El cielo de Estados Unidos será testigo de un fenómeno astronómico impresionante. Este martes 21 de octubre de 2025, el cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano a la Tierra, ofreciendo una vista espectacular para observadores en distintas regiones del país.Según datos del Servicio Astronómico de EE.UU. y la NASA, el cometa pasará a unos 89 millones de kilómetros (0.596 UA) de la Tierra y podría observarse a simple vista bajo cielos oscuros, especialmente en el noroeste y el centro del país.
A continuación, te explicamos a qué hora mirarlo, hacia dónde apuntar, cómo seguir la transmisión en vivo y qué necesitas para observarlo mejor.
¿A qué hora se podrá ver el cometa Lemmon en Estados Unidos?
- Fecha de observación: martes 21 de octubre de 2025.
- Hora ideal: desde las 7:00 p.m. (hora local), poco después del atardecer.
- Dirección del cielo: hacia el horizonte noroeste u oeste, dependiendo de tu ubicación.
El mejor momento para observarlo será entre las 7:00 y 9:30 p.m., cuando el cielo ya esté oscuro pero el cometa aún visible por encima del horizonte. En zonas rurales o con poca contaminación lumínica, se apreciará mejor su característica tonalidad verdosa.
Dónde mirar el cometa Lemmon en EE.UU.
El C/2025 A6 (Lemmon) se desplazará lentamente por el cielo occidental, visible desde la mayoría del territorio continental estadounidense.Los astrónomos recomiendan buscar un punto elevado, despejado y alejado de la ciudad para maximizar la visibilidad.
Zonas con mejor visibilidad:
- Estados del noroeste (Washington, Oregón, Idaho)
- California y el suroeste del país
- Regiones rurales del medio oeste (Kansas, Nebraska, Colorado)
Cómo ver el cometa Lemmon EN VIVO y ONLINE
Si no puedes observarlo desde tu ciudad, hay opciones para seguirlo en vivo por internet:
- TheSkyLive.com ofrecerá mapas interactivos y transmisión del recorrido del cometa.
- Algunos observatorios universitarios en Arizona y California planean emitir la observación vía YouTube y Facebook Live.
- NASA+ también podría incluirlo en su segmento de observación astronómica semanal.
Se recomienda conectar alrededor de las 7:30 p.m. ET / 6:30 p.m. CT / 4:30 p.m. PT.
¿Qué necesito para observar el cometa?
- Cielos despejados y poca luz artificial.
- Binoculares o telescopio (aunque podría verse sin ayuda visual).
- App astronómica como Stellarium, Sky Guide o Star Walk 2, para ubicar su posición exacta.
- Ropa abrigadora, ya que octubre trae noches frescas en gran parte del país.
El cometa mostrará una cola brillante y una tonalidad verde, causada por la emisión del gas carbono diatómico (C₂) al reflejar la luz solar.
Cometa Lemmon: horarios y cómo verlo desde EE.UU.
|Región
|Hora recomendada de observación
|Dirección del cielo
|Alternativa online
|Costa Este (Nueva York, Miami)
|7:15 – 9:00 p.m. ET
|Noroeste
|TheSkyLive.com
|Centro (Texas, Illinois)
|6:30 – 8:30 p.m. CT
|Oeste-noroeste
|YouTube (NASA Live)
|Montañas (Colorado, Utah)
|6:45 – 8:15 p.m. MT
|Oeste
|Facebook Live (observatorios)
|Costa Oeste (California, Washington)
|7:00 – 9:30 p.m. PT
|Oeste-noroeste
|NASA+, Sky & Telescope