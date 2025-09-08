Apple se prepara para anunciar grandes novedades. El evento anual de otoño de la compañía, este año llamado “Awe Dropping” , comienza el martes 9 de septiembre a las 10 a. m. PST / 1 p. m. EST. La presentación es cuando la marca tecnológica tradicionalmente presenta sus dispositivos más recientes, desde los nuevos modelos de iPhone hasta los Apple Watches y AirPods actualizados. Desde Florida, conoce la hora de inicio y dónde ver el lanzamiento de los productos que saldrán al mercado en todo el mundo.
¿A qué hora ver el “Awe Dropping” Apple 2025 EN VIVO desde Florida?
Desde Florida, el evento de “Awe Dropping” de Apple será este martes 9 de septiembre, a partir de las 1:00 p.m. Hora del Este. A continuación, te presento la tabla de horarios en diferentes zonas de los Estados Unidos.
|ZONA HORARIA
|ESTADOS EN EE.UU.
|11:00 P.M. Hora del Este
|Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
|10:00 P.M. Hora del Centro
|Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama.
|9:00 P.M. Hora de la Montaña
|Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
|8:00 P.M. Hora del Pacífico
|Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).
Dónde ver el Awe Dropping de Apple EN VIVO desde California
Si quieres ser de los primeros fuera de Apple en enterarte de todo sobre el iPhone 17, el Apple Watch Series 11 y los AirPods Pro 3, te recomendamos ver la conferencia magistral en directo. Hay tres maneras sencillas de ver el evento en streaming en tu teléfono, tableta, ordenador o televisor: el canal de YouTube de Apple, la app Apple TV y el sitio web de la compañía.
- Canal oficial de YouTube para ver transmisión en vivo
- De la página oficial de Apple Event
- Desde la aplicación de Apple TV
¿Cuánto costará el iPhone 17 y cuándo sale a la venta?
Se desconoce el costo. Sin embargo, el sitio web Macrumors informa que el iPhone 17 tendrá un precio inicial de $799 con 128 GB de almacenamiento, el mismo precio y capacidad que el iPhone 16.
También informan que los modelos básicos del iPhone 17 Pro y Pro Max costarán $1,199. De ser cierto, esto representará un aumento de $200 respecto a los modelos del iPhone 16 Pro; sin embargo, incluirán más memoria.
Por otro lado, el nuevo iPhone podría empezar a venderse en las tiendas en las semanas posteriores al anuncio. Por ejemplo, el iPhone 16 llegó a las tiendas el 20 de septiembre del año pasado, semanas después de su primer anuncio el 9 de septiembre.
¿Dónde están las tiendas de Apple en Florida?
- Altamonte Springs, Altamonte
- Aventura, Aventura
- Boca Raton, Boca Raton
- Brandon, Brandon
- Estero, Coconut Point
- Fort Lauderdale, The Galleria
- Jacksonville, St. Johns Town Center
- Miami, Dadeland
- Miami, Brickell City Centre
- Miami, The Falls
- Miami Beach, Lincoln Road
- Naples, Waterside Shops
- Orlando, Florida Mall
- Orlando, Millenia
- Palm Beach Gardens, The Gardens Mall
- Sarasota, University Town Center
- Tampa, International Plaza
- Wellington, Wellington Green