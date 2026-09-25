Kimi Antonelli llega al Gran Premio de Azerbaiyán como líder sólido del Mundial de Fórmula 1 2026. Su victoria en Madrid amplió a 81 puntos la diferencia en la clasificación de pilotos, un golpe decisivo en una temporada marcada por su regularidad y capacidad para capitalizar cada oportunidad. ¿Quieres ver la Fórmula Uno EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y dónde ver streaming online la cobertura este fin de semana.
Lando Norris, que había partido desde la pole position, dejó escapar un triunfo clave y McLaren necesita reaccionar de inmediato para evitar que Antonelli consolide una ventaja cada vez más difícil de recortar. La gran pregunta es si Norris podrá responder este fin de semana o si el piloto italiano prolongará su racha y dará otro paso hacia el título mundial.
¿A qué hora es el GP de Azerbaiyán EN VIVO?
El GP de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1 se disputa este sábado 26 de septiembre, con inicio de carrera a las 15:00 en Bakú. Por su formato especial, los entrenamientos comienzan el jueves, la clasificación es el viernes y la carrera se adelanta al sábado.
|País / territorio
|Zona horaria
|Práctica 1
Jue. 24
|Práctica 2
Jue. 24
|Práctica 3
Vie. 25
|Clasificación
Vie. 25
|Carrera
Sáb. 26
|España peninsular
|CEST
|10:30
|14:00
|10:30
|14:00
|13:00
|México (CDMX)
|CST
|03:30
|07:00
|03:30
|07:00
|05:00
|Costa Rica, Belice y El Salvador
|CST
|03:30
|07:00
|03:30
|07:00
|05:00
|Guatemala, Honduras y Nicaragua
|CST
|03:30
|07:00
|03:30
|07:00
|05:00
|Panamá, Colombia, Perú y Ecuador
|COT / PET / ECT
|04:30
|08:00
|04:30
|08:00
|06:00
|Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana
|VET / BOT / AST
|05:30
|09:00
|05:30
|09:00
|07:00
|Paraguay
|PYT
|06:30
|10:00
|06:30
|10:00
|08:00
|Argentina, Uruguay y Chile
|ART / UYT / CLST
|06:30
|10:00
|06:30
|10:00
|08:00
|Brasil (Brasilia / São Paulo)
|BRT
|06:30
|10:00
|06:30
|10:00
|08:00
|Bakú, Azerbaiyán
|AZT
|12:30
|16:00
|12:30
|16:00
|15:00
¿Qué canal transmite el GP de Azerbaiyán EN VIVO por TV y Streaming Online?
El GP de Azerbaiyán 2026 se disputa en Bakú entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre, con la carrera programada para el sábado. Estas son las opciones legales de TV y streaming confirmadas por país o mercado para seguir el fin de semana.
|País o región
|TV / operador
|Streaming online y alternativas
|Argentina
|FOX Sports Argentina; señales ESPN seleccionadas
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|Brasil
|TV Globo; sportv
|Globoplay; F1 TV
|Canadá
|TSN / TSN2; RDS / RDS2; Noovo
|TSN+; F1 TV
|Chile
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|Colombia
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|Costa Rica
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|El Salvador
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|España
|DAZN F1
|DAZN; DAZN dentro de Movistar Plus+; canal DAZN en Prime Video, según plan contratado
|Estados Unidos
|Sin emisión lineal de ESPN/ABC para las sesiones en vivo
|Apple TV, mediante el canal de Fórmula 1; opción oficial exclusiva para la temporada 2026
|Guatemala
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|Honduras
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|México
|Sky Sports; TUDN, sujeto a parrilla del operador
|F1 TV; Sky+; Izzi Go
|Nicaragua
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|Panamá
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|Perú
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|Puerto Rico
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|República Dominicana
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|Venezuela
|ESPN
|Disney+ Plan Premium; F1 TV
|Reino Unido e Irlanda
|Sky Sports F1; Sky Sports Main Event
|Sky Go; NOW
|Francia
|Canal+
|Canal+
|Alemania
|Sky Deutschland; RTL para la carrera de Azerbaiyán en abierto
|Sky Go / WOW, según paquete
|Italia
|Sky Sport F1
|NOW; Sky Go
|Portugal
|DAZN
|DAZN
|Bélgica
|RTBF; Play Sports
|Auvio; Play Sports
|Países Bajos
|Viaplay TV
|Viaplay
|Austria
|ORF / ServusTV, según alternancia de derechos
|ORF ON; ServusTV On
|Suiza
|SRF; RTS; RSI, según región lingüística
|Plataformas digitales de SRG SSR, según territorio
|Australia
|Fox Sports
|Kayo Sports; Foxtel Go
|Nueva Zelanda
|Sky Sport
|Sky Go; Sky Sport Now
|Japón
|Fuji TV
|FOD, según disponibilidad local
|India
|—
|FanCode; F1 TV
|Oriente Medio y Turquía
|beIN SPORTS
|beIN CONNECT
|África subsahariana
|SuperSport
|DStv Stream / Showmax, según mercado
La cobertura latinoamericana se concentra en ESPN y Disney+ Plan Premium; Argentina añade FOX Sports como alternativa lineal. ESPN ha publicado para la carrera del sábado 26 un horario de 08:00 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; 07:00 en Bolivia y Venezuela; y 06:00 en Colombia, Ecuador y Perú.
En México, no está prevista una señal de TV abierta para este GP. La oferta principal pasa por Sky Sports en Sky e Izzi, con acceso digital mediante Sky+, Izzi Go y F1 TV. Algunas guías también incluyen TUDN, pero conviene revisar la programación de la operadora antes de cada sesión, pues su disponibilidad puede variar.
Para Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Centroamérica y otros mercados hispanohablantes de la región, Disney+ Plan Premium es la vía online más consistente para prácticas, clasificación y carrera. ESPN aparece como señal de TV de pago en varios operadores, aunque la asignación concreta de canal puede cambiar entre sesiones.
F1 TV funciona como alternativa oficial directa en gran parte de América Latina, incluida México. Su disponibilidad y el tipo de plan —por ejemplo, acceso en vivo o contenido bajo demanda— dependen del territorio; es recomendable validar el catálogo del país dentro de la aplicación antes de suscribirse.