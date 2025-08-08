La Superluna de Esturión, también conocida como Luna de Esturión, Luna del Maíz Verde o Luna del Grano, alcanzará su punto más brillante el sábado 9 de agosto de 2025. No obstante, el mejor momento para observarla será la noche del 8 de agosto, durante el crepúsculo. Esta luna llena, la segunda del verano en el hemisferio norte, recibe su nombre del pez esturión, que se pescaba en los Grandes Lagos de América del Norte durante esta época. Su impresionante luminosidad, sin embargo, disminuirá la visibilidad de la lluvia de meteoros de las Perseidas, que tendrá su máximo pico entre el 12 y el 13 de agosto. Si quieres saber a qué hora es la Superluna de Esturión en California, específicamente en Los Ángeles, en este artículo encontrarás todas las respuestas a tus interrogantes.

El fenómeno astronómico de la Luna de Esturión ofrece un espectáculo visual de gran importancia cultural. Aunque su máxima intensidad será a las 3:56 a.m. EDT del sábado 9 de agosto, el momento ideal para la observación será al atardecer del viernes 8 de agosto. Durante el crepúsculo, la luna aparecerá sobre el horizonte oriental, ofreciendo una vista espectacular antes de que su brillo total compita con la oscuridad del cielo nocturno. Este evento astronómico marca un punto de inflexión en el verano.

El nombre de Luna de Esturión tiene sus raíces en las tradiciones de las tribus nativas americanas. Además de este nombre, también se la conoce como Luna del Maíz Verde y Luna del Grano, reflejando las cosechas que maduran en agosto. Sin embargo, su brillantez tendrá un impacto en otros fenómenos celestes. La intensa luz de la luna llena reducirá la visibilidad de la lluvia de meteoros de las Perseidas, uno de los eventos astronómicos más esperados del año, que suele ser más perceptible en cielos oscuros.

En EE.UU., familias y aficionados miran al cielo para seguir la Luna de Esturión EN VIVO desde California y Florida. | Imagen de István Mihály en Pixabay

¿A qué hora empieza la Superluna de Esturión el 9 de agosto de 2025 en California?

La Luna del Esturión en todo California, el 9 de agosto de 2025, alcanzará su máxima iluminación a las 12:54 a.m. ET (Hora del Este). Esto significa que será visible desde la noche del viernes 8 de agosto hasta la madrugada del sábado 9 de agosto, según el portal Time and Date.

¿A qué hora empieza la Superluna de Esturión el 9 de agosto de 2025 en Los Ángeles?

Así se ve la Luna de Esturión desde Miami justo a la hora prevista; cielos despejados para una gran observación. | Foto de Jack Taylor en Unsplash

¿Cuándo es el momento ideal para ver la Superluna de Esturión en su máximo esplendor?

Según The Old Farmer’s Almanac, la Superluna de Esturión alcanzará su máximo brillo a las 3:55 a.m. ET del sábado 9 de agosto de 2025. El momento ideal para observar este fenómeno será durante la noche del viernes 8 de agosto y la madrugada del sábado 9. Si no puedes verla en su punto máximo, no te preocupes, ya que la luna se mantendrá visible a más del 90% de su plenitud durante varias noches, desde el 6 hasta el 11 de agosto, ofreciendo múltiples oportunidades para disfrutar de este espectáculo astronómico.

¿Qué otros fenómenos astronómicos ocurrirán durante esta luna llena?

Además de la icónica Luna de Esturión, la noche del 8 y 9 de agosto de 2025 será ideal para la observación de planetas. Varios cuerpos celestes, como Saturno, Venus, Mercurio, Urano y Neptuno, estarán visibles en el cielo nocturno, preparándose para el “desfile planetario” de finales de agosto. Si bien podrás ver Venus y Júpiter a simple vista, necesitarás un telescopio o binoculares para apreciar a Mercurio, Urano y Neptuno. Este es un momento excelente para combinar la belleza de la luna llena con el fascinante mundo de la astronomía planetaria.