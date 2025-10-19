El cielo de Estados Unidos será testigo de un fenómeno astronómico impresionante. Este martes 21 de octubre de 2025, el cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano a la Tierra, ofreciendo una vista espectacular para observadores en distintas regiones del país.Según datos del Servicio Astronómico de EE.UU. y la NASA, el cometa pasará a unos 89 millones de kilómetros (0.596 UA) de la Tierra y podría observarse a simple vista bajo cielos oscuros, especialmente en el noroeste y el centro del país.

A continuación, te explicamos a qué hora mirarlo, hacia dónde apuntar, cómo seguir la transmisión en vivo y qué necesitas para observarlo mejor.

¿A qué hora se podrá ver el cometa Lemmon en Estados Unidos?

Fecha de observación: martes 21 de octubre de 2025.

martes 21 de octubre de 2025. Hora ideal: desde las 7:00 p.m. (hora local) , poco después del atardecer.

desde las , poco después del atardecer. Dirección del cielo: hacia el horizonte noroeste u oeste, dependiendo de tu ubicación.

El mejor momento para observarlo será entre las 7:00 y 9:30 p.m., cuando el cielo ya esté oscuro pero el cometa aún visible por encima del horizonte. En zonas rurales o con poca contaminación lumínica, se apreciará mejor su característica tonalidad verdosa.

Dónde mirar el cometa Lemmon en EE.UU.

El C/2025 A6 (Lemmon) se desplazará lentamente por el cielo occidental, visible desde la mayoría del territorio continental estadounidense.Los astrónomos recomiendan buscar un punto elevado, despejado y alejado de la ciudad para maximizar la visibilidad.

Zonas con mejor visibilidad:

Estados del noroeste (Washington, Oregón, Idaho)

California y el suroeste del país

y el del país Regiones rurales del medio oeste (Kansas, Nebraska, Colorado)

Los cometas C/2025 A6 Lemmon y C/2025 R2 SWAN ofrecerán un espectáculo único en siglos en octubre 2025. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

Cómo ver el cometa Lemmon EN VIVO y ONLINE

Si no puedes observarlo desde tu ciudad, hay opciones para seguirlo en vivo por internet:

TheSkyLive.com ofrecerá mapas interactivos y transmisión del recorrido del cometa.

ofrecerá mapas interactivos y transmisión del recorrido del cometa. Algunos observatorios universitarios en Arizona y California planean emitir la observación vía YouTube y Facebook Live .

planean emitir la observación vía . NASA+ también podría incluirlo en su segmento de observación astronómica semanal.

Se recomienda conectar alrededor de las 7:30 p.m. ET / 6:30 p.m. CT / 4:30 p.m. PT.

¿Qué necesito para observar el cometa?

Cielos despejados y poca luz artificial.

Binoculares o telescopio (aunque podría verse sin ayuda visual).

(aunque podría verse sin ayuda visual). App astronómica como Stellarium , Sky Guide o Star Walk 2 , para ubicar su posición exacta.

como , o , para ubicar su posición exacta. Ropa abrigadora, ya que octubre trae noches frescas en gran parte del país.

El cometa mostrará una cola brillante y una tonalidad verde, causada por la emisión del gas carbono diatómico (C₂) al reflejar la luz solar.

Región Hora recomendada de observación Dirección del cielo Alternativa online Costa Este (Nueva York, Miami) 7:15 – 9:00 p.m. ET Noroeste TheSkyLive.com Centro (Texas, Illinois) 6:30 – 8:30 p.m. CT Oeste-noroeste YouTube (NASA Live) Montañas (Colorado, Utah) 6:45 – 8:15 p.m. MT Oeste Facebook Live (observatorios) Costa Oeste (California, Washington) 7:00 – 9:30 p.m. PT Oeste-noroeste NASA+, Sky & Telescope

El cometa Lemmon, descubierto en Estados Unidos a inicios de 2025, está acercándose a su punto más cercano a la Tierra. (Foto: Victor Sabet & Julien De Winter / NASA)