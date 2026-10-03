Este sábado 3 de octubre, Natalia Silva y Wang Cong tienen una cita con la historia. Ambas protagonizarán una pelea de infarto por el campeonato mundial de peso mosca femenino del UFC 332. El Delta Center de Salt Lake City, Utah, será el escenario del imperdible enfrentamiento. Para que te enteres a qué hora empieza y dónde transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota.

La pelea entre Natalia Silva y Wang Cong ha generado mucha expectativa. (Foto: @ufc / @nataliasilvaufc / @wangcong1339 / @ufc_brasil / @paramountplus / @deltacenter / Instagram)

Cartelera completa de UFC 332

Cartelera principal:

Natalia Silva vs. Wang Cong - Pelea por el campeonato vacante de peso mosca femenino

Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott - Peso gallo

King Green vs. Esteban Ribovics - Peso ligero

Roberto Soldić vs. Khaos Williams - Pso wélter

Ateba Gautier vs. Roman Kopylov - Peso mediano

Preliminares:

Imanol Rodriguez vs. Alden Coria - Peso mosca

Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev - Peso mediano

Marcus McGhee vs. Anthony Romero - Peso pluma

Anthony Wint vs. Lucas Armand - Pso completo

Primeras preliminares:

Johnny Walker vs. Mick Parkin - Peso completo

Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead - Peso wélter

Rafael Dos Anjos vs. Alexander Hernandez - Peso ligero

Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev - Peso mediano

Court McGee vs. Eric Nolan - Peso wélter

Horarios por país para ver UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong EN VIVO

La pelea de UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong es imperdible. Por esa razón, a continuación conocerás los horarios por país para seguir el evento EN VIVO y EN DIRECTO. Ten en cuenta que pueden surgir algunos cambios. Todo dependerá de la duración exacta de los enfrentamientos.

Estados Unidos: Primeras preliminares 4:00 pm (ET), 3:00 pm (CT), 2:00 pm (MT) y 1:00 pm (PT) | Preliminares 6:00 pm (ET), 5:00 pm (CT), 4:00 pm (MT) y 3:00 pm (PT) | Cartelera Estelar 8:00 pm (ET), 7:00 pm (CT), 6:00 pm (MT) y 5:00 pm (PT)

México (CDMX): Primeras preliminares 2:00 pm | Preliminares 4:00 pm | Cartelera Estelar 6:00 pm

España: Primeras preliminares 10:00 pm | Preliminares 00:00 am (domingo) | Cartelera Estelar 02:00 am (domingo)

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: Primeras preliminares 5:00 pm | Preliminares 7:00 pm | Cartelera Estelar 9:00 pm

Bolivia y Venezuela: Primeras preliminares 4:00 pm | Preliminares 6:00 pm | Cartelera Estelar 8:00 pm

Colombia, Perú, Ecuador: Primeras preliminares 3:00 pm | Preliminares 5:00 pm | Cartelera Estelar 7:00 pm

¿Dónde ver Silva vs. Wang EN VIVO ONLINE por UFC 332?

El UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong se disputa este sábado 3 de octubre en Salt Lake City. La vía principal para seguir toda la cartelera en Estados Unidos, Perú y México es Paramount+; en España, la emisión corresponde a HBO Max.