El legendario Manny Pacquiao está de vuelta en el ring este fin de semana, tras cuatro años de ausencia, y lo hace de manera espectacular: disputando un título mundial. A sus 46 años, “Pac-man” regresa al icónico MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para desafiar al actual campeón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mario Barrios. La gran pregunta que se hacen los fanáticos es si el filipino logrará retroceder en el tiempo y demostrar su legendaria habilidad, o si el mexicano marcará el fin de la gloriosa carrera del exsenador en un combate que promete ser inolvidable.

El esperado enfrentamiento entre Pacquiao y Barrios tendrá lugar el sábado 19 de julio en Las Vegas, Nevada. El evento está programado para comenzar a las 8 p.m. ET, lo que se traduce en la madrugada del domingo en el Reino Unido (1 a.m. BST). Se estima que las entradas de Pacquiao y Barrios al ring serán alrededor de las 11 p.m. ET / 4 a.m. BST (domingo). Sin embargo, como es común en los eventos de boxeo en vivo, estos horarios son aproximados y están sujetos a cambios. Si quieres saber a qué hora es la pelea de boxeo Pacquiao vs Barrios en Ciudad de México, Tijuana y León, en este artículo te compartimos los horarios del combate en México.

Manny Pacquiao regresa al ring ante Mario Barrios.

¿A qué hora y dónde ver Pacquiao vs. Barrios HOY en México?

En territorio mexicano, el combate entre Manny Pacquiao y Mario Barrios se podrá ver este sábado 19 de julio en los siguientes horarios:

Zona / Ciudad Inicio de velada Combate estelar Ciudad de México, Guadalajara, León 6:00 p.m. 9:00 p.m. Cancún, Chetumal (Zona Sureste) 7:00 p.m. 10:00 p.m. Tijuana, Mexicali (Zona Noroeste) 5:00 p.m. 8:00 p.m.

La transmisión será en exclusiva por Prime Video y ESPN vía Disney+, disponibles por streaming con suscripción.

¿A qué hora y dónde ver la pelea Pacquiao vs. Barrios HOY en Estados Unidos?

La velada comenzará a las 8:00 p.m. (ET) y el combate principal está programado para las 11:00 p.m. (ET). Estos son los horarios por regiones clave:

Ciudad / Zona Inicio de velada Pacquiao vs. Barrios Nueva York, Miami (ET) 8:00 p.m. 11:00 p.m. Chicago, Houston (CT) 7:00 p.m. 10:00 p.m. Denver, Phoenix (MT) 6:00 p.m. 9:00 p.m. Los Ángeles, Las Vegas (PT) 5:00 p.m. 8:00 p.m.

La pelea será transmitida en vivo por Prime Video, disponible en todo Estados Unidos a través de su app para Smart TVs, móviles, tablets y consolas. Se requiere suscripción activa.

¿A qué hora y dónde ver Pacquiao vs. Barrios HOY en Filipinas?

Filipinas, tierra natal de “Pac-man”, también vivirá con intensidad el regreso a los cuadriláteros de Pacquiao en su combate por el cinturón que ostenta Barrios. Estos son los horarios para seguir la velada:

Ciudad / Región Inicio de velada Pacquiao vs. Barrios Manila y todo PHL 8:00 a.m. 11:00 a.m.

¿Dónde ver? La pelea se podrá ver en Prime Video y ESPN vía Disney+, a través de sus respectivas plataformas digitales de streaming.

Mario Barrios (Estados Unidos) vs. Manny Pacquiao (Filipinas) pelean por el título wélter CMB el 19 de julio en Las Vegas, Estados Unidos. (Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)

Otros horarios para ver Pacquiao vs. Barrios HOY 12 de julio

País Inicio velada Combate principal Argentina, Uruguay 9:00 p.m. 12:00 a.m. (domingo 20 de julio) Chile, Venezuela 8:00 p.m. 11:00 p.m. Colombia, Ecuador, Perú 7:00 p.m. 10:00 p.m. España 2:00 a.m. (domingo 20 de julio) 5:00 a.m. (domingo 20 de julio)

Cartelera completa de PBC PPV desde Las Vegas

La función organizada por Premier Boxing Champions contará con cuatro peleas de primer nivel, todas transmitidas en vivo por señal abierta por TV Azteca 7 en México y por streaming en por Prime Video (Estados Unidos) y ESPN vía Disney+ (Latinoamérica). Esta es la cartelera completa del evento pugilístico:

Mario Barrios (c) vs. Manny Pacquiao: Campeonato de peso welter del CMB

Sebastián Fundora (c) vs. Tim Tszyu 2: Campeonato de peso superwelter del CMB

Isaac Cruz vs. Ángel Fierro 2: Peso superligero

Brandon Figueroa vs. Joet González: Peso pluma

Gary Russell Jr. vs. Hugo Castañeda: Peso ligero

Alan Romero vs. Kyonosuke Kameda: Peso supergallo

Mark Magsayo vs. Jorge Mata Cuellar: Peso superpluma

Abel Ramos vs. José Luis Sánchez: Peso welter

Omar Salcido Gamez vs. Brian Gallegos: Peso superligero

Eumir Félix Marcial vs. Bernard Joseph: Peso mediano

Jursly Vargas vs. Sergio Aldana: Peso superligero

Joseph Brown vs. Aaron Watson: Peso superwelter

Manny Pacquiao y Mario Barrios se enfrentan en una pelea pactada a 12 asaltos por el título de peso wélter de la CMB este sábado 19 de julio en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. | Crédito: Ronie Bautista / GEC