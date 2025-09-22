La espera terminó. Este lunes 22 de septiembre, el Théâtre du Châtelet en París será el escenario donde se celebrará la Gala del Balón de Oro 2025, un evento que premia a los mejores jugadores y jugadoras del planeta. Entre los nominados más destacados aparecen Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Vitinha, quienes brillaron durante la temporada 2024/25 y llegan como candidatos fuertes a los galardones.

La ceremonia del Balón de Oro EN VIVO contará con la presencia de entrenadores, leyendas y futbolistas que marcaron la última campaña. Además, se entregarán premios en categorías masculinas y femeninas, como el Trofeo Kopa, el Trofeo Yashin y el Trofeo Gerd Müller, que reconocen a jóvenes talentos, porteros y goleadores.

Los nominados Yamal, Dembélé y Vitinha destacan en la ceremonia del Balón de Oro 2025, donde se premiará a los mejores futbolistas de la temporada. (Foto: EFE)

¿A qué hora comienza la ceremonia del Balón de Oro 2025?

El inicio de la gala está programado para este lunes 22 de septiembre en los siguientes horarios:

España : 9:00 p.m. (CET)

: 9:00 p.m. (CET) México : 2:00 p.m. (CDMX)

: 2:00 p.m. (CDMX) Estados Unidos: 4:00 p.m. (Miami), 1:00 p.m. (Los Ángeles)

¿Qué canal transmite EN VIVO la ceremonia del Balón de Oro?

La transmisión oficial de la Gala del Balón de Oro 2025 será a través de:

España : MAX y Movistar+

: MAX y Movistar+ México : TNT Sports

: TNT Sports Estados Unidos: CBS Sports

Además, el evento estará disponible vía streaming online en las plataformas oficiales de cada cadena.

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025?

La lista de nominados al Balón de Oro 2025 reúne a las máximas figuras del fútbol mundial. En la categoría masculina destacan Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Vitinha, junto a jugadores como Erling Haaland, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, que también compiten por el galardón.

En la rama femenina, las candidatas más fuertes son Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Lucy Bronze y Kadidiatou Diani, futbolistas que brillaron durante la temporada 2024/25 y que aspiran a levantar el trofeo más prestigioso a nivel individual.

Además, se reconocerá a jóvenes promesas con el Trofeo Kopa, a los mejores porteros con el Trofeo Yashin y a los máximos goleadores con el Trofeo Gerd Müller, consolidando a la ceremonia como la cita más importante del fútbol internacional.