Conoce las fechas, horarios, canales de TV y dónde ver la pelea entre Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 EN VIVO EN DIRECTO por UFC 326 este sábado 7 de marzo a partir de las 9:00 p.m. PT. (Foto: UFC / Composición Mag)
En busca del prestigioso título BMF, Charles Oliveira encara una revancha que simboliza mucho más que un combate ante Max Holloway: este sábado 27 de marzo a partir de las 9:00 p.m. PT. Esta será la oportunidad de redimir una historia interrumpida hace una década. Derrotado por TKO ante el hawaiano en el UFC Fight Night 74 del 23 de agosto de 2015, “Do Bronx” sostiene que aquella noche peleó lesionado, un detalle que hoy añade dramatismo a la narrativa. Conoce las fechas, horarios, canales de TV y dónde ver la pelea en vivo en directo streaming online desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

En la antesala de una noche cargada de adrenalina, Caio Borralho (N°7) y Reinier de Ridder (N°8) protagonizarán el combate coestelar en la división de peso medio, dominada actualmente por Khamzat Chimaev. Este duelo entre dos talentos de élite definirá quién logra reactivar su ascenso en el ranking tras sufrir reveses recientes ante Imavov y Allen, respectivamente. Con estilos contrastantes, precisión técnica y hambre de redención, ambos guerreros buscarán una victoria que los catapulte nuevamente hacia la disputa por el cinturón mundial.

Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 pelean este sábado 7 de marzo en el UFC 326 desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. (Foto: UFC)

En qué canal TV transmite la pelea Holloway vs. Oliveira 2 EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE

País / ZonaTV (abierta / cable)Streaming / OTT oficial para UFC 326 Holloway vs Oliveira 2
Estados UnidosCBS (última hora de preliminares + primera hora de cartelera estelar en abierto) Paramount+ (transmite todo el evento, preliminares y cartelera estelar, sin PPV adicional)
México– (no hay ventana específica en TV lineal abierta reportada, foco en plataforma) Paramount+ (evento completo en vivo para México)
EspañaEurosport (derechos de UFC 326; la señal se ve a través de Max, no por los canales lineales de Eurosport en Movistar/DAZN) ​Max (Servicio Max con canal Eurosport integrado, requiere suscripción para ver UFC 326) ​
Costa Rica– (principal ventana reportada vía streaming) ​Paramount+ (prelims y main card en vivo) ​
El Salvador– ​Paramount+ ​
Guatemala– ​Paramount+ ​
Honduras– ​Paramount+ ​
Nicaragua– ​Paramount+ ​
Panamá– ​Paramount+ ​
Perú– (señal principal vía OTT internacional) ​Paramount+ (evento completo; horarios: preliminares 17:00, estelares 21:00 hora local)
Ecuador– ​Paramount+ (prelims y main card) ​
Bolivia– ​Paramount+ ​
Venezuela– ​Paramount+ ​
Chile– ​Paramount+ ​
Argentina– (no se menciona TV lineal específica, foco en OTT) Paramount+ (evento completo; Sporting News confirma distribución para Argentina)
Paraguay– ​Paramount+ ​
Uruguay– ​Paramount+ ​
Varios paísesUFC Fight Pass (early prelims como opción internacional adicional en algunos territorios, según descripciones de cartelera)

A qué hora pelea Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 EN VIVO

UFC 326: Holloway vs Oliveira 2 se llevará a cabo el sábado 7 de marzo desde Las Vegas. La cartelera estelar comenzará a las 9 p. m. ET/6 p. m. PT. Las preliminares comenzarán a las 7 p. m. ET/4 p. m. PT. Las preliminares anticipadas comenzarán a las 5 p. m. ET/2 p. m. PT en Paramount+ y UFC Fight Pass.

País / Ciudad de referenciaHora local inicio Main Card
Estados Unidos (Los Ángeles, PT)18:00, sábado 7 de marzo
Estados Unidos (Denver, MT)19:00, sábado 7 de marzo
Estados Unidos (Chicago, CT)20:00, sábado 7 de marzo
Estados Unidos (Nueva York, ET)21:00, sábado 7 de marzo
México (Tijuana, PT MX)18:00, sábado 7 de marzo
México (CDMX, CT MX)20:00, sábado 7 de marzo
Guatemala (Ciudad de Guatemala)20:00, sábado 7 de marzo
Honduras (Tegucigalpa)20:00, sábado 7 de marzo
El Salvador (San Salvador)20:00, sábado 7 de marzo
Nicaragua (Managua)20:00, sábado 7 de marzo
Costa Rica (San José)20:00, sábado 7 de marzo
Panamá (Ciudad de Panamá)21:00, sábado 7 de marzo
Colombia (Bogotá)21:00, sábado 7 de marzo
Perú (Lima)21:00, sábado 7 de marzo
Ecuador (Quito)21:00, sábado 7 de marzo
Bolivia (La Paz)22:00, sábado 7 de marzo
Venezuela (Caracas)22:00, sábado 7 de marzo
Chile (Santiago)23:00, sábado 7 de marzo
Argentina (Buenos Aires)23:00, sábado 7 de marzo
Uruguay (Montevideo)23:00, sábado 7 de marzo
Paraguay (Asunción)23:00, sábado 7 de marzo
Reino Unido (Londres)02:00, domingo 8 de marzo
Portugal (Lisboa)02:00, domingo 8 de marzo
España (Madrid)03:00, domingo 8 de marzo
Francia (París)03:00, domingo 8 de marzo
Alemania (Berlín)03:00, domingo 8 de marzo
Italia (Roma)03:00, domingo 8 de marzo

Cartelera estelar del UFC326

  • Max Holloway vs. Charles Oliveira - Pelea por el cinturón BMF (Peso ligero)
  • Caio Borralho vs. Reinier de Ridder - Peso medio
  • Rob Font vs. Raul Rosas Jr. - Peso gallo
  • Gregory Rodríguez vs. Brunno Ferreira - Peso medio

Cartelera preliminar del UFC326

  • Cody Garbrandt vs. Xiao Long - Peso gallo
  • Donte Johnson vs. Dusko Todorovic - Peso medio
  • Ricky Turcios vs. Alberto Montes - Peso pluma
  • Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel - Peso mosca
