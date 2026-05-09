La tensión está al máximo para el esperado choque entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland, quienes protagonizarán la pelea estelar del UFC 328 en un combate que promete emociones fuertes de principio a fin. El enfrentamiento se llevará a cabo este sábado 9 de mayo de 2026 en el imponente Prudential Center , escenario elegido para una de las noches más esperadas del calendario de las artes marciales mixtas.

Chimaev llega como el actual campeón invicto de la división, consolidado como una de las figuras más dominantes de la UFC gracias a su agresividad y capacidad para finalizar combates. Enfrente estará Strickland, excampeón del peso medio, conocido por su resistencia, volumen de golpeo y mentalidad combativa, cualidades que lo convierten en un rival sumamente peligroso. La rivalidad entre ambos ha ido creciendo en la previa, elevando aún más la expectativa de cara a este enfrentamiento.

Lo que está en juego es nada menos que el título de peso medio de la UFC, uno de los cinturones más prestigiosos de la compañía. Con estilos completamente opuestos y una historia reciente cargada de tensión, este duelo se perfila como uno de los más atractivos del año. Todo está listo para una noche inolvidable en el UFC 328, donde solo uno saldrá con la mano en alto y el cinturón en su poder.

¿A qué hora es la pelea Chimaev vs. Strickland hoy 9 de mayo de 2026?

La cartelera principal del UFC 328 comenzará a las 03:00 a.m. en España (hora peninsular), por lo que la pelea entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland —al ser el combate estelar— se disputará en el tramo final del evento. Esto significa que el enfrentamiento podría iniciar entre una y dos horas después, dependiendo de la duración de las peleas previas, adaptándose a distintos horarios en América.

🕐 Horarios del evento (cartelera principal)

España: 03:00 a.m. (madrugada del domingo)

03:00 a.m. (madrugada del domingo) Estados Unidos: 9:00 p.m. ET, 8:00 p.m. CT, 7:00 p.m. MT, 6:00 p.m. PT

9:00 p.m. ET, 8:00 p.m. CT, 7:00 p.m. MT, 6:00 p.m. PT México: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

Cartelera principal del UFC 328

Khamzat Chimaev vs Sean Strickland: Campeonato UFC del peso medio.

Joshua Van vs Tatsuro Taira: Campeonato UFC del peso mosca.

Alexander Volkov vs Waldo Cortés Acosta: peso pesado.

Sean Brady vs Joaquin Buckley: peso welter.

King Green vs Jeremy Stephens: peso ligero.

Cartelera preliminar del UFC 328

Ateba Gautier vs Ozzy Diaz: peso medio.

Grant Dawson vs Mateusz Rebecki: peso ligero.

Joel Álvarez vs Yaroslav Amosov: peso welter.

Roman Kopylov vs Marco Tulio: peso medio.

Pat Sabatini vs Williams Gomis: peso pluma.

Baisangur Susurkaev vs Djorden Santos: peso medio.

Clayton Carpenter vs Jose Ochoa: peso mosca.