El Cometa R2 Swan ha tenido un paso bastante cercano por La Tierra. Desde su aparición a mediados de septiembre, este cuerpo celeste podrá ser visible hasta el mes de noviembre, pero su pico máximo de visibilidad en todo México será este 18 de octubre, justo después del atardecer y hasta altas horas de la noche, aunque podrá continuar viéndose en los próximos días. Aquí te cuento a qué hora podrás mirarlo y cómo es que se puede observar en el cielo .

El cometa C/2025 R2 SWAN no volverá a ser visible en la Tierra hasta dentro de seis siglos aproximadamente. (Foto referencial: Dragon Claws/iStock)

¿A qué hora ver el Cometa R2 Swan EN VIVO en México?

En México, este cometa será visible del 10 de septiembre hasta el 1 de noviembre de 2025, pero su punto más cercano a la Tierra será este 19 de octubre, cuando se aproxime a solo 0.261 unidades astronómicas, lo que hará que se pueda observar sin necesidad de utilizar algún objeto.

Eso sí, en México el día idóneo para verlo será el 18 de octubre. En la Ciudad de México, será justo después de la puesta del sol, a las 18:33 horas, donde el cometa podrá ser visualizado a una altura de 52° sobre el horizonte. La visibilidad del Cometa R2 Swan será hasta las 23:04 horas y terminará por desaparecer en el mes de noviembre.

Los cometas C/2025 A6 Lemmon y C/2025 R2 SWAN ofrecerán un espectáculo único en siglos en octubre 2025. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿Cómo ver el Cometa R2 Swan EN VIVO desde México?

El mejor momento para observarlo será justo después del atardecer, poco tiempo después de que el Sol desaparezca en el horizonte. En ese intervalo, el cielo comienza a oscurecerse lo suficiente como para que el cometa pueda distinguirse entre las primeras estrellas que aparecen.

uno de los aspectos más atractivos del cometa 2025 R2 SWAN es que será visible sin necesidad de equipo especializado. Sin embargo, para observarlo en mayor detalle —su coma difusa o, posiblemente, su tenue cola— es altamente recomendable usar binoculares o un telescopio.Incluso con un dispositivo móvil moderno, es posible capturar imágenes del cometa, especialmente si cuentas con un trípode o una app de cámara de larga exposición.

¿Cómo capturar el Cometa R2 Swan en México con tu celular?

Utiliza el modo nocturno o de larga exposición .

o . Estabiliza el dispositivo con un trípode o superficie fija .

. Usa aplicaciones de astronomía como Sky Guide , Stellarium o SkySafari para localizar el cometa en tiempo real.

, o para localizar el cometa en tiempo real. Dispara varias fotos, ya que el cometa puede aparecer mejor en algunas capturas que en otras, dependiendo del momento exacto y de la exposición.