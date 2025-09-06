El cielo de Valencia se prepara para un espectáculo astronómico único: el eclipse lunar total, conocido popularmente como la Luna de Sangre, que tendrá lugar entre la noche del sábado 7 y la madrugada del domingo 8 de septiembre de 2025. Este fenómeno, que teñirá de un color rojizo intenso la superficie de la Luna, será visible a simple vista desde la capital valenciana, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La expectación es máxima, y muchos aficionados a la astronomía ya planean reuniones en playas y miradores para no perderse el evento.

Horario del eclipse lunar en Valencia

El eclipse podrá observarse de principio a fin desde Valencia, con fases bien definidas:

Inicio del eclipse penumbral: 01:31 (hora local)

01:31 (hora local) Inicio del eclipse parcial: 02:28

02:28 Inicio del eclipse total (Luna de Sangre): 03:30

03:30 Máximo del eclipse: 04:12

04:12 Fin del eclipse total: 04:55

04:55 Fin del eclipse parcial: 05:57

05:57 Fin del eclipse penumbral: 06:54

Esto significa que el mejor momento para disfrutar de la Luna teñida de rojo en Valencia será entre las 03:30 y las 04:55 de la madrugada, cuando el eclipse se encuentre en su fase total.

Lugares recomendados en Valencia para ver el eclipse

Los valencianos tendrán varias opciones para disfrutar del espectáculo:

Playa de la Malvarrosa: un punto clásico para observar fenómenos astronómicos con vistas despejadas al horizonte.

un punto clásico para observar fenómenos astronómicos con vistas despejadas al horizonte. Jardín del Turia: con zonas amplias y oscuras, es ideal para mirar al cielo nocturno sin tanta contaminación lumínica.

con zonas amplias y oscuras, es ideal para mirar al cielo nocturno sin tanta contaminación lumínica. Albufera de Valencia: uno de los lugares más recomendados, ya que combina naturaleza, reflejos en el agua y cielos despejados.

uno de los lugares más recomendados, ya que combina naturaleza, reflejos en el agua y cielos despejados. Miradores de la Sierra Calderona: para quienes deseen salir de la ciudad y vivir la experiencia en plena montaña.

Cómo mirar el eclipse EN DIRECTO desde casa

Además de verlo a simple vista en el cielo valenciano, el evento también podrá seguirse en transmisiones en vivo online. Canales especializados en astronomía y observatorios españoles compartirán imágenes en directo a través de YouTube y redes sociales, lo que permitirá disfrutar del fenómeno incluso si el clima no acompaña.

Valencia será testigo del eclipse lunar total este 7-8 de septiembre. (Foto: INchendio/iStock)