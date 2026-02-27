La noche del sábado 28 de febrero de 2026, el cielo ofrecerá un espectáculo poco común: seis planetas alineados en un gran arco, visible tras la puesta del sol. A este tipo de evento se le suele llamar “planet parade” o alineación planetaria, cuando varios planetas aparecen en la misma zona del cielo, vistos desde la Tierra. Si estás en Estados Unidos, en especial en los estados de California, Florida y Texas, conoce a qué hora y dónde ver este desfile astronómico desde el lugar que te encuentres.

Aunque no es un fenómeno apocalíptico ni afecta la vida diaria, sí es una gran oportunidad para que observadores casuales y aficionados disfruten del firmamento sin necesidad de instrumental profesional.

¿A qué hora ver la Alineación Planetaria EN VIVO el 28 de febrero en California, Florida y Texas?

La alineación del sábado 28 de febrero de 2026 se verá mejor durante la primera hora tras la puesta de Sol, mirando hacia el oeste (Mercurio, Venus, Saturno) y luego hacia el este/sureste (Júpiter).

Estado Ciudad Puesta de Sol aprox. 28/02/2026 Inicio recomendado de observación (primer vistazo a la alineación) Ventana óptima para ver la “parada” de planetas Notas de visibilidad básica California Los Ángeles 5:48 p. m. ​ 6:15–6:30 p. m. (≈30–45 min después de la puesta) 6:15–7:00 p. m. (primera hora tras la puesta) Mirar bajo hacia el oeste para Mercurio, Venus y Saturno, y hacia el este/sureste para Júpiter; Urano y Neptuno requerirán instrumentos ópticos. California San Francisco 6:00 p. m. (similar a costa central de California; no listado, estimado a partir de LA) 6:30–6:45 p. m. 6:30–7:15 p. m. Horizonte oeste lo más despejado posible para captar Mercurio; Júpiter alto hacia el este. California San Diego 5:45–5:50 p. m. (muy similar a LA) 6:15–6:30 p. m. 6:15–7:00 p. m. Condiciones muy parecidas a Los Ángeles; buen horizonte marino hacia el oeste ayuda mucho. Florida Miami 6:20–6:25 p. m. (no listado, aproximado por latitud semejante a otros datos de EE. UU.) 6:50–7:10 p. m. 6:50–7:40 p. m. Mirar hacia el oeste/suroeste para los planetas bajos y al sureste para Júpiter; humedad puede influir en la transparencia. Florida Orlando 6:15–6:20 p. m. (aprox.) 6:45–7:05 p. m. 6:45–7:35 p. m. Buscar un punto alejado de luces urbanas; alineación visible a simple vista para Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter. Florida Tampa 6:15–6:20 p. m. (aprox.) 6:45–7:05 p. m. 6:45–7:35 p. m. Muy similar a Orlando; la franja costera oeste ofrece buen horizonte hacia el mar. Texas Dallas 6:23 p. m. ​ 6:50–7:10 p. m. 6:50–7:40 p. m. Cielo del oeste para Mercurio, Venus y Saturno, y sureste para Júpiter; buena oportunidad de ver los cuatro a simple vista. Texas Houston 6:15–6:20 p. m. (aprox., cercana a Dallas y costa del Golfo) 6:45–7:05 p. m. 6:45–7:35 p. m. Horizonte oeste-suroeste lo más limpio posible; la contaminación lumínica puede limitar los más débiles. Texas San Antonio 6:20 p. m. (aprox.) 6:50–7:10 p. m. 6:50–7:40 p. m. Contexto muy similar a Houston, pero con algo mejor cielo si se sale a las afueras.

En qué lugares de Florida, California y Texas ver la Alineación Planetaria EN VIVO

Podrás ver la alineación desde prácticamente cualquier lugar de Estados Unidos con cielo despejado y buen horizonte oeste; lo clave es la hora tras la puesta de sol, no tanto la ciudad.

Estado Ciudad Dónde mirar en el cielo Comentarios clave California Los Ángeles Bajo oeste–suroeste para Mercurio, Venus, Saturno; este–sureste alto para Júpiter Cualquier playa o mirador con horizonte oceánico despejado hacia el oeste (ej. Santa Monica, Malibu) es ideal. California San Francisco Bajo oeste–suroeste; Júpiter alto al este Buscar puntos altos o costa con vista libre al Pacífico (ej. Lands End, Ocean Beach); evitar colinas que tapen el oeste. California San Diego Muy bajo al oeste sobre el Pacífico; Júpiter hacia el este Horizonte marino muy limpio ayuda a cazar Mercurio y Venus; el resto de planetas se extiende en arco de oeste a este. California Sacramento Oeste bajo para los cuatro planetas hacia el Sol poniente; este para Júpiter Alejarse del centro urbano hacia zonas llanas con vista despejada al oeste aumenta la visibilidad de Mercurio. Florida Miami Bajo oeste sobre el continente; Júpiter alto al este, cerca de la Luna brillante Un lugar abierto mirando al oeste (playas atlánticas con vista interior o parques urbanos sin edificios altos) funciona bien. Florida Orlando Oeste–suroeste bajo; Júpiter hacia el este Recomiendan empezar 30 min tras la puesta de Sol; cielos despejados y horizonte plano (sin árboles/edificios) son cruciales. Florida Tampa Oeste sobre el Golfo de México; Júpiter al este Buenas vistas desde la costa occidental y malecones con vista abierta; la contaminación lumínica no impide ver Venus y Júpiter. Florida Jacksonville Oeste–suroeste bajo; Júpiter al este-sureste Igual que en otras ciudades de Florida: foco en un horizonte libre hacia el oeste y empezar dentro de la primera hora tras la puesta de Sol. Texas Houston Oeste bajo para Mercurio, Venus, Saturno; este para Júpiter Se aconseja mirar unos 30–60 min después de la puesta de Sol con vista abierta hacia el oeste; Uranus y Neptuno sólo con binoculares o telescopio. Texas Dallas Oeste–suroeste bajo; Júpiter alto en el este Cualquier parque o área despejada mirando al oeste sirve; la alineación es más un “desfile” a lo largo del cielo que una línea perfecta. Texas Austin Bajo oeste; Júpiter hacia el este-sureste Como en el resto de EE. UU., el evento se ve mejor en la primera hora tras la puesta de Sol; Mercurio se pierde rápido bajo el horizonte. Texas San Antonio Oeste–suroeste bajo para el grupo cercano al Sol; este para Júpiter Un campo abierto o las afueras de la ciudad mejoran la visibilidad; la Luna cercana a Júpiter ayuda a ubicar el extremo oriental del “desfile”.

Qué planetas participan y cuáles podrás ver a simple vista

En esta alineación intervendrán seis planetas de nuestro sistema solar: Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno. Sin embargo, no todos serán visibles a simple vista, incluso con cielos despejados.

Visibles sin telescopio (cielo oscuro y despejado): Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter.

Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter. Requieren binoculares o telescopio: Urano y Neptuno, por su brillo mucho más débil.

Venus será el faro más brillante, con un resplandor muy intenso en el cielo occidental poco después del atardecer, y te servirá como referencia para ubicar los otros cuerpos cercanos al horizonte. Júpiter, en cambio, se verá más alto hacia el este o sureste y permanecerá visible buena parte de la noche.

Cuándo mirar el cielo en Estados Unidos

La clave para disfrutar este evento desde Estados Unidos será el momento del día en que mires al cielo.

Fecha central: alrededor del 28 de febrero de 2026 (la “ventana” se extiende a la segunda mitad del mes).

alrededor del 28 de febrero de 2026 (la “ventana” se extiende a la segunda mitad del mes). Mejor hora: entre 30 minutos y 1 hora después de la puesta del sol en tu localidad.

entre 30 minutos y 1 hora después de la puesta del sol en tu localidad. Duración aproximada del conjunto completo: el grupo cercano al horizonte (Mercurio, Venus, Saturno, Neptuno) solo será visible durante un corto intervalo antes de perderse en el resplandor del crepúsculo.

NASA destaca febrero de 2026 como un mes ideal para observar una “planetary parade”, con los planetas mejor alineados hacia finales de mes, justo cuando ocurre este evento. Si vives en un estado del oeste (por ejemplo, California o Nevada), un horizonte despejado hacia el océano o el desierto puede darte unos minutos extra de visibilidad de los planetas bajos.

Dónde mirar: guía rápida para orientarte

Para maximizar tus posibilidades, no necesitas un mapa celeste avanzado, pero sí saber en qué parte del cielo buscar.

Oeste / suroeste: aquí se ubicarán Mercurio, Venus, Saturno y Neptuno , muy bajos sobre el horizonte poco después del atardecer.

aquí se ubicarán , muy bajos sobre el horizonte poco después del atardecer. Sur / suroeste (más alto): en esa franja podrás encontrar Urano , que exigirá binoculares o telescopio y cielos oscuros.

en esa franja podrás encontrar , que exigirá binoculares o telescopio y cielos oscuros. Este / sureste: verás a Júpiter, brillante y elevado, en algunos momentos cerca de la Luna, lo que lo convierte en un objetivo fácil de identificar.

Un truco útil es localizar primero a Venus, que brillará con magnitud aproximada de −3,9, y usarlo como “puntero” para rastrear el resto de planetas que comparten esa franja baja del cielo occidental.

Consejos de observación segura y efectiva

Aunque el “desfile” de planetas se puede disfrutar a simple vista, algunos consejos prácticos marcarán la diferencia en tu experiencia.

Espera a que el Sol se oculte por completo. No mires nunca directamente al Sol, ya que puede provocar daños irreversibles en la vista; comienza la observación cuando el disco solar ya no esté sobre el horizonte.

No mires nunca directamente al Sol, ya que puede provocar daños irreversibles en la vista; comienza la observación cuando el disco solar ya no esté sobre el horizonte. Busca un horizonte bajo y despejado. Edificios altos, árboles y montañas pueden bloquear por completo la vista de Mercurio, Venus y Saturno, que estarán muy bajos.

Edificios altos, árboles y montañas pueden bloquear por completo la vista de Mercurio, Venus y Saturno, que estarán muy bajos. Apaga luces y aléjate de la contaminación lumínica. Cielos rurales o parques alejados de grandes ciudades aumentan las probabilidades de distinguir incluso los planetas más débiles.

Cielos rurales o parques alejados de grandes ciudades aumentan las probabilidades de distinguir incluso los planetas más débiles. Usa binoculares si los tienes. Aunque no son imprescindibles para Venus o Júpiter, sí ayudarán a separar estrellas de planetas y a intentar cazar a Urano y Neptuno.

Aunque no son imprescindibles para Venus o Júpiter, sí ayudarán a separar estrellas de planetas y a intentar cazar a Urano y Neptuno. Consulta apps o mapas astronómicos. Aplicaciones móviles de astronomía pueden mostrarte, en tiempo real, la posición exacta de los planetas para tu ciudad en Estados Unidos, lo que facilita mucho la localización.

NASA resume febrero de 2026 como un mes en el que, al caer la noche, varios planetas marchan en conjunto por el cielo, invitando literalmente a salir y comprobar cuántos eres capaz de identificar.​

¿Por qué este evento es raro pero no único?

Los alineamientos planetarios ocurren con cierta regularidad, aunque no siempre incluyen tantos planetas visibles a la vez.Es relativamente común ver grupos de tres a cinco planetas en una misma región del cielo, pero un “desfile” de seis o siete mundos se considera algo poco frecuente a escala de una vida humana.

En febrero de 2026 se da una combinación especial: varios planetas alcanzan posiciones favorables después del atardecer y quedan simultáneamente por encima del horizonte durante un intervalo breve, lo que permite verlos en un mismo arco. Sin embargo, este tipo de configuraciones no implica que los planetas estén en una línea perfecta en el espacio; es más bien un efecto de perspectiva desde la órbita terrestre.

Cómo aprovechar el “planet parade” con tu familia

Más allá del aspecto científico, este evento es una excusa excelente para reconectar con el cielo nocturno, incluso si no tienes experiencia previa.

Puedes organizar una salida corta después de la cena, elegir un mirador o un parque con buena vista al oeste y convertir la observación en una actividad en familia.

Si hay niños, puedes usar el brillo inconfundible de Venus y Júpiter para explicar la diferencia entre estrellas (que titilan) y planetas (que suelen brillar de forma más estable).

También puedes combinar la observación con otros eventos astronómicos del año, como el eclipse lunar total previsto para marzo de 2026, reforzando el interés por la ciencia y la exploración espacial.

Puntos generales importantes para todo EE. UU.:

Planetas implicados: Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter visibles a simple vista; Urano y Neptuno sólo con binoculares/telescopio.

Mejor ventana: entre 30 minutos y 1 hora después de la puesta del Sol; el 28 de febrero es la fecha pico, pero el “desfile” se ve varios días alrededor.

Dirección de observación: comienza muy bajo en el oeste (Mercurio, Venus, Saturno, Neptuno), sigue hacia el suroeste (Urano más alto) y termina en el este–sureste con Júpiter, cerca de una Luna muy brillante.

Condiciones del lugar: horizonte oeste lo más plano posible (mar, llanuras, azoteas), cielos despejados y alejarse de obstáculos cercanos; la contaminación lumínica afecta más a Urano/Neptuno que a Venus o Júpiter.