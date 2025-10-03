‘Chama’ está de regreso y buscará la revancha para recuperar su cinturón de semipesado. Este sábado 4 de octubre se dará la gran revancha de Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira 2 EN VIVO y podrás verlo desde México, Estados Unidos, España y todo el mundo . La primera vez que se enfrentaron fue en el pasado mes de marzo en el UFC 313, cuando Pereira ostentaba el cinturón pero fue derrotado de manera sólida y contundente por un Ankalaev que sorprendió al mundo con su buen striking.

Conoce la hora y qué canales TV transmiten UFC 320: Ankalev vs. Pereira 2 EN VIVO y ONLINE, este sábado 4 de octubre desde el T-Mobile Arena. (Foto: UFC/Composición Mix) / Jairo Rúa

¿A qué hora ver Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira 2 por UFC 320 desde USA?

Para ver la pelea de Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira 2 por UFC 320 desde los Estados Unidos, será a partir de las 10:00 p.m. ET o 7:00 p.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en USA.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 10:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 8:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Desde México, ¿a qué hora pelea Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira 2 por UFC 320?

Si te encuentras en territorio mexicano, puedes seguir la pelea de Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira 2 por UFC 320 a partir de las 20:00 horas CDMX o 19:00 horas Baja California. Estas son las dos zonas horarias en México para seguir el minuto a minuto de la pelea por el título del peso semipesado.

En España, ¿a qué hora pelea Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira 2 por UFC 320?

Para todos aquellos que viven en España, podrán seguir la retransmisión de la pelea Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira 2 por UFC 320 el domingo 5 de octubre a partir de las 4:00 hora peninsular.

UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 4 de octubre de 2025

sábado 4 de octubre de 2025 Hora: 10:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CDMX

10:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CDMX Canal TV: ESPN+ (USA), Fox Sports Premium (México), Eurosport (España)

ESPN+ (USA), Fox Sports Premium (México), Eurosport (España) Lugar: T-Mobile Arena