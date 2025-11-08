El Superclásico Argentino entre River Plate y Boca Juniors está listo para encender pasiones este domingo 9 de noviembre desde el mítico estadio La Bombonera, en Buenos Aires. Este enfrentamiento, seguido por millones alrededor del mundo, también tendrá una audiencia fiel en México, donde la rivalidad sudamericana genera gran expectativa.​ ¿Quieres saber a qué hora y en qué canal ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles.

¿A qué hora juega River Plate vs. Boca Juniors en México?

El partido River-Boca arrancará a las 13:30 horas en el horario del Tiempo de Centro de México , que corresponde a ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En el caso de Tijuana, Hermosillo y Culiacán, el encuentro comenzará a las 11:30 horas; mientras que en Cancún y Quintana Roo, será a las 14:30.​

¿Dónde ver River Plate vs. Boca Juniors en vivo desde México? Canales TV

Para quienes deseen vivir la transmisión por televisión, el Superclásico River vs. Boca estará disponible a través de la señal de ESPN, ESPN 2 y ESPN 3 en los principales sistemas de cable del país, como Izzi, Dish, SKY, Star TV, Megacable e Inter Satelital. Adicionalmente, los usuarios podrán acceder al partido vía streaming en Disney+ y también mediante Fanatiz, que ofrece la señal en directo a través de dispositivos móviles y Smart TVs.​

¿Cómo llegan River Plate y Boca Juniors al Superclásico del 9 de noviembre de 2025?

Boca Juniors llega como líder del Grupo A con 23 puntos, mientras que River Plate suma 21 unidades en el Grupo B y busca una victoria que le permita seguir en la zona de clasificación. Ambos equipos necesitan el triunfo no solo por los puntos, sino también para recuperar el orgullo tras un 2025 irregular.

Tanto Boca Juniors como River Plate llegan con realidades diferentes, pero compartiendo la urgencia de sumar para acercarse a la clasificación a torneos internacionales. El ambiente será único, y desde México, los fanáticos podrán disfrutar cada jugada en alta definición y con el análisis de los mejores especialistas.​

No queda duda de que el Superclásico se ha convertido en una cita infaltable para los aficionados mexicanos, quienes tendrán todos los recursos tecnológicos y plataformas de acceso para no perderse ni un minuto del espectáculo más grande del fútbol argentino.​

Horario, TV y dónde ver en vivo superclásico River Plate vs. Boca Juniors en México

Partido : River Plate vs. Boca Juniors, por la fecha 15 del Torneo Clausura Betano 2025

: River Plate vs. Boca Juniors, por la fecha 15 del Torneo Clausura Betano 2025 Fecha : Domingo 9 de noviembre de 2025

: Domingo 9 de noviembre de 2025 Horario : 13:30 del Tiempo de Centro de la CDMX

: 13:30 del Tiempo de Centro de la CDMX Canal : ESPN, ESPN 2 y ESPN 3

: ESPN, ESPN 2 y ESPN 3 Streaming : Disney Plus y Fanatiz

: Disney Plus y Fanatiz Estadio: La Bombonera de Buenos Aires, Argentina