Una década después de su primer enfrentamiento, Max Holloway y Charles Oliveira vuelven a cruzar caminos en un escenario histórico este sábado 7 de marzo a partir de las 9:00 p.m. ET en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. En UFC 326, ambos excampeones protagonizan una batalla que trasciende los títulos: el cinturón BMF simboliza la grandeza forjada a base de resiliencia, disciplina y evolución dentro del octágono. Un duelo pactado en peso ligero que reúne experiencia, técnica y una rivalidad marcada por la búsqueda de legado.
Max Holloway (27-8), orgullo de Waianae, Hawái, se prepara para reafirmar su legado en la élite del MMA al buscar una nueva defensa del codiciado título BMF. El excampeón mundial de peso pluma de la UFC, reconocido por su precisión quirúrgica en el striking y su resistencia inquebrantable, ha forjado su nombre con victorias memorables ante figuras de élite como Dustin Poirier, Justin Gaethje y José Aldo.
Charles Oliveira, leyenda del peso ligero y maestro de las sumisiones en la historia de la UFC, vuelve con una sola misión: reclamar su lugar en la cima. Con triunfos memorables ante rivales de élite como Michael Chandler, Dustin Poirier y Beneil Dariush, el excampeón brasileño busca ahora escribir un nuevo capítulo en su legado al enfrentarse a Max Holloway. Desde São Paulo hasta el octágono más exigente del mundo, Oliveira persigue convertirse en el primer brasileño en conquistar el codiciado título de BMF, demostrando que su espíritu de guerrero sigue más vivo que nunca.
A qué hora peleas Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 EN VIVO por UFC 326
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2 se llevará a cabo el sábado 7 de marzo desde Las Vegas. La cartelera estelar comenzará a las 9 p. m. ET/6 p. m. PT. Las preliminares comenzarán a las 7 p. m. ET/4 p. m. PT. Las preliminares anticipadas comenzarán a las 5 p. m. ET/2 p. m. PT en Paramount+ y UFC Fight Pass.
|País / Ciudad de referencia
|Hora local inicio Main Card
|Estados Unidos (Los Ángeles, PT)
|18:00, sábado 7 de marzo
|Estados Unidos (Denver, MT)
|19:00, sábado 7 de marzo
|Estados Unidos (Chicago, CT)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Estados Unidos (Nueva York, ET)
|21:00, sábado 7 de marzo
|México (Tijuana, PT MX)
|18:00, sábado 7 de marzo
|México (CDMX, CT MX)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Guatemala (Ciudad de Guatemala)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Honduras (Tegucigalpa)
|20:00, sábado 7 de marzo
|El Salvador (San Salvador)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Nicaragua (Managua)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Costa Rica (San José)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Panamá (Ciudad de Panamá)
|21:00, sábado 7 de marzo
|Colombia (Bogotá)
|21:00, sábado 7 de marzo
|Perú (Lima)
|21:00, sábado 7 de marzo
|Ecuador (Quito)
|21:00, sábado 7 de marzo
|Bolivia (La Paz)
|22:00, sábado 7 de marzo
|Venezuela (Caracas)
|22:00, sábado 7 de marzo
|Chile (Santiago)
|23:00, sábado 7 de marzo
|Argentina (Buenos Aires)
|23:00, sábado 7 de marzo
|Uruguay (Montevideo)
|23:00, sábado 7 de marzo
|Paraguay (Asunción)
|23:00, sábado 7 de marzo
|Reino Unido (Londres)
|02:00, domingo 8 de marzo
|Portugal (Lisboa)
|02:00, domingo 8 de marzo
|España (Madrid)
|03:00, domingo 8 de marzo
|Francia (París)
|03:00, domingo 8 de marzo
|Alemania (Berlín)
|03:00, domingo 8 de marzo
|Italia (Roma)
|03:00, domingo 8 de marzo
Cartelera principal de UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2
Cartelera principal del UFC 326
- Max Holloway vs Charles Oliveira: Campeonato BMF (peso ligero).
- Caio Borralho vs Reinier de Ridder: peso medio.
- Rob Font vs Raúl Rosas Jr: peso gallo.
- Gregory Rodriguez vs Brunno Ferreira: peso medio.
Cartelera preliminar del UFC 326
- Cody Garbrandt vs Xiao Long: peso gallo.
- Donte Johnson vs Dusko Todorovic: peso medio.
- Ricky Turcios vs Alberto Montes: peso pluma.
- Cody Durden vs Nyamjargal Tumendemberel: peso mosca.
- Sumudaerji vs Jesús Aguilar: peso mosca.
- Joosang vs Gastón Bolaños: peso pluma.
- Luke Fernández vs Rodolfo Bellato: peso semipesado.