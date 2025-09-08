Apple se prepara para anunciar grandes novedades. El evento anual de otoño de la compañía, este año llamado “Awe Dropping” , comienza el martes 9 de septiembre a las 10 a. m. PST / 1 p. m. EST. La presentación es cuando la marca tecnológica tradicionalmente presenta sus dispositivos más recientes, desde los nuevos modelos de iPhone hasta los Apple Watches y AirPods actualizados. Desde Florida, conoce la hora de inicio y dónde ver el lanzamiento de los productos que saldrán al mercado en todo el mundo.

¿A qué hora ver el “Awe Dropping” Apple 2025 EN VIVO desde Florida?

Desde Florida, el evento de “Awe Dropping” de Apple será este martes 9 de septiembre, a partir de las 1:00 p.m. Hora del Este . A continuación, te presento la tabla de horarios en diferentes zonas de los Estados Unidos.

ZONA HORARIA ESTADOS EN EE.UU. 11:00 P.M. Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 10:00 P.M. Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 9:00 P.M. Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 8:00 P.M. Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

Dónde ver el Awe Dropping de Apple EN VIVO desde California

Si quieres ser de los primeros fuera de Apple en enterarte de todo sobre el iPhone 17, el Apple Watch Series 11 y los AirPods Pro 3, te recomendamos ver la conferencia magistral en directo. Hay tres maneras sencillas de ver el evento en streaming en tu teléfono, tableta, ordenador o televisor: el canal de YouTube de Apple, la app Apple TV y el sitio web de la compañía.

¿Cuánto costará el iPhone 17 y cuándo sale a la venta?

Se desconoce el costo. Sin embargo, el sitio web Macrumors informa que el iPhone 17 tendrá un precio inicial de $799 con 128 GB de almacenamiento, el mismo precio y capacidad que el iPhone 16.

También informan que los modelos básicos del iPhone 17 Pro y Pro Max costarán $1,199 . De ser cierto, esto representará un aumento de $200 respecto a los modelos del iPhone 16 Pro; sin embargo, incluirán más memoria.

Por otro lado, el nuevo iPhone podría empezar a venderse en las tiendas en las semanas posteriores al anuncio. Por ejemplo, el iPhone 16 llegó a las tiendas el 20 de septiembre del año pasado, semanas después de su primer anuncio el 9 de septiembre.

¿Dónde están las tiendas de Apple en Florida?

Altamonte Springs, Altamonte

Aventura, Aventura

Boca Raton, Boca Raton

Brandon, Brandon

Estero, Coconut Point

Fort Lauderdale, The Galleria

Jacksonville, St. Johns Town Center

Miami, Dadeland

Miami, Brickell City Centre

Miami, The Falls

Miami Beach, Lincoln Road

Naples, Waterside Shops

Orlando, Florida Mall

Orlando, Millenia

Palm Beach Gardens, The Gardens Mall

Sarasota, University Town Center

Tampa, International Plaza

Wellington, Wellington Green