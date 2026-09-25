Kimi Antonelli llega al Gran Premio de Azerbaiyán como líder sólido del Mundial de Fórmula 1 2026 . Su victoria en Madrid amplió a 81 puntos la diferencia en la clasificación de pilotos, un golpe decisivo en una temporada marcada por su regularidad y capacidad para capitalizar cada oportunidad. ¿Quieres ver la Fórmula Uno EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y dónde ver streaming online la cobertura este fin de semana.

Lando Norris, que había partido desde la pole position, dejó escapar un triunfo clave y McLaren necesita reaccionar de inmediato para evitar que Antonelli consolide una ventaja cada vez más difícil de recortar. La gran pregunta es si Norris podrá responder este fin de semana o si el piloto italiano prolongará su racha y dará otro paso hacia el título mundial.

¿A qué hora es el GP de Azerbaiyán EN VIVO?

El GP de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1 se disputa este sábado 26 de septiembre, con inicio de carrera a las 15:00 en Bakú . Por su formato especial, los entrenamientos comienzan el jueves, la clasificación es el viernes y la carrera se adelanta al sábado.

País / territorio Zona horaria Práctica 1

Jue. 24 Práctica 2

Jue. 24 Práctica 3

Vie. 25 Clasificación

Vie. 25 Carrera

Sáb. 26 España peninsular CEST 10:30 14:00 10:30 14:00 13:00 México (CDMX) CST 03:30 07:00 03:30 07:00 05:00 Costa Rica, Belice y El Salvador CST 03:30 07:00 03:30 07:00 05:00 Guatemala, Honduras y Nicaragua CST 03:30 07:00 03:30 07:00 05:00 Panamá, Colombia, Perú y Ecuador COT / PET / ECT 04:30 08:00 04:30 08:00 06:00 Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana VET / BOT / AST 05:30 09:00 05:30 09:00 07:00 Paraguay PYT 06:30 10:00 06:30 10:00 08:00 Argentina, Uruguay y Chile ART / UYT / CLST 06:30 10:00 06:30 10:00 08:00 Brasil (Brasilia / São Paulo) BRT 06:30 10:00 06:30 10:00 08:00 Bakú, Azerbaiyán AZT 12:30 16:00 12:30 16:00 15:00

¿Qué canal transmite el GP de Azerbaiyán EN VIVO por TV y Streaming Online?

El GP de Azerbaiyán 2026 se disputa en Bakú entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre, con la carrera programada para el sábado. Estas son las opciones legales de TV y streaming confirmadas por país o mercado para seguir el fin de semana.

País o región TV / operador Streaming online y alternativas Argentina FOX Sports Argentina; señales ESPN seleccionadas Disney+ Plan Premium; F1 TV Bolivia ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV Brasil TV Globo; sportv Globoplay; F1 TV Canadá TSN / TSN2; RDS / RDS2; Noovo TSN+; F1 TV Chile ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV Colombia ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV Costa Rica ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV Ecuador ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV El Salvador ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV España DAZN F1 DAZN; DAZN dentro de Movistar Plus+; canal DAZN en Prime Video, según plan contratado Estados Unidos Sin emisión lineal de ESPN/ABC para las sesiones en vivo Apple TV, mediante el canal de Fórmula 1; opción oficial exclusiva para la temporada 2026 Guatemala ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV Honduras ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV México Sky Sports; TUDN, sujeto a parrilla del operador F1 TV; Sky+; Izzi Go Nicaragua ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV Panamá ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV Paraguay ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV Perú ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV Puerto Rico ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV República Dominicana ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV Uruguay ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV Venezuela ESPN Disney+ Plan Premium; F1 TV Reino Unido e Irlanda Sky Sports F1; Sky Sports Main Event Sky Go; NOW Francia Canal+ Canal+ Alemania Sky Deutschland; RTL para la carrera de Azerbaiyán en abierto Sky Go / WOW, según paquete Italia Sky Sport F1 NOW; Sky Go Portugal DAZN DAZN Bélgica RTBF; Play Sports Auvio; Play Sports Países Bajos Viaplay TV Viaplay Austria ORF / ServusTV, según alternancia de derechos ORF ON; ServusTV On Suiza SRF; RTS; RSI, según región lingüística Plataformas digitales de SRG SSR, según territorio Australia Fox Sports Kayo Sports; Foxtel Go Nueva Zelanda Sky Sport Sky Go; Sky Sport Now Japón Fuji TV FOD, según disponibilidad local India — FanCode; F1 TV Oriente Medio y Turquía beIN SPORTS beIN CONNECT África subsahariana SuperSport DStv Stream / Showmax, según mercado

La cobertura latinoamericana se concentra en ESPN y Disney+ Plan Premium; Argentina añade FOX Sports como alternativa lineal. ESPN ha publicado para la carrera del sábado 26 un horario de 08:00 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; 07:00 en Bolivia y Venezuela; y 06:00 en Colombia, Ecuador y Perú .

En México, no está prevista una señal de TV abierta para este GP. La oferta principal pasa por Sky Sports en Sky e Izzi, con acceso digital mediante Sky+, Izzi Go y F1 TV. Algunas guías también incluyen TUDN, pero conviene revisar la programación de la operadora antes de cada sesión, pues su disponibilidad puede variar.

Para Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Centroamérica y otros mercados hispanohablantes de la región, Disney+ Plan Premium es la vía online más consistente para prácticas, clasificación y carrera. ESPN aparece como señal de TV de pago en varios operadores, aunque la asignación concreta de canal puede cambiar entre sesiones.

F1 TV funciona como alternativa oficial directa en gran parte de América Latina, incluida México. Su disponibilidad y el tipo de plan —por ejemplo, acceso en vivo o contenido bajo demanda— dependen del territorio; es recomendable validar el catálogo del país dentro de la aplicación antes de suscribirse.