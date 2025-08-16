La alineación planetaria es un espectáculo astronómico sin igual y muy poco común. Este mes de agosto, Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Neptuno y Saturno son los que estarán alineados entre sí, en lo que será una oportunidad que no puedes desaprovechar para poder verlo en el firmamento. Desde Los Angeles, California, será visible a simple vista, sin la necesidad de utilizar instrumentos como binoculares o telescopios, por lo que aquí te dejo con todo lo que necesitas saber sobre esta alineación de 6 planetas, como la hora exacta y cómo puedes observarla .

La alineación planetaria será un evento astronómico triple. Coincidirá con la Luna de Esturión, también una luna llena, y con el pico de la lluvia de meteoros de las Perseidas. Esta combinación de eventos hace que la noche sea inolvidable para los observadores. Aunque Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno serán visibles a simple vista, necesitarás binoculares o un telescopio pequeño para poder apreciar a Urano y Neptuno en todo su esplendor.

Para los interesados en la astronomía, la próxima oportunidad de presenciar una alineación planetaria no se presentará hasta finales de febrero de 2026. Esto convierte a la alineación de agosto en la última ocasión para observar este fenómeno en varios meses. Planificar con antelación y preparar tu equipo de observación te permitirá disfrutar al máximo de este espectáculo, sin olvidar que se verá mejor en las noches con cielos despejados y lejos de la contaminación lumínica.

La alineación planetaria es posible debido a que los mundos giran alrededor del Sol, y en algún momento, coinciden en el mismo lado. (Foto: Nazarii Neshcherenskyi/iStock)

¿A qué hora es la alineación planetaria de agosto 2025 en California?

Según los expertos, el mejor momento para ver la alineación planetaria será durante la madrugada, horas antes del amanecer. En el caso de California, la zona horaria del Pacífico de EE. UU. (Pacific Time) sería alrededor de las 3:01 a.m. PT hasta el próximo domingo 24 de agosto de 2025.

¿A qué hora se verá en Los Angeles la alineación planetaria de agosto 2025?

Al igual que para todo el estado de California, el mejor momento para ver la alineación planetaria en Los Ángeles será durante la madrugada, horas antes del amanecer. Si nos basamos en la zona horaria del Pacífico de EE. UU. (Pacific Time), el evento ocurriría alrededor de las 3:01 a.m. PT hasta el próximo domingo 24 de agosto de 2025.

¿Qué es una alineación planetaria y qué planetas participarán en la de agosto?

Una alineación planetaria ocurre cuando varios planetas se congregan en un mismo lado del Sol al mismo tiempo. Es un evento en el que los planetas parecen agruparse en el cielo. La próxima alineación, sucederá hasta el domingo 24 de agosto de 2025, contará con una impresionante reunión de seis planetas: Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Neptuno y Saturno. Esta es considerada una alineación “grande” o “full”, lo que la hace un evento notable para los astrónomos aficionados y el público en general.

Este agosto, el cielo deslumbrará con la alineación de algunos planetas. (Foto: buradaki/iStock)

¿Cómo puedo ver la alineación planetaria del mes de agosto?

Para una experiencia de visualización óptima, es fundamental encontrar un lugar con cielos oscuros, sin contaminación lumínica, y una vista clara del horizonte, libre de obstáculos como árboles o edificios altos que puedan bloquear la vista.

¿Cuál es la diferencia entre “alineación planetaria” y “desfile de planetas”?

Aunque no es un término astronómico oficial, el término “desfile de planetas” se usa comúnmente para describir una alineación planetaria. Muchas personas utilizan ambos términos indistintamente. Los astrónomos distinguen las alineaciones por el número de planetas involucrados: una “mini” es de 3 planetas, una “pequeña” de 4, y una “grande” de 5 o 6. Una alineación “completa” incluye a todos los planetas del Sistema Solar.

¿Hay más alineaciones planetarias programadas para el futuro?

Sí, la de agosto de 2025 no es la única. Se esperan varias alineaciones planetarias en 2026, aunque su visibilidad dependerá de tu ubicación geográfica. Algunas de las próximas fechas importantes incluyen: el 28 de febrero de 2026 (una alineación vespertina de Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter), y el 12 de agosto de 2026 (una alineación matutina de Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno). Es recomendable planificar con anticipación para no perderte estos eventos celestiales.