Uno de los eventos tecnológicos más esperados del año, finalmente dará lugar este miércoles 9 de septiembre. Desde el Apple Park de Cupertino, California, no te pierdas el Apple Event 2026, donde se anunciarán las principales novedades de la marca de la manzana, como el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Ultra, que será el nuevo teléfono plegable. A continuación, te dejaré con los horarios y cómo puedes ver la presentación del nuevo iPhone de Apple .

Entre las principales novedades que se van a anunciar para este Apple Event 2026 tenemos: iPhone Ultra (el teléfono de dos pantallas), iPhone 18, 18 Pro y 18 Pro Max, Apple Watch Series 12 y Watch Ultra 4, AirPods 5 y Smart Home Hub.

Sigue desde el escenario principal del Apple Event 2026 la transmisión en vivo para Estados Unidos y México del nuevo iPhone 18. | Crédito: apple.com / Composición Gestión Mix

¿A qué hora y cómo ver la presentación del nuevo iPhone 18 Pro Max en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la transmisión del Apple Event comienza a las 10:00 a. m. (tiempo del Pacífico) / 1:00 p. m. (tiempo del Este). La presentación se puede seguir en vivo de forma gratuita a través de la página web oficial de Apple (apple.com), la aplicación Apple TV y el canal oficial de la compañía en YouTube.

Estas opciones permiten disfrutar de la emisión en alta definición directamente desde navegadores, computadoras, televisores inteligentes y dispositivos móviles.

¿A qué hora y cómo ver la presentación del nuevo iPhone 18 Pro Max en México?

Para los espectadores en México, la keynote dará inicio exactamente a las 11:00 a. m. (tiempo del centro de México). Al igual que en la emisión global, la forma más accesible de sintonizar el evento es mediante el sitio oficial de eventos de Apple y su señal de YouTube, la cual permite configurar un recordatorio previo para recibir una notificación al instante.

Asimismo, la app de Apple TV ofrece la transmisión nativa para todos los dispositivos de la marca.

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, (09-09-2026).- Hora y dónde ver el lanzamiento de iPhone 18, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max en el Apple Event 2026 que se realizará en California, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora y cómo ver la presentación del nuevo iPhone 18 Pro Max en España?

En España, la cita técnica tendrá lugar durante la tarde, arrancando a las 19:00 horas (hora peninsular) y a las 18:00 horas en las Islas Canarias. La cobertura oficial estará completamente disponible online por medio del sitio web de Apple, el canal de YouTube y la plataforma Apple TV sin ningún costo adicional.

Por otro lado, diversos medios de comunicación especializados y plataformas tecnológicas en España realizarán un seguimiento en directo con análisis en español.