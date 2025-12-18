El máximo acercamiento del cometa interestelar 3I/ATLAS será la noche del jueves 18 al viernes 19 de diciembre de 2025 , y para el público latino en Estados Unidos la forma más sencilla de “verlo” será a través de transmisiones en vivo y simuladores en línea, no a simple vista. A continuación tienes una guía pensada específicamente para quienes viven en estados con gran comunidad latina como California, Florida, Nueva York, Pensilvania, Arizona, Nueva Jersey e Illinois.​

¿Cuándo y a qué hora ver al Cometa 3I/ATLAS este 19 de diciembre en EE.UU.?

El máximo acercamiento de 3I/ATLAS ocurre el 19 de diciembre de 2025 a la 1:00 a.m. ET (06:00 UTC), y la transmisión principal recomendada comienza a las 11:00 p.m. ET del jueves 18 de diciembre.​

Horarios recomendados por zona y estados con alta población latina

Zona horaria (EE. UU.) Estados destacados (ejemplos) Ventana sugerida para seguir el evento (noche 18–19 dic) Eastern Time (ET) Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Pensilvania, Massachusetts, Connecticut, Georgia, Carolina del Norte.

​ 23:00 del 18 dic – 03:00 del 19 dic. Máximo a la 1:00 a.m. ET. Ideal conectarse al streaming del Virtual Telescope Project desde las 23:00 para ver todo el acercamiento.

​ Central Time (CT) Illinois, Texas (zona central), Minnesota, Wisconsin, Missouri, parte de Florida y parte de Indiana.

​ 22:00 del 18 dic – 02:00 del 19 dic. Máximo alrededor de las 00:00 (medianoche) CT. La transmisión que inicia a las 23:00 ET corresponde a las 22:00 CT.

​ Mountain Time (MT) Arizona (en la práctica suele seguir hora de montaña estándar), Colorado, Nuevo México, Utah, parte de Texas y Kansas.

​ 21:00 del 18 dic – 01:00 del 19 dic. Máximo cerca de las 23:00 MT. Conviene entrar al streaming alrededor de las 21:00 MT para seguirlo de principio a fin.

​ Pacific Time (PT) California, Nevada, Washington, Oregón.

​ 20:00 del 18 dic – 00:00 del 19 dic. Máximo cerca de las 22:00 PT. La transmisión que arranca a las 23:00 ET equivale a las 20:00 PT, perfecta para verlo sin trasnochar demasiado.

​

¿Dónde seguir la transmisión online del Cometa 3I/ATLAS en los Estados Unidos?

Como el cometa no será visible a simple vista, la experiencia principal para el público latino en EE. UU. será digital.​

Virtual Telescope Project (streaming gratis)​

Transmisión en vivo del acercamiento con telescopios robóticos en Italia.

Inicio: jueves 18 de diciembre, 11:00 p.m. EST (22:00 CT / 21:00 MT / 20:00 PT).​

Muestra imágenes en tiempo real durante el entorno del máximo acercamiento, con comentarios de astrónomos.​

Medios y portales científicos en inglés

Páginas especializadas como Space.com y otros portales de ciencia enlazarán la transmisión del Virtual Telescope y resumen del evento.​

Canales oficiales de NASA

NASA destaca 3I/ATLAS en su portal de ciencia de cometas y en notas sobre “ver el cometa con múltiples lentes”, donde se explica qué están midiendo sus naves y telescopios.​

Es probable que compartan clips, hilos explicativos y enlaces a simuladores en redes sociales de NASA en inglés y en español.​

¿En qué apps puedo ver al Cometa 3I/ATLAS desde los EE.UU.?

Aunque no puedas ver el cometa directamente desde tu patio, sí puedes “acompañar” su recorrido con herramientas interactivas.​

NASA Eyes on the Solar System​

Simulador 3D gratuito de NASA/JPL.

Paso básico: entrar al sitio, buscar “3I/ATLAS” y activar la vista de órbita; allí verás la trayectoria hiperbólica del cometa, su distancia a la Tierra y cómo se aleja después del 19 de diciembre.​

Permite adelantar o retroceder el tiempo para ver cómo este visitante interestelar cruza el sistema solar.​

Mapas interactivos dedicados a 3I/ATLAS

Sitios como 3I/ATLAS Live Sky Map o trackers especializados muestran el cielo con la posición del cometa, coordenadas exactas y cartas de búsqueda, útiles si tienes telescopio propio.​

Base de datos COBS (Comet Observation Database)

Muestra cómo cambia el brillo del cometa a lo largo de los días, con datos enviados por astrónomos aficionados de todo el mundo.​

Apps de cielo para el celular

Stellarium, SkySafari y otras apps de planetario te permiten ubicar la constelación de Leo, que es la región del cielo por donde se mueve 3I/ATLAS cerca del máximo acercamiento.​

¿Cómo ver al Cometa 3I/Atlas EN VIVO desde los EE.UU.?

El evento es más una experiencia científica y educativa que un espectáculo a simple vista. Estos pasos ayudan a aprovecharlo desde casa:​

1. Ajusta la hora según tu estado

Toma como referencia el máximo a las 06:00 UTC del 19 de diciembre y convierte a tu hora local (1:00 a.m. ET / 00:00 CT / 23:00 MT / 22:00 PT).​

Planea conectarte al streaming del Virtual Telescope Project unos 60–90 minutos antes del máximo (por ejemplo, 11:00 p.m. ET en Nueva York o Florida).​

2. Usa dos pantallas si puedes

En una, deja el streaming (por ejemplo en tu TV o laptop).

En otra, abre NASA Eyes o un mapa interactivo para seguir en 3D la distancia, la órbita y la posición del cometa mientras escuchas los comentarios del streaming.​

3. Cielo oscuro y telescopios grandes (solo para avanzados)

Para quienes tienen experiencia en astronomía amateur en lugares como Arizona, California rural o Texas, se recomiendan telescopios de al menos 10–12 pulgadas de apertura y técnicas de astrofotografía con exposiciones largas para registrar al cometa como una mancha o punto muy débil.​

Aun así, la mayoría de las personas no notará nada a simple vista; incluso en zonas rurales será demasiado tenue.​

4. Actividades en familia o comunidad

Puedes organizar una “noche del cometa” en casa: ver el streaming, usar apps del cielo para localizar Leo y comentar en familia qué es un objeto interestelar y por qué llama tanto la atención de la comunidad científica.​

Algunas bibliotecas, museos o centros comunitarios en ciudades con alta población latina podrían proyectar la transmisión o realizar charlas divulgativas alrededor de la fecha, siguiendo recursos de NASA.​

¿Por qué importa este cometa y es seguro?

3I/ATLAS es apenas el tercer objeto interestelar identificado (después de ‘Oumuamua y 2I/Borisov) y viaja en una órbita hiperbólica, lo que significa que no está ligado al Sol y que solo atravesará el sistema solar una vez antes de regresar al espacio interestelar. Para los científicos, representa una oportunidad muy rara de estudiar de qué están hechos los cometas formados alrededor de otras estrellas, comparando su química con la de los cometas típicos del sistema solar.​

En cuanto a seguridad, en su máximo acercamiento seguirá a unas 1,8 unidades astronómicas, cerca de 270 millones de kilómetros o alrededor de 170 millones de millas, casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol. NASA y otras agencias insisten en que no representa peligro de impacto ni efectos medibles sobre el clima, las mareas o la tectónica, y que se trata de un objeto natural con comportamiento de cometa, no de una nave ni de un artefacto artificial.​