Cartelera UFC 330: Makhachev vs. Garry

Cartelera completa de UFC 330

Cartelera principal:

(C) Islam Makhachev vs. #1 Ian Machado Garry — welterweight title bout

(C) Mackenzie Dern vs. #5 Gillian Roberts – women’s strawweight title bout

Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus — middleweight

Edson Barboza vs. Esteban Ribovics – lightweight

Preliminares:

Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez — welterweight

Jalin Turner vs. Kauě Fernandes — lightweight

Donte Johnson vs. Eric McConico — middleweight

Vicente Luque vs. Tresean Gore — middleweight

Primeras preliminares:

Rafael Tobias vs. Lucas Fernando — light heavyweight

Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj — welterweight

Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai — welterweight