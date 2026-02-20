El T-Mobile Arena de Las Vegas, uno de los escenarios más importantes del mundo del boxeo, será el escenario del esperado combate entre Ryan García vs. Mario Barrios, este sábado 21 de febrero por el cinturón de peso welter de la WBC. García, púgil de origen mexicano, hará su retorno al cuadrilátero luego de 10 meses de ausencia y quiere volver a la cima ante un Mario Barrios que ha dejado dudas en sus últimas presentaciones. Aquí te dejo con el horario para ver la pelea desde México.
¿A qué hora empieza la pelea de Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO en México?
La hora en la que empieza la pelea de Ryan García vs. Mario Barrios desde México será este sábado 21 de febrero 2026 a partir de las 23:00 horas CDMX (inicio de la pelea estelar). Cabe señalar que el combate se desarrollará desde el T-Mobile Arena de Las Vegas en Nevada. Aquí te dejo con todos los horarios.
Ryan García vs. Mario Barrios: horarios en el mundo
|País
|Cartelera estelar
|Salida al ring García vs. Barrios
|Argentina
|7:45 p.m.
|02:00 a.m. (domingo 22)
|Chile
|7:45 p.m.
|02:00 a.m. (domingo 22)
|Colombia
|5:45 p.m.
|12:00 a.m. (domingo 22)
|Estados Unidos
|5:45 p.m. ET
|12:00 a.m. ET (domingo 22)
|México
|4:45 p.m. CDMX
|11:00 p.m. CDMX
|España
|1:45 a.m. (domingo 22)
|6:00 a.m. (domingo 22)
|Ecuador
|5:45 p.m.
|12:00 a.m. (domingo 22)
|Paraguay
|7:45 p.m.
|02:00 a.m. (domingo 22)
|Perú
|5:45 p.m.
|12:00 a.m. (domingo 22)
|Uruguay
|7:45 p.m.
|02:00 a.m. (domingo 22)
|Venezuela
|6:45 p.m.
|11:30 p.m.
Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: sábado 21 de febrero de 2026
- Lugar: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada
- Horario: 11:00 p.m. CDMX - Pelea Estelar
- Canal TV y Streaming: DAZN