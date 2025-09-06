Este domingo 7 de septiembre, el Gran Premio de Cataluña de MotoGP convierte Montmeló en examen decisivo: alta carga, frenadas largas y curvas en apoyo en el Circuit de Barcelona‑Catalunya exigirán gestión fina del neumático trasero, tracción limpia a la salida de La Caixa y máxima eficacia en la T1 con viento cambiante en la recta. En un fin de semana de ritmo por encima de la vuelta lanzada, la elección de compuestos y la constancia en carrera marcarán la diferencia entre el podio y el pelotón. A continuación, te contamos los horarios para ver todas las carreras del MotoGP, Moto2 y Moto3 por el Mundial de Motociclismo 2025.

Horarios GP de Cataluña 2025 (MotoGP, Moto2, Moto3)

Países Moto3 Moto2 MotoGP España, Francia, Alemania e Italia 11:00 12:15 14:00 Reino Unido e Irlanda 10:00 11:15 13:00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 06:00 07:15 09:00 Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Canadá y Rep. Dominicana 05:00 06:15 08:00 Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 04:00 05:15 07:00 México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua 03:00 04:15 06:00 Estados Unidos (ET) 05:00 06:15 08:00 Estados Unidos (CT) 04:00 05:15 07:00 Estados Unidos (PT) 02:00 03:15 05:00

¿Dónde ver el GP de Cataluña de MotoGP 2025 EN DIRECTO ONLINE por TV y streaming?

En España, las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3 del Gran Premio de Cataluña se podrán ver en directo a través de DAZN y, en abierto, en TV3 y Esport3; también habrá emisión en la plataforma Max cuando corresponda a los acuerdos locales.

En Latinoamérica, la transmisión corre a cargo de ESPN, con acceso en streaming mediante Disney+ Premium (según disponibilidad del país).

En Estados Unidos, la cobertura televisiva se ofrece por NBC Sports y CNBC, con sus opciones de streaming vinculadas.

