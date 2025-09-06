BARCELONA, CATALUNYA (ESPAÑA), 07/09/2025.- Lista de horarios y canales de TV que transmiten la carrera del Gran Premio de Cataluña de MotoGP este domingo 7 de septiembre desde el Circuit de Catalunya en Montmelo, Barcelona. Foto de LLUIS GENE para AFP
Este domingo 7 de septiembre, el Gran Premio de Cataluña de MotoGP convierte Montmeló en examen decisivo: alta carga, frenadas largas y curvas en apoyo en el Circuit de Barcelona‑Catalunya exigirán gestión fina del neumático trasero, tracción limpia a la salida de La Caixa y máxima eficacia en la T1 con viento cambiante en la recta. En un fin de semana de ritmo por encima de la vuelta lanzada, la elección de compuestos y la constancia en carrera marcarán la diferencia entre el podio y el pelotón. A continuación, te contamos los horarios para ver todas las carreras del MotoGP, Moto2 y Moto3 por el Mundial de Motociclismo 2025.

Horarios GP de Cataluña 2025 (MotoGP, Moto2, Moto3)

PaísesMoto3Moto2MotoGP
España, Francia, Alemania e Italia11:0012:1514:00
Reino Unido e Irlanda10:0011:1513:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay06:0007:1509:00
Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Canadá y Rep. Dominicana05:0006:1508:00
Perú, Colombia, Ecuador y Panamá04:0005:1507:00
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua03:0004:1506:00
Estados Unidos (ET)05:0006:1508:00
Estados Unidos (CT)04:0005:1507:00
Estados Unidos (PT)02:0003:1505:00

¿Dónde ver el GP de Cataluña de MotoGP 2025 EN DIRECTO ONLINE por TV y streaming?

En España, las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3 del Gran Premio de Cataluña se podrán ver en directo a través de DAZN y, en abierto, en TV3 y Esport3; también habrá emisión en la plataforma Max cuando corresponda a los acuerdos locales.

En Latinoamérica, la transmisión corre a cargo de ESPN, con acceso en streaming mediante Disney+ Premium (según disponibilidad del país).

En Estados Unidos, la cobertura televisiva se ofrece por NBC Sports y CNBC, con sus opciones de streaming vinculadas.

  • España: DAZN 1 (70), DAZN 1 Bar (Dial 149 de Movistar), MAX, TV3 y Esport 3
  • México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y el resto de Latinoamérica: ESPN y Disney Plus Premium
  • Estados Unidos: NBC Sports y CNBC
