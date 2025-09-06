Este domingo 7 de septiembre, el Gran Premio de Cataluña de MotoGP convierte Montmeló en examen decisivo: alta carga, frenadas largas y curvas en apoyo en el Circuit de Barcelona‑Catalunya exigirán gestión fina del neumático trasero, tracción limpia a la salida de La Caixa y máxima eficacia en la T1 con viento cambiante en la recta. En un fin de semana de ritmo por encima de la vuelta lanzada, la elección de compuestos y la constancia en carrera marcarán la diferencia entre el podio y el pelotón. A continuación, te contamos los horarios para ver todas las carreras del MotoGP, Moto2 y Moto3 por el Mundial de Motociclismo 2025.
Horarios GP de Cataluña 2025 (MotoGP, Moto2, Moto3)
|Países
|Moto3
|Moto2
|MotoGP
|España, Francia, Alemania e Italia
|11:00
|12:15
|14:00
|Reino Unido e Irlanda
|10:00
|11:15
|13:00
|Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
|06:00
|07:15
|09:00
|Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Canadá y Rep. Dominicana
|05:00
|06:15
|08:00
|Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
|04:00
|05:15
|07:00
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua
|03:00
|04:15
|06:00
|Estados Unidos (ET)
|05:00
|06:15
|08:00
|Estados Unidos (CT)
|04:00
|05:15
|07:00
|Estados Unidos (PT)
|02:00
|03:15
|05:00
¿Dónde ver el GP de Cataluña de MotoGP 2025 EN DIRECTO ONLINE por TV y streaming?
En España, las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3 del Gran Premio de Cataluña se podrán ver en directo a través de DAZN y, en abierto, en TV3 y Esport3; también habrá emisión en la plataforma Max cuando corresponda a los acuerdos locales.
En Latinoamérica, la transmisión corre a cargo de ESPN, con acceso en streaming mediante Disney+ Premium (según disponibilidad del país).
En Estados Unidos, la cobertura televisiva se ofrece por NBC Sports y CNBC, con sus opciones de streaming vinculadas.
- España: DAZN 1 (70), DAZN 1 Bar (Dial 149 de Movistar), MAX, TV3 y Esport 3
- México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y el resto de Latinoamérica: ESPN y Disney Plus Premium
- Estados Unidos: NBC Sports y CNBC