UFC vuelve al Madison Square Garden en Nueva York para una noche cargada de acción y emoción con una defensa titular que dará mucho que hablar. Este sábado 15 de noviembre se llevará a cabo el combate Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev EN VIVO y podrás verlo desde México, Estados Unidos, España y todo el mundo . JDM se prepara para su primera defensa del campeonato de peso wélter en un enfrentamiento electrizante contra el excampeón ligero ruso en un choque que la UFC ha calificado como uno de los más fascinantes de la historia reciente. Della Maddalena, un peleador completo de 29 años, destaca por su resistencia, volumen y capacidad de mejorar a medida que el combate se endurece, como demostró al ganar el asalto decisivo contra Belal Muhammad en UFC 315. Por su parte, Makhachev, considerado por muchos como el mejor peso ligero de la historia y el actual libra por libra, finalmente debuta en las 170 libras buscando unirse al exclusivo club de campeones de dos divisiones, respaldado por una racha histórica de 15 victorias consecutivas en la UFC.

¿A qué hora ver Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev por UFC 322 desde USA?

Para ver la pelea de Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev por UFC 322 desde los Estados Unidos, será a partir de las 10:00 p.m. ET o 7:00 p.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en USA.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 10:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 8:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Desde México, ¿a qué hora pelea Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev por UFC 322?

Si te encuentras en territorio mexicano, puedes seguir la pelea de Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev por UFC 322 a partir de las 20:00 horas CDMX o 19:00 horas Baja California. Estas son las dos zonas horarias en México para seguir el minuto a minuto de la pelea por el título del peso welter.

En España, ¿a qué hora pelea Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev por UFC 322?

Para todos aquellos que viven en España, podrán seguir la retransmisión de la pelea Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev por UFC 322 el domingo 16 de noviembre a partir de las 4:00 hora peninsular.

UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado, 15 de noviembre de 2025

Sábado, 15 de noviembre de 2025 Hora: 10:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CDMX

10:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CDMX Canal TV: ESPN+/Disney+/FX (USA), Fox Sports Premium (México), Eurosport (España)

ESPN+/Disney+/FX (USA), Fox Sports Premium (México), Eurosport (España) Lugar: Madison Square Garden