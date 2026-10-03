El Gran Premio de Baréin 2026 se presenta como una nueva oportunidad para que los principales protagonistas de la Fórmula 1 vuelvan a medir fuerzas en una jornada marcada por la velocidad, la estrategia y la lucha por cada posición. La competencia se realizará este domingo 4 de octubre en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia. Andrea Kimi Antonelli se mantiene en lo más alto de la clasificación con 302 puntos y necesita podio para continuar manteniendo la distancia con sus más cercanos perseguidores.

Su compañero de Mercedes, Russell, está en el segundo puesto con 236 puntos. Intentará imponer condiciones en un circuito donde la estratega es clave. Lewis Hamilton está en la expectativa. El piloto de Ferrari tiene la oportunidad para lograr su sexto podio en la temporada y recortar la distancia con el primer puesto. ‘Checo’ Pérez no tuvo una buena temporada. Los problemas con su monoplaza no le permitieron sumar puntos, pero en Malasia se presenta la oportunidad perfecta para empezar a encaminar victorias.

¿A qué hora es la carrera del GP de Baréin 2026?

La lista de horarios para ver la carrera del GP de Baréin 2026 que se realizará este domingo 4 de octubre en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia.

Perú: 2:00 a. m.

Colombia: 2:00 a. m.

México: 1:00 a. m.

Argentina: 4:00 a. m.

España: 9:00 a. m.

Malasia (hora local): 3:00 p. m.

Conéctate a la señal de F1 TV para ver a los competidores de la Fórmula 1 tomar las curvas del Circuito Internacional de Sepang por el Gran Premio de Baréin 2026. | Crédito: Composición Gestión Mix

Hora de Estados Unidos para ver el GP de Baréin 2026

Te presentamos los horarios en Estados Unidos para ver la carrera de la Fórmula 1:

Costa Este (ET): 3:00 a. m.

Centro (CT): 2:00 a. m.

Montaña (MT): 1:00 a. m.

Pacífico (PT): 12:00 a. m.

¿En qué canal ver el GP de Baréin en México?

En territorio mexicano, el Gran Premio de Baréin se realizará este domingo 4 de octubre a la 1:00 a. m. y será transmitido EN VIVO por los canales de FOX Sports México, SKY e izzi. En streaming sigue la carrera por F1 TV.

¿En qué canal ver el Gran Premio de Baréin en Estados Unidos?

Si estás en Estados Unidos y quieres ver el Gran Premio de Baréin, te compartimos los canales ESPN y por streaming: Apple TV y F1 TV.

¿En qué canal ver el Gran Premio de Baréin en Argentina?

En Argentina, el GP de Baréin se realizará este domingo a las 4:00 a.m. y lo puedes ver EN VIVO por FOX Sports y ESPN, también por el streaming de Disney Plus y F1 TV.

Canales de TV para ver el Gran Premio de Baréin

Los canales para ver la carrera del Gran Premio de Baréin según tu país:

Perú: ESPN, Disney+ y F1 TV

Colombia: ESPN, Disney+ y F1 TV

Ecuador: ESPN, Disney+ y F1 TV

Chile: ESPN, Disney+ y F1 TV

Uruguay: ESPN, Disney+ y F1 TV

Paraguay: ESPN, Disney+ y F1 TV

Bolivia: ESPN, Disney+ y F1 TV

Venezuela: ESPN, Disney+ y F1 TV

Argentina: FOX Sports, ESPN, Disney+ Plan Premium y F1 TV

México: FOX Sports México, SKY, izzi y F1 TV

Estados Unidos: ESPN y F1 TV

España: DAZN F1