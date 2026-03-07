En busca del prestigioso título BMF, Charles Oliveira encara una revancha que simboliza mucho más que un combate ante Max Holloway: este sábado 27 de marzo a partir de las 9:00 p.m. PT. Esta será la oportunidad de redimir una historia interrumpida hace una década. Derrotado por TKO ante el hawaiano en el UFC Fight Night 74 del 23 de agosto de 2015, “Do Bronx” sostiene que aquella noche peleó lesionado, un detalle que hoy añade dramatismo a la narrativa. Conoce las fechas, horarios, canales de TV y dónde ver la pelea en vivo en directo streaming online desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.
En la antesala de una noche cargada de adrenalina, Caio Borralho (N°7) y Reinier de Ridder (N°8) protagonizarán el combate coestelar en la división de peso medio, dominada actualmente por Khamzat Chimaev. Este duelo entre dos talentos de élite definirá quién logra reactivar su ascenso en el ranking tras sufrir reveses recientes ante Imavov y Allen, respectivamente. Con estilos contrastantes, precisión técnica y hambre de redención, ambos guerreros buscarán una victoria que los catapulte nuevamente hacia la disputa por el cinturón mundial.
En qué canal TV transmite la pelea Holloway vs. Oliveira 2 EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE
|País / Zona
|TV (abierta / cable)
|Streaming / OTT oficial para UFC 326 Holloway vs Oliveira 2
|Estados Unidos
|CBS (última hora de preliminares + primera hora de cartelera estelar en abierto)
|Paramount+ (transmite todo el evento, preliminares y cartelera estelar, sin PPV adicional)
|México
|– (no hay ventana específica en TV lineal abierta reportada, foco en plataforma)
|Paramount+ (evento completo en vivo para México)
|España
|Eurosport (derechos de UFC 326; la señal se ve a través de Max, no por los canales lineales de Eurosport en Movistar/DAZN)
|Max (Servicio Max con canal Eurosport integrado, requiere suscripción para ver UFC 326)
|Costa Rica
|– (principal ventana reportada vía streaming)
|Paramount+ (prelims y main card en vivo)
|El Salvador
|–
|Paramount+
|Guatemala
|–
|Paramount+
|Honduras
|–
|Paramount+
|Nicaragua
|–
|Paramount+
|Panamá
|–
|Paramount+
|Perú
|– (señal principal vía OTT internacional)
|Paramount+ (evento completo; horarios: preliminares 17:00, estelares 21:00 hora local)
|Ecuador
|–
|Paramount+ (prelims y main card)
|Bolivia
|–
|Paramount+
|Venezuela
|–
|Paramount+
|Chile
|–
|Paramount+
|Argentina
|– (no se menciona TV lineal específica, foco en OTT)
|Paramount+ (evento completo; Sporting News confirma distribución para Argentina)
|Paraguay
|–
|Paramount+
|Uruguay
|–
|Paramount+
|Varios países
|–
|UFC Fight Pass (early prelims como opción internacional adicional en algunos territorios, según descripciones de cartelera)
A qué hora pelea Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 EN VIVO
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2 se llevará a cabo el sábado 7 de marzo desde Las Vegas. La cartelera estelar comenzará a las 9 p. m. ET/6 p. m. PT. Las preliminares comenzarán a las 7 p. m. ET/4 p. m. PT. Las preliminares anticipadas comenzarán a las 5 p. m. ET/2 p. m. PT en Paramount+ y UFC Fight Pass.
|País / Ciudad de referencia
|Hora local inicio Main Card
|Estados Unidos (Los Ángeles, PT)
|18:00, sábado 7 de marzo
|Estados Unidos (Denver, MT)
|19:00, sábado 7 de marzo
|Estados Unidos (Chicago, CT)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Estados Unidos (Nueva York, ET)
|21:00, sábado 7 de marzo
|México (Tijuana, PT MX)
|18:00, sábado 7 de marzo
|México (CDMX, CT MX)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Guatemala (Ciudad de Guatemala)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Honduras (Tegucigalpa)
|20:00, sábado 7 de marzo
|El Salvador (San Salvador)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Nicaragua (Managua)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Costa Rica (San José)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Panamá (Ciudad de Panamá)
|21:00, sábado 7 de marzo
|Colombia (Bogotá)
|21:00, sábado 7 de marzo
|Perú (Lima)
|21:00, sábado 7 de marzo
|Ecuador (Quito)
|21:00, sábado 7 de marzo
|Bolivia (La Paz)
|22:00, sábado 7 de marzo
|Venezuela (Caracas)
|22:00, sábado 7 de marzo
|Chile (Santiago)
|23:00, sábado 7 de marzo
|Argentina (Buenos Aires)
|23:00, sábado 7 de marzo
|Uruguay (Montevideo)
|23:00, sábado 7 de marzo
|Paraguay (Asunción)
|23:00, sábado 7 de marzo
|Reino Unido (Londres)
|02:00, domingo 8 de marzo
|Portugal (Lisboa)
|02:00, domingo 8 de marzo
|España (Madrid)
|03:00, domingo 8 de marzo
|Francia (París)
|03:00, domingo 8 de marzo
|Alemania (Berlín)
|03:00, domingo 8 de marzo
|Italia (Roma)
|03:00, domingo 8 de marzo
Cartelera estelar del UFC326
- Max Holloway vs. Charles Oliveira - Pelea por el cinturón BMF (Peso ligero)
- Caio Borralho vs. Reinier de Ridder - Peso medio
- Rob Font vs. Raul Rosas Jr. - Peso gallo
- Gregory Rodríguez vs. Brunno Ferreira - Peso medio
Cartelera preliminar del UFC326
- Cody Garbrandt vs. Xiao Long - Peso gallo
- Donte Johnson vs. Dusko Todorovic - Peso medio
- Ricky Turcios vs. Alberto Montes - Peso pluma
- Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel - Peso mosca
- Sumudaerji vs Jesús Aguilar: peso mosca.
- Joosang vs Gastón Bolaños: peso pluma.
- Luke Fernández vs Rodolfo Bellato: peso semipesado.