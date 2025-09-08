Estamos a puertas de uno de los momentos más esperados para todo amante de la tecnología, ya que Apple presenta sus últimos modelos de iPhone. El martes 09 de septiembre, a partir de las 10:00 a. m., hora del Pacífico , se transmitirá para todo el mundo el “Awe Dropping” 2025 en vivo y en directo online, donde esperamos que presente la nueva línea iPhone 17, los nuevos Apple Watches, los AirPods Pro 3 y quizás algunas novedades más.

Aunque algunas personalidades de los medios, creadores de contenido y desarrolladores fueron invitados a ver el evento desde el Steve Jobs Theater, cualquiera puede ver la conferencia magistral en línea, ya que será pregrabada. Desde la pandemia, Apple cambió sus eventos de conferencias magistrales en vivo a pregrabadas, lo que terminó haciendo la presentación más dinámica, pero también menos interactiva.

Revisa la hora de inicio del Apple Event 2025, que se llevará a cabo este martes 9 de septiembre, para que puedas verlo desde Estados Unidos. (Foto: perplexity.ai) / Piero Hatto

¿A qué hora ver el ‘Awe Dropping’ EN VIVO y EN DIRECTO?

El evento comienza a las 10:00 a. m. PDT en California, del 9 de septiembre de 2025. Probablemente durará entre una y dos horas. Esto se traduce en todo el mundo de la siguiente manera:

EE. UU.: 10 a. m. (hora del Pacífico) ; 11 a. m. (hora de las Montañas Rocosas), mediodía (hora central), 1 p. m. (hora del Este)

; 11 a. m. (hora de las Montañas Rocosas), mediodía (hora central), 1 p. m. (hora del Este) Canadá: 10 a. m. (hora del Pacífico); 11 a. m. (hora de las Montañas Rocosas), mediodía (hora central de California), 1 p. m. (hora del Este de EE. UU.), 2 p. m. (hora del Este de Australia)

Reino Unido: 18:00 h (BST)

Europa: 19:00 h (CEST)

India: 22:30 (IST)

Singapur y China: 10 de septiembre a la 1 a. m. (CST)

Japón: 10 de septiembre a las 2 a. m. (JST)

Australia: 10 de septiembre a la 1 am (AWST); 2.30 horas (ACST); 3 a. m. (hora estándar del este)

Nueva Zelanda: 10 de septiembre a las 5 a. m. (NZST)

El lanzamiento del iPhone 17 en el evento Awe Dropping de Apple será este martes 9 de septiembre a partir de las 11:00 a.m. (CDMX) desde California. (Foto: Apple)

Dónde ver el Awe Dropping de Apple EN VIVO desde California

Si quieres ser de los primeros fuera de Apple en enterarte de todo sobre el iPhone 17, el Apple Watch Series 11 y los AirPods Pro 3, te recomendamos ver la conferencia magistral en directo. Hay tres maneras sencillas de ver el evento en streaming en tu teléfono, tableta, ordenador o televisor: el canal de YouTube de Apple , la app Apple TV y el sitio web de la compañía.

Teniendo esto en cuenta, si tienes un dispositivo Apple, la mejor manera de seguir el evento podría ser a través de la app Apple TV. Sin embargo, si quieres verlo desde tu televisor, ordenador con Windows o dispositivo Android, la transmisión en directo de YouTube es sin duda la opción más adecuada. La transmisión de Apple en su sitio web es una tercera opción muy recomendable.

Para verlo desde la app Apple TV, ábrela antes de que empiece el evento y verás un banner del evento en el que puedes hacer clic. Lo mismo ocurre si estás viendo la conferencia magistral en el sitio web de Apple.

Fecha, hora y dónde ver online el “Awe Dropping” de Apple EN VIVO

Evento: “Awe Dropping” de Apple

Fecha: martes 9 de septiembre de 2025

Horario: 10:00 a.m. PT (Horario de California)

Lugar: Teatro Steve Jobs de Cupertino, California

Dónde ver: YouTube, Apple Events, web oficial de Apple