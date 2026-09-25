El GP de Azerbaiyán 2026 se disputa en Bakú entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre, con la carrera programada para el sábado. Conoce los horarios y canales de transmisión para ver en vivo y en directo. (Foto: Alberto Vimercati / Composición El Comercio Mag)
El GP de Azerbaiyán 2026 se disputa en Bakú entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre, con la carrera programada para el sábado. Conoce los horarios y canales de transmisión para ver en vivo y en directo. (Foto: Alberto Vimercati / Composición El Comercio Mag)
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Kimi Antonelli llega al Gran Premio de Azerbaiyán como líder sólido del Mundial de Fórmula 1 2026. Su victoria en Madrid amplió a 81 puntos la diferencia en la clasificación de pilotos, un golpe decisivo en una temporada marcada por su regularidad y capacidad para capitalizar cada oportunidad. ¿Quieres ver la Fórmula Uno EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y dónde ver streaming online la cobertura este fin de semana.

Lando Norris, que había partido desde la pole position, dejó escapar un triunfo clave y McLaren necesita reaccionar de inmediato para evitar que Antonelli consolide una ventaja cada vez más difícil de recortar. La gran pregunta es si Norris podrá responder este fin de semana o si el piloto italiano prolongará su racha y dará otro paso hacia el título mundial.

¿A qué hora es el GP de Azerbaiyán EN VIVO?

El GP de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1 se disputa este sábado 26 de septiembre, con inicio de carrera a las 15:00 en Bakú. Por su formato especial, los entrenamientos comienzan el jueves, la clasificación es el viernes y la carrera se adelanta al sábado.

País / territorioZona horariaPráctica 1
Jue. 24		Práctica 2
Jue. 24		Práctica 3
Vie. 25		Clasificación
Vie. 25		Carrera
Sáb. 26
España peninsularCEST10:3014:0010:3014:0013:00
México (CDMX)CST03:3007:0003:3007:0005:00
Costa Rica, Belice y El SalvadorCST03:3007:0003:3007:0005:00
Guatemala, Honduras y NicaraguaCST03:3007:0003:3007:0005:00
Panamá, Colombia, Perú y EcuadorCOT / PET / ECT04:3008:0004:3008:0006:00
Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República DominicanaVET / BOT / AST05:3009:0005:3009:0007:00
ParaguayPYT06:3010:0006:3010:0008:00
Argentina, Uruguay y ChileART / UYT / CLST06:3010:0006:3010:0008:00
Brasil (Brasilia / São Paulo)BRT06:3010:0006:3010:0008:00
Bakú, AzerbaiyánAZT12:3016:0012:3016:0015:00

¿Qué canal transmite el GP de Azerbaiyán EN VIVO por TV y Streaming Online?

El GP de Azerbaiyán 2026 se disputa en Bakú entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre, con la carrera programada para el sábado. Estas son las opciones legales de TV y streaming confirmadas por país o mercado para seguir el fin de semana.

País o regiónTV / operadorStreaming online y alternativas
ArgentinaFOX Sports Argentina; señales ESPN seleccionadasDisney+ Plan Premium; F1 TV
BoliviaESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
BrasilTV Globo; sportvGloboplay; F1 TV
CanadáTSN / TSN2; RDS / RDS2; NoovoTSN+; F1 TV
ChileESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
ColombiaESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
Costa RicaESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
EcuadorESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
El SalvadorESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
EspañaDAZN F1DAZN; DAZN dentro de Movistar Plus+; canal DAZN en Prime Video, según plan contratado
Estados UnidosSin emisión lineal de ESPN/ABC para las sesiones en vivoApple TV, mediante el canal de Fórmula 1; opción oficial exclusiva para la temporada 2026
GuatemalaESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
HondurasESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
MéxicoSky Sports; TUDN, sujeto a parrilla del operadorF1 TV; Sky+; Izzi Go
NicaraguaESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
PanamáESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
ParaguayESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
PerúESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
Puerto RicoESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
República DominicanaESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
UruguayESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
VenezuelaESPNDisney+ Plan Premium; F1 TV
Reino Unido e IrlandaSky Sports F1; Sky Sports Main EventSky Go; NOW
FranciaCanal+Canal+
AlemaniaSky Deutschland; RTL para la carrera de Azerbaiyán en abiertoSky Go / WOW, según paquete
ItaliaSky Sport F1NOW; Sky Go
PortugalDAZNDAZN
BélgicaRTBF; Play SportsAuvio; Play Sports
Países BajosViaplay TVViaplay
AustriaORF / ServusTV, según alternancia de derechosORF ON; ServusTV On
SuizaSRF; RTS; RSI, según región lingüísticaPlataformas digitales de SRG SSR, según territorio
AustraliaFox SportsKayo Sports; Foxtel Go
Nueva ZelandaSky SportSky Go; Sky Sport Now
JapónFuji TVFOD, según disponibilidad local
IndiaFanCode; F1 TV
Oriente Medio y TurquíabeIN SPORTSbeIN CONNECT
África subsaharianaSuperSportDStv Stream / Showmax, según mercado

La cobertura latinoamericana se concentra en ESPN y Disney+ Plan Premium; Argentina añade FOX Sports como alternativa lineal. ESPN ha publicado para la carrera del sábado 26 un horario de 08:00 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; 07:00 en Bolivia y Venezuela; y 06:00 en Colombia, Ecuador y Perú.

En México, no está prevista una señal de TV abierta para este GP. La oferta principal pasa por Sky Sports en Sky e Izzi, con acceso digital mediante Sky+, Izzi Go y F1 TV. Algunas guías también incluyen TUDN, pero conviene revisar la programación de la operadora antes de cada sesión, pues su disponibilidad puede variar.

Para Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Centroamérica y otros mercados hispanohablantes de la región, Disney+ Plan Premium es la vía online más consistente para prácticas, clasificación y carrera. ESPN aparece como señal de TV de pago en varios operadores, aunque la asignación concreta de canal puede cambiar entre sesiones.

F1 TV funciona como alternativa oficial directa en gran parte de América Latina, incluida México. Su disponibilidad y el tipo de plan —por ejemplo, acceso en vivo o contenido bajo demanda— dependen del territorio; es recomendable validar el catálogo del país dentro de la aplicación antes de suscribirse.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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